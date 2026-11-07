-डॉ. रूपाली शिंदेतत्त्वज्ञान, उपदेश आणि संवाद यांचा त्रिवेणी संगम म्हणजे ‘ताटीचे अभंग’! मुक्ताबाई आपल्या मोठ्या भावाशी संवाद साधतात हा ‘मुक्ता आणि ज्ञानाचा संवाद’ आहे. तो केवळ ज्ञान देण्याचा अथवा बोधपर, मुक्तीचा संवाद नाही. त्यात ‘ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा’ असा प्रेमळ आग्रह आहे. आईची माया आणि समाजहितकारक करुणा यांचा संयोग ‘ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा।’ या उद्गारामध्ये झाला आहे. ती आर्त साद घालणाऱ्या मुक्ताबाई ज्ञानोबांची आई झाल्या आहेत. आईचे रागावणे, प्रेम करणे अगदी शब्दांचे फटकारे ही एक प्रकारची मंत्रशक्तीच असते. कारण ऐकणाऱ्याचे काळीज हेलावून टाकण्याची ताकद त्या शब्दांत असते. ‘ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा’ ही प्रेमळ हाक ज्ञानदेवांच्या मनात ‘विश्वाचे आर्त’ जागवते. ममता आणि ज्ञान यांचा अद्वैत संवाद ताटीच्या अभंगरचनेत झाला आहे. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.मुक्ताबाई ज्ञानदेवांशी संवाद साधतात तो संवादातून. समोरच्या व्यक्तीचे भले व्हावे, कल्याण व्हावे या हेतूने केलेला हा संवाद आहे म्हणून तो सेवा-संवाद आहे. सल्ला देण्यातले व्यावहारिक शहाणपण आणि उपदेशातील ज्ञानव्यवहार यांना ओलांडून मुक्ताबाई रोजच्या बोलण्या-चालण्याला ज्ञानाचे रूप देतात. त्या आईच्या निरपेक्ष मायेने संवाद-ज्ञानव्यवहार करतात. म्हणूनच ती कोरडी ज्ञानाची चर्चा होत नाही.मुक्ताबाई ज्ञानदेवांना योगमार्गाची शिकवण देताना विश्वरूपी वस्त्र हे ब्रह्मरूपी धाग्यांनी सांधलेले म्हणजेच ब्रह्मरूपी दोऱ्याने जोडलेले आहे, असे सांगतात. वस्त्राचे सर्व धागेदोरे एकमेकांत गुंतलेले असतात. हे धागे स्वतंत्र असूनही एकमेकांशी जोडलेले असतात. या विविध धाग्यांच्या साखळीतूनच वस्त्राची एक एक सलग, एकसारखी वीण तयार झालेली असते. असे विणलेले एक सलग, अखंड वस्त्र म्हणजे हे विश्व! तसेच जगात नाना तऱ्हेचे लोक एकत्र येऊन समाज आकारास येतो. पण ‘माणूस असणे’ ही सर्वांना जोडणारी समान जाणीव म्हणजे ‘विश्वपट ब्रह्म दोरा’ ही भावना होय..माणूस असण्याच्या भावजाणिवेला विचार-विवेक आणि ज्ञान यांची दृष्टी देण्याचे कार्य मुक्ताबाई करतात. आपण सर्व जण माणूस म्हणून एकच आहोत. तिथे भेदभाव नाही. या मानवतावादी आधुनिक विचारांना व्यापक आणि कल्याणकारक करण्यासाठी हे विश्व म्हणजे एकाच परब्रह्माचा आनंद देणारा आविष्कार आहे. विश्व हे परब्रह्माचेच प्रत्यक्ष दृश्य रूप आहे. त्यामुळे समाजातील कोणताही माणूस दुष्ट, वाईट नाही. म्हणूनच लोकांनी नावे ठेवली, दूषणे दिली म्हणून लोकांवर रागावून स्वतःला त्रास करून घेण्याची गरज नाही..मुक्ताबाई ज्ञानदेवांच्या स्वभावातील हळवा कोपरा शहाणासुरता करत होत्या. मनात उठणाऱ्या भावनांच्या वादळाला समजून उमजून घेण्याची शिकवण त्या देत होत्या. लोकभावनेचा स्वीकार कसा करावा याचे प्रशिक्षण म्हणजे ताटीचे अभंग! लोकांनी आपल्यावर केलेले दोषारोप स्वीकारून या नकारात्मक भावनांना सकारात्मक आकार कसा द्यायचा हे मुक्ताबाई सांगतात..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...आजच्या भाषेत बोलायचे झाले तर ‘लाइक, शेअर, सबस्क्राइब’ करताना गडबड झाली, खूप छान ‘रील’ केली, ‘स्टोरी’ केली आणि त्याला ‘व्ह्यूज’ नाही मिळाले, ‘सबस्क्राइबर’ कमी झाले, म्हणून लगेच ‘डिप्रेस’ होऊ नये. समाजमाध्यमांत किंवा प्रत्यक्ष व्यवहारात लोकांनी नावे ठेवली, तोंडसुख घेतले, तर अशा ‘निगेटिव्ह फीलिंग्ज’ना आपलेसे करून त्यांना सकारात्मक अर्थ कसा द्यायचा, याचे उत्तर मुक्ताबाईंनी तेराव्या शतकात दिले आहे!जननिंदा हा जगरहाटीचा एक भाग आहे. लोकांचे चार वाईट शब्द म्हणजे कुणाचे अवघे आयुष्य नसते. जननिंदेला खुल्या मनाने सामोरे जावे व त्याच वेळी मनातले प्रेमही वाढू द्यावे.‘थोरपण जेथे वसे । तेथे भूतदया असे ।’ या चरणातून हाच संदेश प्राप्त होतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.