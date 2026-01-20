दंड आणि हातांतील असह्य वेदना

डॉ. जयदेव पंचवाघ (मेंदू आणि स्पाईन सर्जन)आरोग्य‘चेतना’तीव्र वेदनेमुळे नेहा भल्ला अक्षरशः हतबल झाल्या होत्या. वेदनेने विव्हळणं म्हणजे काय, हे त्यांच्याकडे बघून आजूबाजूच्यांना स्पष्ट जाणवत होते. अनेकदा आपण ‘तडफडणे’ वगैरे शब्द अतिशयोक्ती म्हणून वापरतो; पण त्या दिवशी त्यांच्या त्रासासमोर ते शब्दही तोकडे पडत होते. गेल्या तीन महिन्यांपासून त्यांची मान पूर्णपणे आखडली होती. त्यांच्या भाषेत सांगायचे, तर मान ‘लॉक’ झाली होती..नेहाताई सांगू लागल्या, ‘‘डॉक्टर, त्या दिवशी सकाळी जाग आली, तेव्हा मानेच्या डाव्या बाजूचे स्नायू एकदम कडक झाले होते. मान इकडे-तिकडे फिरवणेही अशक्य झाले होते. सुरुवातीला बाम लावून आणि वेदनाशामक गोळ्या घेऊन थोडे बरे वाटले; पण दोन दिवसांनी डाव्या दंडातून एक कळ यायला सुरुवात झाली. मान, दंड आणि हाताची पहिली दोन बोटे या भागात ही कळ जाणवू लागली.’’ हे सांगताना त्यांनी आपला डावा हात उजव्या हाताने आधार देऊन वर पकडला होता, तर कधी त्या तो डोक्यावर ठेवत होत्या. वेदना इतकी तीव्र होती, की हात नक्की कसा ठेवावा, हेच त्यांना समजत नव्हते..हे दुखणे सुरुवातीला सौम्य होते; पण नंतर ते वाढतच गेले. जोडीला दंडातून हातापर्यंत मुंग्या येऊ लागल्या. पेनकिलर घेणे, शेकणे, ट्रॅक्शन अशा अनेक उपायांनी काहीच फरक पडला नाही. मागच्या आठवड्यापासून तर अशी अवस्था झाली आहे की, झोपायला आडवे झाले तरी जीव कासावीस होतो. दोन दिवसांपासून तर डाव्या पंजातील स्पर्शज्ञान (संवेदना) कमी झाल्यासारखे वाटते आहे..नेहाताईंना होत असलेल्या या त्रासाला वैद्यकीय परिभाषेत ‘सर्व्हायकल रॅडिक्युलोपथी’ (Cervical Radiculopathy) असे म्हणतात. मणक्यातून निघणाऱ्या नसा दंड आणि हाताच्या पंज्याला संवेदना पुरवतात. त्यातील एखादी नस दाबली गेल्यास अशा प्रकारच्या वेदना सुरू होतात. ज्याप्रमाणे पायाकडे जाणारी नस दाबल्यास ‘सायटिका’ होतो, अगदी तसेच हाताकडे जाणारी नस दाबल्यास हा त्रास होतो. वेदनेसोबतच, ती नस ज्या स्नायूंना रक्तपुरवठा करते, त्या स्नायूंमध्ये कमजोरी येऊ लागते..काही रुग्णांमध्ये औषधे आणि मानेचा पट्टा (कॉलर) वापरून विश्रांती घेतल्यास आराम मिळतो. मात्र, ज्यांच्यामध्ये ही वेदना सहनशक्तीच्या पलीकडे जाते, त्यांचे खूप हाल होतात. मानेच्या स्पाँडिलायसिसमुळे उद्वणारा हा आजार वाढल्यास योग्य वेळी शस्त्रक्रिया करणे अनिवार्य असते. ‘योग्य वेळी’ म्हणजेच स्नायू कमकुवत होण्याआधी. ही वेदनाच इतकी भयानक असते, की रुग्णाला ऑपरेशनचे महत्त्व पटवून देण्याची गरजच उरत नाही..‘‘डॉक्टर, ऑपरेशन किंवा जे काही करायचे आहे ते लवकरात लवकर करा, आताच्या आता केले तरी चालेल,’’ नेहाताई कळवळून म्हणाल्या. वेदनेमुळे त्यांचा चेहरा घामाने ओलाचिंब झाला होता. मी त्यांची अवस्था समजू शकत होतो. मी त्यांना समजावले, ‘‘आधी तुमच्या मानेचा एमआरआय (MRI) करणे आवश्यक आहे. लक्षणांवरून आणि तपासणीवरून आपण फक्त अंदाज बांधू शकतो, पण निदान पक्के करण्यासाठी आणि नेमकी कोणती नस, कशा प्रकारे दाबली गेली आहे हे समजण्यासाठी एमआरआय गरजेचा आहे. त्यावरच पुढची शस्त्रक्रिया ठरवता येईल.’’.नेहाताईंच्या एमआरआय रिपोर्टमध्ये मानेच्या पाचव्या आणि सहाव्या मणक्यांच्या मधून डाव्या हाताकडे जाणाऱ्या नसेवर प्रचंड दाब आलेला दिसत होता. स्पाँडिलायसिसमुळे या नसेचा मार्ग पूर्णपणे रोखला गेला होता. आपल्या मानेच्या दोन मणक्यांमधून दोन्ही बाजूंना नसांची एक जोडी बाहेर पडते, जी त्या बाजूच्या हाताला रक्तपुरवठा करते. प्रत्येक नस बाहेर पडताना साधारण अर्धा सेंटिमीटर लांबीच्या एका अरुंद बोगद्यातून प्रवास करते. स्पाँडिलायसिसमध्ये हा बोगदा अधिकच अरुंद झाल्यास किंवा तिथे हाडांची वाढ (Bone spurs) झाल्यास नसेवर दाब येतो आणि असह्य कळा सुरू होतात. मज्जारज्जूवर (Spinal cord) दाब आला, तर त्याचा परिणाम पूर्ण शरीरावर होतो; पण इथे आपण फक्त नसेवर दाब आल्यास काय होते, हे पाहत आहोत..दुसऱ्या दिवशी दुपारी आम्ही नेहाताईंवर शस्त्रक्रिया केली. मानेच्या पुढच्या बाजूने एक अत्यंत सूक्ष्म मार्ग तयार करून, पाचव्या आणि सहाव्या मणक्यांमधील वाढलेले हाड अतिशय काळजीपूर्वक ड्रिल करून काढले. मायक्रोस्कोपच्या मदतीने हा भाग कित्येक पटीने मोठा दिसतो आणि प्रकाशझोतामुळे शस्त्रक्रिया करणे सोपे होते. ती नस आता मोकळी झाली होती. या भागाला आधार देण्यासाठी पाचवे आणि सहावे मणके एका लहान टायटॅनियम प्लेटने जोडून शस्त्रक्रिया पूर्ण झाली..संध्याकाळी मी नेहाताईंना भेटायला गेलो, तेव्हा एखाद्या लहान मुलाला त्याचे हरवलेले खेळणे सापडल्यावर जो निखळ आनंद होतो, तसाच आनंद आणि समाधान त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.