आरोग्याकडे एक पाऊल

नववर्षाच्या शुभारंभानिमित्त शरीर, मन, आत्मा आणि सामाजिक आरोग्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. आयुर्वेदिक मार्गदर्शन आणि जीवनशैली सल्ल्याद्वारे निरामय जीवन साधता येते.
बघता बघता २०२५ साल संपून २०२६चा शुभारंभ झाला. नवीन वर्ष सुखसमृद्धीने परिपूर्ण जावो, आरोग्यपूर्ण असो अशा शुभेच्छाही एकमेकांना देऊन झाल्या. आता या सर्व शुभकामना प्रत्यक्षात याव्यात यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. यश, समृद्धी, समाजात मान, प्रतिष्ठा वगैरे सर्वांच्या मुळाशी असते ते आरोग्य. आरोग्याचे रक्षण करणे किंवा ते परत मिळविणे हे प्रत्येकाचे आद्यकर्तव्य असते.

