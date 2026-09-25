New Blood Group: वैज्ञानिकांनी शोधला अतिदुर्मिळ 'JAMA' ब्लड ग्रुप! जाणून घ्या रुग्णांना काय होणार फायदा...

Medical Breakthrough: A, B, AB आणि O या नेहमीच्या रक्तगटांव्यतिरिक्त आता मानवी शरीरात एका अत्यंत दुर्मिळ अशा नव्या ब्लड ग्रुप सिस्टीमचा शोध लागला आहे. वैद्यकीय विश्वात या नव्या प्रणालीला 'जामा' (JAMA) असे नाव देण्यात आले आहे. 'इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ ब्लड ट्रान्सफ्यूजन' (ISBT) या संस्थेने अधिकृतपणे मानवी शरीरातील ४९ वी ब्लड ग्रुप सिस्टीम म्हणून याला मान्यता दिली आहे..असा लागला या दुर्मिळ ब्लड ग्रुपचा शोधइस्त्रायली महिला आणि तिच्या भावाच्या रक्ताचे नमुने तपासताना संशोधकांना या अनोख्या घटकाचा उलगडा झाला. तपासणीदरम्यान या दोघांच्याही रक्तात काही अत्यंत दुर्मिळ अँटीबॉडीज आढळून आल्या, ज्या सामान्य व्यक्तींच्या रक्तात नसतात.वैज्ञानिकांनी यावर अधिक अभ्यास केला असता मानवी शरीरातील 'F11R' नावाच्या जनुकाचा (Gene) यात महत्त्वाचा सहभाग असल्याचे समोर आले. या विशिष्ट जनुकातून 'JAMA' नावाचे प्रोटीन तयार होते. या बहीण-भावाच्या जनुक आणि प्रोटीनच्या रचनेत विशिष्ट अनुवंशिक (Genetic) बदल झाल्यामुळे त्यांच्या रक्तात इतर सामान्य माणसांमध्ये आढळणारे काही अँटीजन्स नव्हते..H1N1 and Eye Health: H1N1चा डोळ्यांवरही होतोय परिणाम? स्वाइन फ्लूनंतर दिसणारी ‘ही’ 7 लक्षणं अजिबात दुर्लक्षित करू नका.रुग्णांसाठी का ठरणार हा शोध महत्त्वाचा?चुकीच्या रक्तसंक्रमणाला बसणार आळा: दुर्मिळ रक्तगट असलेल्या व्यक्तीला नेहमीचे सामान्य रक्त चढवल्यास शरीरात गंभीर आणि धोकादायक प्रतिक्रिया होऊ शकतात. या नव्या शोधामुळे अशा प्रकारच्या चुका टळतील..डीएनए टेस्टने ओळखणे होणार सोपे: नव्या शोधामुळे आता डीएनए (DNA) चाचणीच्या मदतीने रुग्ण किंवा रक्तदात्याचा हा दुर्मिळ रक्तगट वेळेत ओळखणे डॉक्टरांना शक्य होणार आहे.अचूक उपचारास मदत: भविष्यात अत्यंत दुर्मिळ रक्तगट असलेल्या रुग्णांवर उपचार करताना किंवा शस्त्रक्रियेदरम्यान योग्य आणि जुळणारे रक्त निवडणे अधिक सोपे होणार आहे..Blood Group Stroke Risk: ‘या’ रक्तगटाच्या लोकांना स्ट्रोकचा जास्त धोका? वाचा शास्त्रज्ञांचं नेमकं म्हणणं काय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.