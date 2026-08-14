प्रश्न - माझा मुलगा २४ वर्षांचा आहे. गेल्या तीन चार वर्षांत त्याची त्वचा फारच काळवंडलेली आहे. सगळीकडे चेहऱ्यावरती हायपरपिगमेंटेशनचा त्रास सुरू झालेला आहे. त्वचा पूर्वीसारखी होण्याकरिता काही उपाय सुचवावेत. - सोनाली कुलकर्णी, पुणे.उत्तर - त्वचा काळवंडण्यामागे अनेक कारणं असू शकतात. उदाहरणार्थ, उन्हामध्ये बराच वेळ हिंडणे, आहाराची नीट काळजी न घेणे, शरीरामध्ये उष्णता वाढणे, त्वचेमध्ये वात, पित्त दोष असणे. त्यामुळे नेमकं निदान करून उपचार करणं सर्वात उत्तम राहील. रोज चेहऱ्याला संतुलनचे रॉझ ब्युटी तेल रात्री झोपताना हलक्या हाताने लावल्याचा फायदा मिळू शकेल. तसंच रोज दुधामधून संतुलनचं शतानंत कल्प नियमित घेण्याचा सुद्धा फायदा मिळू शकेल. संतुलनचं अमृत शर्करा युक्त पंचामृत घेणं हे त्वचेच्या एकूणच आरोग्याकरता उत्तम असते..याच्याने त्वचेचे तेज सुधरायला व तसेच कांती उजळायला सुद्धा मदत मिळते. आठवड्यातून एक दोनदा तरी संतुलनचे पित्त फेस पॅक हेही चेहऱ्याला लावण्याचा फायदा मिळू शकेल. त्याच बरोबरीने पोट साफ होण्याकरता व उष्णता कमी राहण्याकरता संतुलनचे सायनकुल चूर्ण रोज रात्री झोपताना घेतलेलं उत्तम ठरेल. आहारामधून फार जास्त आंबवलेले पदार्थ, तिखट तेलकट पदार्थ, वांगी, गवार, ढोबळी मिरची, फार प्रमाणात चीझ, दही, आंबट पदार्थ वर्ज्य केलेले जास्त उत्तम राहील. याशिवाय वैद्यच्या सल्ल्याने वर्ण सुधरवणाऱ्या बस्ती करण्याचा सुद्धा फायदा मिळू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.