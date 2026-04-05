New US Cholesterol Guidelines: हेल्दी डायट, व्यायाम आणि वेळेवर तपासणी; वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी अमेरिकन तज्ज्ञांचे नवे नियम जाहीर

Health News in Marathi : आजकाल बदलती जीवनशैली, असंतुलित आहार, बैठी काम आणि व्यायामाचा अभाव यामुळे डायबिटीज, ब्लड प्रेशरसोबतच हार्ट अटॅक आणि स्ट्रोकचंही प्रमाणही वाढलं आहे. यामागे बऱ्याचदा वाढलेलं किंवा शरीरात साठलेलं कोलेस्ट्रॉल कारणीभूत असू शकतं. त्यामुळेच अमेरिकेतील प्रसिद्ध हृदयतज्ज्ञांनी (Cardiologist) नुकत्याच कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणासाठी नव्या मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या आहेत. आणि या सूचना खूप महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. या नव्या गाईडलाइन्स अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डिओलॉजी आणि अमेरिकन हार्ट असोसिएशन यांनी एकत्र येऊन तयार केलेल्या या गाईडलाइन्स 2018 मधल्या जून्या गाईडलाइन्स ऐवजी आता पाळल्या जातील. .या नव्या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली आहे, ती म्हणजे कोलेस्ट्रॉलची तपासणी लहान वयापासूनच सुरू करावी. विशेषतः तुमच्या कुटुंबात आधीपासून हृदयविकार किंवा जास्त कोलेस्ट्रॉलची समस्या असेल, तर अजिबात उशीर करू नका. अशा लोकांनी वेळेत तपासणी करून घेतली, तर पुढे होणारा धोका टाळता येऊ शकतो..कोलेस्ट्रॉल म्हणजे नेमकं काय?कोलेस्ट्रॉल हा शरीरासाठी आवश्यक असलेला फॅट आहे, जो आपल्या पेशींच्या भिंती बनवण्यास, हार्मोन्स तयार करण्यास आणि व्हिटॅमिन डी मिळवण्यास मदत करतो. कोलेस्ट्रॉलचे दोन प्रकार असतात:LDL (वाईट कोलेस्ट्रॉल) – जास्त प्रमाणात वाढला तर रक्तवाहिन्यांमध्ये ब्लॉकेज निर्माण होऊ शकतेHDL (चांगले कोलेस्ट्रॉल) – हे वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यास मदत करते.नव्या गाईडलाइन्समध्ये काय बदल?या अपडेटेड सूचनांमध्ये काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत:प्रत्येक व्यक्तीसाठी वेगळा रिस्क (धोका) मोजण्यावर भरकाही लोकांमध्ये औषधं लवकर सुरू करण्याची शिफारसनवीन "PREVENT" स्कोर वापरून हृदयविकाराचा धोका मोजण्याचा सल्लाडॉक्टरांसाठी कोलेस्ट्रॉलची नवीन मर्यादा (thresholds).काय करावे?तज्ज्ञ सांगतात की, कोलेस्ट्रॉल कमी करण्यासाठी बेसिक गोष्टी अजूनही तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत:संतुलित आणि हेल्दी आहार घ्यारोज थोडाफार व्यायाम करावजन नियंत्रणात ठेवापुरेशी झोप घ्याधूम्रपान टाळाकाही वेळा या सगळ्या गोष्टी करूनही कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात येत नसेल, तर डॉक्टर औषधं देऊ शकतात..का आहे हे महत्त्वाचं?सध्या अनेकांच्या शरीरात "वाईट" कोलेस्ट्रॉलचे प्रमाण वाढलेले दिसून येते आणि त्यामुळे हृदयविकाराचा धोका अधिक होतो. मात्र चांगली गोष्ट अशी आहे की, वेळेवर योग्य काळजी घेतल्यास जवळपास 80% हृदयविकार टाळणे शक्य आहे.तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, लहान वयापासूनच काळजी घेतली तर पुढे मोठे आजार टाळता येतात. त्यामुळे "आता काही होत नाही" असे समजून दुर्लक्ष करू नका आणि वेळीच तपासणी आणि योग्य सवयी अंगीकारा. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.