आरोग्य

तर काय ?

ताणतणाव, आम्लपित्त, झोपेचा अभाव आणि पचनाच्या तक्रारींवर आयुर्वेदिक दिनचर्या, औषधे व मनःशांतीच्या उपायांनी मिळणारा दिलासा
Experts recommend balanced diet, proper sleep, regular routines and Ayurvedic consultation for conditions such as acidity, bedwetting in children and diabetes-related joint pain.

Experts recommend balanced diet, proper sleep, regular routines and Ayurvedic consultation for conditions such as acidity, bedwetting in children and diabetes-related joint pain.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रश्न : मी एका प्राथमिक शाळेत शिक्षक आहे. कामाचा भरपूर ताण असल्यामुळे झोप व्यवस्थित होत नाही. आम्लपित्ताचा त्रास होतो. अन्न घशापर्यंत येतं, जळजळ होते. पोट साफ होत नाही आणि संपूर्ण अंग दुखल्यासारखं वाटतं. कृपया उपाय सुचवावा.

— ओंकार केतकर, भोर

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