Navi Mumbai Health Crisis: छुप्या आजारांचा धोका! नवी मुंबईकरांमध्ये व्हिटॅमिन D आणि B12च्या कमतरतेने वाढवली चिंता

Hidden Health Risk in Navi Mumbai: नवी मुंबईतील नोकरदार नागरिक वरवर निरोगी दिसत असले, तरी त्यांच्या शरीरात गंभीर आणि कुपे आजार बाळगून असल्याची धक्कादायक माहिती एका अहवालातून समोर आली आहे.कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी रुग्णालयाच्या डिपार्टमेंट ऑफ लॅबोरेटरी मेडिसिनने 'नवी मुंबई वार्षिक आरोग्य अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. यात नोकरदारांमध्ये व्हिटॅमिन डी, बीररची कमतरता, प्री-डायबिटिज आणि वाढत्या कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण चिंताजनक आहे. हा अभ्यास राष्ट्रल २०२५ ते मार्च २०२६ या काळात ३२ हजार २५३ नागरिकांच्या केलेल्या चाचण्यांच्या आधारित आहे. .अहवालातील निष्कर्षव्हिटॅमिन डीचा तीव्र अभावसाखरेचे असंतुलन आणि प्री-डायबिटिजमहिलांमध्ये अॅनिमियाचा धोकाहृदयरोग आणि कोलेस्टेरॉलव्हिटॅमिन बी१२ची कमतरताचयापचय, हृदयाच्या आजारांचा दुहेरी धोका.अहवालातील अभ्यासानुसार, ज्या नागरिकांच्या लिपिड प्रोफाइलमध्ये (कोलेस्टेरॉल) बिघाड आढळला, त्यांच्यामध्ये रक्तातील साखरेची पातळी वाढण्याची शक्यता २.२१ पटीने जास्त दिसून आली आहे. म्हणजेच हृदय आणि चयापचयाशी (मेटाबॉलिझम) संबंधित आजार शहरात एकत्रच पाय पसरत आहेत..गेल्या आठ वर्षांत रुग्णालयाने नवी मुंबई आणि आसपासच्या परिसराला जागतिक दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधा दिल्या आहेत. आजारावर उपचारांपेक्षा तो होऊच नये यासाठी वेळेत चाचणी करणे गरजेचे आहे. हा अहवाल दरवर्षी प्रसिद्ध केला जाईल, जेणेकरून नागरिकांना सुरुवातीच्या टप्प्यातच आरोग्याविषयी सतर्क राहता येईल.- डॉ. शशिकांत पवार, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, अंबानी रुग्णालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.