Cashless Health Insurance : आता फक्त 2 तासच हॉस्पिटलमध्ये राहिलं तरी मिळणार कॅशलेस मेडिक्लेम! पण 'या' एका अटीवर

Cashless Mediclaim Available After 2-Hour Hospitalization: आजकाल अनेक आजारांवर काही तासांतच उपचार होतात आणि पेशंटना त्याच दिवशी डिस्चार्ज मिळतो आणि घरीही परततो. पण आतापर्यंत अशा रुग्णांना आरोग्य विम्याचा (मेडिक्लेम) लाभ मिळवताना 24 तास हॉस्पिटलमध्ये दाखल राहण्याची अट मोठा अडथळा ठरत होती. पण आता ही अट काही आरोग्य विमा योजनांमध्ये अधिक सोपी करण्यात आलीकरण्यात आली आहे. त्यामुळे फक्त 2 तास हॉस्पिटलमध्ये अॅडमिट राहूनही कॅशलेस मेडिक्लेमचा लाभ मिळू शकतो. मात्र यासाठी एक महत्त्वाची अट पूर्ण करावी लागणार आहे. नेमका हा बदल काय आहे आणि कोणाला त्याचा फायदा होणार, ते जाणून घेऊया..अट का बदलली?पूर्वीचे नियम त्या काळातील उपचारपद्धती लक्षात घेऊन तयार करण्यात आले होते. आता वैद्यकीय तंत्रज्ञानात मोठी प्रगती झाली आहे. अनेक शस्त्रक्रिया आणि उपचार काही तासांत पूर्ण होतात. मोतीबिंदू, डायलिसिस, केमोथेरपी, अँजिओग्राफी तसेच काही डे-केअर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रुग्णाला त्याच दिवशी घरी सोडले जाते.ही बदललेली परिस्थिती लक्षात घेऊन इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने विमा कंपन्यांना त्यांच्या पॉलिसींमध्ये आवश्यक बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत..प्रत्येक पॉलिसीमध्ये ही सुविधा असेलच असे नाही2 तासांच्या अॅडमिशनवर मेडिक्लेम मिळण्याचा लाभ सर्व हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसींमध्ये उपलब्ध नाही. काही विमा कंपन्यांच्या निवडक योजनांमध्येच ही सुविधा देण्यात आली आहे. त्यामुळे तुमच्या पॉलिसीमध्ये हा पर्याय आहे का, हे आधी तपासणे आवश्यक आहे. यासाठी पॉलिसीचे दस्तऐवज, कंपनीची वेबसाइट किंवा विमा सल्लागाराची मदत घेऊ शकता.कोणाला सर्वाधिक फायदा?ज्या रुग्णांचे उपचार एका दिवसात पूर्ण होतात, त्यांच्यासाठी हा बदल विशेष लाभदायक आहे. कमी वेळ रुग्णालयात राहूनही विमा संरक्षण मिळू शकते. त्यामुळे उपचाराचा आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होईल. तसेच छोट्या शस्त्रक्रिया किंवा आपत्कालीन उपचारांमध्येही हा बदल उपयोगी ठरू शकतो..कॅशलेस क्लेम मिळवण्यासाठी काय आवश्यक?या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी पूर्ण कराव्या लागतील.डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार रुग्णालयात दाखल होणे आवश्यक आहे.उपचाराशी संबंधित सर्व वैद्यकीय नोंदी आणि डिस्चार्ज समरी उपलब्ध असावी.शक्यतो नेटवर्क हॉस्पिटलमध्ये उपचार घ्यावेत.उपचारापूर्वी किंवा दाखल झाल्यानंतर प्री-ऑथरायझेशनची प्रक्रिया पूर्ण करावी.पॉलिसीची प्रत, आधार कार्ड आणि इतर आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवावीत..कोणत्या प्रकरणांमध्ये लाभ मिळणार नाही?फक्त ओपीडी तपासणी, कॉस्मेटिक उपचार किंवा वैद्यकीय गरज नसताना घेतलेले अॅडमिशन यासाठी हा विमा लाभ लागू होत नाही.क्लेम किती वेळात मंजूर होऊ शकतो?आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण असल्यास अनेक विमा कंपन्या कॅशलेस क्लेम काही मिनिटांपासून ते साधारण 2 तासांच्या आत मंजूर करू शकतात. मात्र यासाठी संबंधित कंपनीचे नियम आणि प्रक्रिया लागू राहतील..हे नक्की लक्षात ठेवातुमच्या हेल्थ इन्शुरन्स पॉलिसीत फक्त 2 तासांच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल झाल्यावरही कॅशलेस मेडिक्लेमची सोय उपलब्ध आहे का, हे आधी नीट तपासून घ्या. रुग्णालयात दाखल होताच आवश्यक परवानगीसाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करा आणि संबंधित कागदपत्रे व्यवस्थित जतन करा. यामुळे क्लेम मंजुरीची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि जलद होण्यास मदत होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.