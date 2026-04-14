आरोग्य‘चेतना’ : पिट्युटरी ग्रंथीची गाठ

डॉ. जयदेव पंचवाघ, मेंदू आणि स्पाइन सर्जनशरीरातील विविध ग्रंथींमधून रक्तप्रवाहात स्रवणारी आणि रक्ताभिसरणाबरोबर शरीरभर पसरून विविध अवयवांच्या कार्यांवर प्रभाव टाकणारी अतिविशिष्ट रसायनं म्हणजेच संप्रेरकं किंवा हॉर्मोन्स. मेंदूच्या तळाशी असणाऱ्या पिट्युटरी ग्रंथीद्वारे शरीरातल्या महत्त्वाच्या संप्ररकांचं संतुलन ठेवलं जातं. या ग्रंथींच्या गाठींमध्ये दिसणारी लक्षणं विशिष्ट प्रकारची असतात. या लक्षणांबाबत योग्य जागृती फक्त सर्वसामान्य जनतेतच नव्हे, तर जनरल प्रॅक्टिशनर्समध्येसुद्धा असणं गरजेचं आहे. लक्षणांचा अयोग्य अर्थ लावल्यामुळे किंवा लक्षणांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे या गाठींचं निदान उशिरा झाल्याचं अनेकदा दिसतं. .मेंदूच्या तळाला असलेल्या हाडाच्या (ज्यावर मेंदू विसावलेला असतो) रचनेला ‘स्कल बेस’ किंवा ‘बेस ऑफ द स्कल’ असं संबोधलं जातं. या भागाच्या मधोमध असलेल्या स्फीनॉइड हाडामध्ये उखळाला असतो तसा खळगा असतो. हा खळगा बाजूनं खोगिरासारखा दिसतो, म्हणून त्या भागाला ‘सेला टर्सिका’ असं नाव आहे. या खळग्यामध्ये पिट्युटरी ग्रंथी असते. मेंदूच्या तळाला असलेल्या हायपोथॅलॅमस या भागापासून एक लहान काडीसारखा भाग पिट्युटरी ग्रंथीपर्यंत पोहचतो. किंबहुना मेंदू व ग्रंथीला एकमेकांशी जोडतो. या भागाच्या सभोवताली अनेक रक्तवाहिन्या एखाद्या झाडाच्या खोडावर अनेक वेली चढाव्यात, तशा दाटीवाटीने लपेटलेल्या असतात. या रक्तवाहिन्या मेदूच्या तळापासून पिट्युटरी ग्रंथीपर्यंत पसरलेल्या असतात. हायपोथॅलॅमसमधील पेशी तयार करत असलेली रासायनिक द्रव्यं या रक्तवाहिन्यांमधून पिट्युटरी ग्रंथीपर्यंत येतात आणि ग्रंथीमध्ये तयार झालेली द्रव्यं मेंदूपर्यंत नेली जातात. या व्यवस्थेच्या आधारे मेंदू व पिट्युटरी ग्रंथी एकमेकांवर नियंत्रण ठेवतात.यावरून लक्षात येईल, की मानवी भावना, स्मृती, विचार, या मेंदूत घडणाऱ्या प्रक्रियांचे परिणाम शरीरातील हार्मोन कमी-जास्त होण्यावर का घडतात. चेतासंस्था, संप्रेरकं रोगप्रतिकारक शक्ती यांचं एकमेकांवर घनिष्ट नियंत्रण आणि बारीक संपर्क असतो. मेंदूत घडणाऱ्या प्रक्रिया आणि मनोव्यापारांचा संपेरकांच्या (हार्मोनच्या) पातळ्यांवर चांगला वाईट परिणाम होत असतो. या परिणामांमार्फत व स्वतंत्ररित्यासुद्धा रोगप्रतिकारकशक्ती कमीजास्त होत असते. गेल्या काही वर्षांत ही शाखा ‘न्युरो ह्युमोरो इम्युनॉलॉजी’ म्हणून अभ्यासली जात आहे. मानसिक ताणतणावामुळे स्त्रियांमध्ये पाळी अनियमित येणे किंवा गर्भधारणा न होणे किंवा ताणतणावामुळे पुरुषामध्ये नपुंसकत्व येणं, असं जे आपण वाचतो ते मानसिक आजारांचा हार्मोनवर अनिष्ट परिणाम झाल्यामुळेच. मनोव्यथांचा रोगप्रतिकारकशक्तीवर परिणाम होऊन वारंवार जंतुसंसर्ग होणे किंवा अस्थमा, सोरायसिससारखे रोग बळावणे अशा गोष्टीसुद्धा पिच्युटरी ग्रंथी व हार्मोन्समार्फत घडू शकतात..पिट्युटरी ग्रंथींच्या गाठींमध्ये प्रामुख्याने चार प्रकारची लक्षणं दिसतात. पहिलं लक्षण म्हणजे डोकेदुखी. ही ग्रंथी ज्या खोबणीत बसलेली असते, त्यातील दाब या गाठीमुळे वाढल्यामुळे हे सुरू होतं. कपाळाचा पुढचा आणि बाजूचा भाग, डोक्याचा मागचा भाग दुखणे असं हे लक्षण दिसू शकतं.दुसरं लक्षण हे दृष्टीसंबंधित आहे. दृष्टीच्या दोनही नसा पिच्युटरी ग्रंथीच्या खळग्याच्या वरून जातात. ग्रंथीची गाठ वर वाढत जाईल, तशा या नसा दाबल्या जाऊ शकतात आणि विशेषतः दृष्टीच्या ‘स्क्रीन’वरचा दोनही बाजूचा भाग दिसेनासा होतो. चालताना दाराची कड न दिसणं, गाडी चालवताना अगदी डाव्या व उजव्या बाजूची वाहनं न दिसणं असे प्रकार सुरू होतात. बहुतांशी रुग्णांना हा त्रास होत असल्याची कल्पनाच नसते. आणखी काही काळाने मात्र एका किंवा दोनही डोळ्यांची दृष्टी अत्यंत कमजोर होते. पिट्युटरी ट्युमरच्या अनेक रुग्णांमध्ये हे लक्षण प्रलंबित काळापर्यंत दुर्लक्षित राहतं, असा माझा अनुभव आहे..तिसरं लक्षण म्हणजे लक्षणांचा समूह आहे. पिट्युटरी ग्रंथीच्या गाठीमुळे विशिष्ट संप्रेरक कमी अथवा जास्त प्रमाणात स्रवल्यानं दिसणारी ही लक्षणं आहेत. काही गाठी विशिष्ट संप्रेरकं अधिक निर्माण करतात आणि इतर संप्रेरकं तयार करणाऱ्या पेशी दाबल्या गेल्यामुळे ती कमी प्रमाणात तयार होतात. काही गाठी कोणतेच कार्यक्षम संप्रेरक तयार करत नाहीत. या गाठी फक्त त्यांच्या वाढत्या आकारामुळे लक्षणं निर्माण करतात (डोकेदुखी, दृष्टी कमी होणे वगैरे).संप्रेरकाबाबतची लक्षणं संप्रेरकाप्रमाणे बदलतात. उदाहरणार्थ, ग्रोथ हार्मोन अधिक स्रवल्याने बोटांची जाडी वाढणे, त्यात पूर्वी बसणारी अंगठी न बसणे, नाक व जबडा रुंद बेढब होणे, पायाची रुंदी वाढून पूर्वी बसणाऱ्या चपला न बसणे, स्वरयंत्राची जाडी वाढून आवाज घोगरा होणे, जीभ जाड होणे यांसारखी लक्षणे दिसतात. उंचीची वाढ पूर्ण होण्याआधी ग्रोथ हार्मोन वाढल्यास उंची अमर्यादित पद्धतीने वाढत जाते. अगदी अकरा-बारा फुटांपर्यंतसुद्धा ती पोचू शकते.प्रोलॅक्टिन हे संप्रेरक तयार होणाऱ्या पेशींपासून गाठ तयार झाल्यास स्तनांतून दुधासारखा पदार्थ बाहेर येणे, पुरुषांमध्ये नपुंसकता येणे, स्त्रियांमध्ये पाळी बंद होणे, वंध्यत्व येणे यांसारखी लक्षणे दिसू शकतात. कॉर्टिसॉल वाढल्यास वजन वाढत जाणे, चेहरा गोल होणे, पोटाचा घेर वाढणे, चेहऱ्यावर व अंगावर मुरूम पुटकुळ्या येणे, रोगप्रतिकारक शक्ती कमी होणे अशी लक्षणे दिसतात..FSH व LH ही संप्रेरकं कमी-जास्त झाल्यास लैंगिक व प्रजोत्पादनाच्या कार्यावर त्याचा परिणाम होतो. नपुंसकत्व आणि वंध्यत्व येण्याची अशावेळी शक्यता असते. पुरुषांमध्ये टेस्टोस्टेरोन आणि स्त्रियांमध्ये इस्ट्रोजेन व प्रोजेस्टेरॉन कमी होऊन त्याचे मानसिक व शारीरिक परिणामसुद्धा दिसू शकतात.चौथ्या प्रकारचं लक्षण म्हणजे पिट्युटरी ऍपोप्लेक्सी. यात अचानक डोकं दुखायला लागून खूप ग्लानी येणं, पूर्ण अंधत्व येणं, शुद्ध हरपणं, रक्तदाब खूप कमी होणं आणि वेळीच उपचार न केल्यास जीवावर बेतणं असे गंभीर प्रकार घडू शकतात. पिट्युटरी ग्रंथीच्या मोठ्या गाठीमध्ये अचानक रक्तस्त्राव झाल्यास अशा घटना घडतात. म्हणूनच गाठींचं निदान झाल्यावर वेळ घालवणं योग्य नाही. सुदैवाने हे लक्षण फार कॉमन नाही.आज न्यूरोसर्जरीतल्या प्रगत तंत्रज्ञानामुळे या गाठी दुर्बिणीतून काढणं शक्य झालं आहे. या गाठींविषयी आणखी थोडी माहिती पुढच्या लेखात. 