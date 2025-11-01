Snakebite Treatment : सर्पदंश उपचारात क्रांतिकारी शोध, नॅनोबॉडी अँटि व्हेनमचा शोध; लाखो जीव वाचतील

आरोग्य

New Anti-Venom Developed Using 'Nanobodies' Technology : जगातील सर्वात प्राणघातक पण दुर्लक्षित रोगांपैकी एक सर्पदंशाविरुद्धच्या लढाईत विज्ञानाने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. डेनमार्कमधील अँड्रियास हौगार्ड लॉस्टसेन-कील यांच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय संशोधक पथकाने ‘नॅनोबॉडीज’ या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक नवे अँटी-व्हेनम (विषविरोधी औषध) तयार केले आहे, ज्यामुळे सर्पदंशाच्या उपचारात क्रांती घडू शकते.

