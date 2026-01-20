Roasted Garlic Health Benefits: थंडीमध्ये आजारांपासून संरक्षण! भाजलेल्या लसणाचे ‘अद्भुत’ फायदे जाणून घ्या

Roasted Garlic Benefits Winter Immunity: आयुर्वेदात लसणाचे वर्णन एक शक्तिशाली औषध म्हणून केले जाते. जे रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी अत्यंत प्रभावी ठरते. हिवाळ्यात शरीर उबदार ठेवणे आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत करणे अत्यंत महत्वाचे असल्याने, आपल्या आहाराकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे.अशावेळी लसूण आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानलं जातं. फार कमी लोकांना माहिती आहे की हिवाळ्यात भाजलेला लसूण कच्च्या लसणापेक्षाही जास्त फायदेशीर आहे. पोषणतज्ञ म्हणतात की भाजल्याने लसणाची तिखटपणा कमी होतो आणि त्यातील पोषक तत्वे शरीराद्वारे अधिक सहजपणे शोषली जातात. चला तर मग भाजलेल्या लसणाचे फायदे जाणून घेऊया. .रोगप्रतिकारक शक्ती मजबुतपोषणतज्ञ म्हणतात की भाजलेल्या लसणामध्ये अँटीऑक्सिडंट आणि अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म असतात. हिवाळ्यात सर्दी, खोकला आणि विषाणूजन्य संसर्गाचा धोका जास्त असल्याने, दररोज मध्यम प्रमाणात भाजलेला लसूण खाल्ल्याने शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढते आणि हंगामी आजारांपासून तुमचे संरक्षण होते..निरोगी हृदयासाठी फायदेशीरभाजलेला लसूण कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणाक ठेवण्यास करतो. अभ्यासातून असं दिसून आलं आहे की ते रक्ताभिसरण सुधारते आणि हृदयरोगाचा धोका कमी करते. हिवाळ्यात, जेव्हा रक्तदाब वाढण्याची शक्यता जास्त असते, तेव्हा भाजलेला लसूण हृदयासाठी फायदेशीर असतो..Charcoal Peel Mask: चमकदार त्वचेसाठी 'चारकोल पील मास्क' वापरणे योग्य की अयोग्य? वाचा त्वचारोगतज्ज्ञ काय सांगतात.पचनासंबंधित समस्याहिवाळ्यात अनेकांना गॅस, अपचन आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास होतो. भाजलेला लसूण पाचक एंजाइम सक्रिय करतो आणि आतडे स्वच्छ करण्यास मदत करतो. तज्ञांचे म्हणणे आहे की भाजलेला लसूण पोटासाठी सौम्य, अधिक प्रभावी आणि कच्च्या लसणापेक्षा कमी त्रासदायक असतो..शरीर उबदार ठेवण्यासाठीभाजलेला लसूण शरीरात अंतर्गत उष्णता निर्माण करतो. ज्यामुळे हिवाळ्यात कमी थंडी जाणवते. तसेच पचन संस्थेचे कार्य सुलभ करतात. ज्यामुळे तुमची ऊर्जा पातळी राखण्यास मदत होते. हिवाळ्यात आजार रोखण्यासाठी शरीर उबदार ठेवणं अत्यंत महत्वाचे आहे आणि म्हणूनच, शरीर उबदार ठेवण्यासाठी भाजलेला लसूण खाणे अत्यंत महत्वाचे आहे..भाजलेला लसूण कसा तयार करावा?सर्वात आधी लसणाच्या पाकळ्या सालीसह एका पॅनमध्ये किंवा कढईत मंद आचेवर हलके भाजून घ्यावे. जेव्हा साल जळू लागते आणि आतील लसूण मऊ होते, तेव्हा ते पॅनमधून काढा. थंड होऊ द्या, साल काढा आणि खाऊ शकता. दिवसातून 2 ते 3 पाकळ्या खाणे पुरेसे आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.