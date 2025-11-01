Snakebite Treatment : सर्पदंश उपचारात क्रांतिकारी शोध, नॅनोबॉडी अँटि व्हेनमचा शोध; लाखो जीव वाचतील

New Anti-Venom Developed Using 'Nanobodies' Technology : जगातील सर्वात प्राणघातक पण दुर्लक्षित रोगांपैकी एक सर्पदंशाविरुद्धच्या लढाईत विज्ञानाने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. डेनमार्कमधील अँड्रियास हौगार्ड लॉस्टसेन-कील यांच्या नेतृत्वाखालील आंतरराष्ट्रीय संशोधक पथकाने ‘नॅनोबॉडीज’ या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक नवे अँटी-व्हेनम (विषविरोधी औषध) तयार केले आहे, ज्यामुळे सर्पदंशाच्या उपचारात क्रांती घडू शकते..दरवर्षी जगभरात १,००,००० ते १,५०,००० लोक सर्पदंशामुळे मृत्यूमुखी पडतात. विशेषतः उप-सहारा आफ्रिकेत दरवर्षी ३ लाखांहून अधिक सर्पदंशाच्या घटना नोंदवल्या जातात, ज्यात सुमारे ७,००० लोकांचा मृत्यू आणि १०,००० जणांचे अंगच्छेदन करावे लागते. तथापि, वास्तवातील आकडे आणखी भयंकर असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, कारण अनेक प्रकरणे अधिकृत नोंदणीत येतच नाहीत.पारंपरिक अँटी-व्हेनम घोड्यांसारख्या मोठ्या प्राण्यांच्या रक्तातून अँटीबॉडीजच्या स्वरूपात तयार केले जातात. पण या पद्धतीत अनेक मर्यादा आहेत. औषधाचे मिश्रण अनिश्चित असते, दुष्परिणामांची शक्यता जास्त असते आणि सर्व सापांच्या विषावर ते प्रभावी ठरत नाही. याच समस्येवर उपाय म्हणून संशोधकांनी नॅनोबॉडीज’ या सूक्ष्म प्रथिनांचा वापर करून एक अभिनव अँटी-व्हेनम विकसित केले आहे..या नवीन औषधात आठ काळजीपूर्वक निवडलेल्या नॅनोबॉडीजचा एक कॉकटेल तयार करण्यात आला आहे, जो १८ आफ्रिकन सर्पांच्या प्रजातींच्या विषावर प्रभावी ठरतो. “इन व्हिवो” प्रयोगात या अँटी-व्हेनमने उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. ग्रीन माम्बा वगळता १७ सापांच्या विषाला ते निष्प्रभ करण्यात यशस्वी ठरले.सध्याच्या अँटी-व्हेनमच्या तुलनेत नॅनोबॉडीज ऊतींमध्ये अधिक वेगाने आणि खोलवर प्रवेश करतात, ज्यामुळे उपचार अधिक प्रभावी ठरतात. संशोधकांच्या मते, “उशीरा उपचार दिला तरीही नॅनोबॉडीज ऊतींचे नुकसान कमी करतात, तर पारंपरिक अँटी-व्हेनम मर्यादित परिणाम दर्शवतात.”.Pune Crime : फेसबुक पोस्टवरून महिलेला मारहाण; चौघांवर गुन्हा दाखल.त्याचबरोबर, नॅनोबॉडीजमध्ये गंभीर रोगप्रतिकारक प्रतिक्रियांचा धोका खूपच कमी असल्याने डॉक्टरांना उपचार उशिरा सुरू करण्याची गरज भासत नाही. हेच या औषधाचे मोठे वैशिष्ट्य आहे.जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) सर्पदंशाला २१ “Neglected Tropical Diseases (NTDs)” पैकी एक म्हणून वर्गीकृत केले आहे. या रोगामुळे दरवर्षी हजारो लोकांचा मृत्यू होतो, तर लाखो जण कायमच्या अपंगत्वासह जगतात. त्यामुळे नॅनोबॉडी आधारित अँटी-व्हेनम हे फक्त एक औषध नाही, तर दुर्लक्षित मानवतेसाठी जीवनरेखा ठरू शकते.संशोधकांचे म्हणणे आहे की, योग्य आर्थिक आणि संस्थात्मक मदत मिळाल्यास या औषधाच्या क्लिनिकल चाचण्या पुढील १ ते २ वर्षांत सुरू होतील आणि ३ ते ४ वर्षांत ते बाजारात उपलब्ध होऊ शकते..नॅनोबॉडी अँटी-व्हेनमचा हा शोध फक्त विज्ञानाची जिंकलेली लढाई नाही, तर ग्रामीण व उष्णकटिबंधीय भागातील लाखो लोकांसाठी एक नवीन आशा आहे. सर्पदंशामुळे गमावले जाणारे जीव आता या क्रांतिकारी तंत्रज्ञानामुळे वाचवले जाऊ शकतात. आणि जगाच्या इतिहासात हे औषध “विषावरील सर्वात प्रभावी उत्तर” म्हणून ओळखले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.