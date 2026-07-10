प्रश्न : मी एका प्राथमिक शाळेत शिक्षक आहे. कामाचा भरपूर ताण असल्यामुळे झोप व्यवस्थित होत नाही. आम्लपित्ताचा त्रास होतो. अन्न घशापर्यंत येतं, जळजळ होते. पोट साफ होत नाही आणि संपूर्ण अंग दुखल्यासारखं वाटतं. कृपया उपाय सुचवावा. — ओंकार केतकर, भोर.उत्तर : सध्याच्या असलेल्या ताणतणावामुळे बऱ्याचशा लोकांना आम्लपित्ताचा त्रास होताना दिसतो. याकरिता सर्वप्रथम दिनचर्येमध्ये स्वतःकरिता थोडासा वेळ मनःशांतीकरिता काढणं अत्यंत गरजेचं असतं. अशा वेळेला एखादा छंद जोपासणे किंवा स्पिरिट ऑफ हारमनीसारखं श्री गुरू डॉक्टर बालाजी तांबे यांचं स्वास्थ्य संगीत ऐकण्याचा फायदा होऊ शकेल. आम्लपित्त कमी होण्याच्या दृष्टीने रात्री झोपण्यापूर्वी चमचाभर अविपत्तीकर चूर्ण किंवा सॅनकुल चूर्ण घेणं उत्तम राहील. सकाळ- संध्याकाळ संतुलनच्या प्रवाल पंचामृत मोतीयुक्त गोळ्या, संतुलन पित्तशांती गोळ्या याही सुरू करता येऊ शकतील. सकाळी अनशापोटी एक चमचा संतुलनचं गुलकंद स्पेशल सुद्धा नक्की घ्यावे. आहारामध्ये मूग डाळ, लाह्या, वेलचीचे पाणी, राजगिरा, घरी बनवलेले साजूक तूप इत्यादी ठेवावे. बऱ्याचदा शिक्षकांमध्ये दिवस दिवसभरात बऱ्याचदा चहा घेतल्याचा सुद्धा प्रसंग आढळतात. त्यामुळे चहा एक किंवा दोन कपपेक्षा जास्त पिऊ नये. शक्य झाल्यास यावर मुळापासून उपचार होण्याच्या दृष्टीने शास्त्रोक्त पद्धतीने विरेचन बस्ती करून शरीर शुद्ध केलेले जास्त उत्तम राहील. या दृष्टीने संतुलन पंचकर्माकरता सुद्धा वेळ काढलेले उत्तम राहील..प्रश्न ः लहान मुलांना नवव्या वर्षीही अंथरुणात लघवी करण्याची सवय असेल तर काय करावे?दिव्या पटेल, मुंबई.उत्तर ः बहुदा लहान मुलांना अंथरुणात लघवी होण्याचा त्रास पोटात जंत झाल्याने व त्यामुळे अपचन झाल्यामुळे होत असतो. त्यासाठी ''विडंगारिष्ट" या औषधाचा उत्तम उपयोग होतो. जेवणानंतर (सकाळ व रात्रीच्या) २ चमचे विडंगारिष्ट २-३ चमचे कोमट पाण्यात मिसळून तीन महिन्यांसाठी नियमित घ्यावे.रात्री झोपण्यापूर्वी पाव चमचा भाजलेला ओवा खायला दिल्यासही लहान मुलांची ही तक्रार हळूहळू कमी होते..प्रश्न ः गेली १४ वर्षे मधुमेहाचा त्रास आहे. माझे वय ६५ आहे. उपाय म्हणून मी रोज सकाळी सहा कि. मी. चालतो. मात्र त्याने गुडघे दुखतात. सांधेदुखीचाही त्रास आहे. पाय सुजले तर दोन-दोन दिवस चालता येत नाही. काय करू?साहेबराव पाटील, तळेगाव.उत्तर ः बहुतेक व्यक्तींमध्ये अनेक वर्षांच्या मधुमेहामुळे वातदोष वाढतो व सांधुदुखी/गुडघेदुखी वगैरे त्रास सुरू होतात. वात कमी व्हावा व सूजही कमी व्हावी यासाठी पुनर्नवासव घ्यावे. चंद्रप्रभा, शिलाजित योग अशीही औषधे घ्यावीत. दुखणाऱ्या सांध्यावर शांती तेल लावावे व रोज आहारात कमीत कमी ४-५ चमचे घरी बनविलेल्या शुद्ध साजूक तुपाचा समावेश असू द्यावा. मधुमेहावर मुळापासून उपचार करण्यासाठी आयुर्वेदाच्या तज्ञांचा सल्ला घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.