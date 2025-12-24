Overeating Control Tips: न्यू इअर पार्टीनंतर पोट बिघडतंय? ओवरइटिंग टाळण्यासाठी ‘हे’ उपाय नक्की करा

how to avoid overeating after new year party: नवीन वर्षाचं स्वागत करताना पार्टी, मित्रमंडळी, स्वादिष्ट पदार्थ आणि मजा यांचा माहोल असतो. पण या सगळ्या उत्साहात अनेकदा नकळत ओवरइटिंग होतं आणि त्याचा परिणाम पुढील काही दिवस शरीरावर जाणवतो. पोटदुखी, अॅसिडिटी, जडपणा किंवा वजन वाढणे अशा समस्या न्यु इअर पार्टीनंतर अनेकांना जाणवतात. त्यामुळे यंदा नवीन वर्ष साजरं करताना थोडीशी काळजी घेतली तर पार्टीची मजा आणि आरोग्य दोन्ही जपता येऊ शकतात. न्यु इअर पार्टीमध्ये हेल्दी राहण्यासाठी कोणत्या टिप्स लक्षात ठेवाव्या हे जाणून घेऊया. .घरातून उपाशीपोटी बाहेर पडू नकाजर तुम्ही न्यु-इअर पार्टीला जात असाल तर उपाशी राहू नका. खरं तर, जेव्हा तुम्ही काहीही खात नाही तेव्हा तुम्हाला जास्त भूक लागते आणि तुम्ही जास्त खाण्याची शक्यता असते. यामुळे तुमची पचनसंस्था बिघडू शकते आणि गॅस होऊ शकतो. म्हणून, पार्टीला जाण्यापूर्वी ड्रायफ्रुट्स खावे किंवा फळे खावे. त्यात फायबर असते. जे भूक कमी करण्यास मदत करते. .New Year 2026 : स्वस्त, उपयोगी आणि परफेक्ट गिफ्ट! Dmart मधील ‘या’ वस्तू का आहेत खास?.निरोगी अन्न खापार्ट्यांमध्ये फास्ट फूड आणि गोड पदार्थ खाण्याचा मोह होत असला तरी, हे पदार्थ खाल्ल्याने दुसऱ्या दिवशी पोटाच्या समस्या वाढू शकतात. तुम्ही नेहमीच निरोगी पर्यायांचा पर्याय निवडावा. एक प्लेट घ्या आणि त्यात फळे किंवा भाज्या घ्या. उरलेली प्लेट प्रथिने आणि कमी कॅलरीयुक्त स्नॅक्सने भरा. यामुळे जास्त खाणे टाळता येईल आणि तुमचे वजन नियंत्रणात राहील.. अन्न नीट चावून घ्यावेआरोग्य तज्ञांच्या मते नेहमीच पदार्थ चावून खाण्याचा सल्ला देतात. तुमचे अन्न योग्यरित्या चावल्याने तुमच्या पचनसंस्थेवरील ताण कमी होतो, ज्यामुळे बद्धकोष्ठता टाळता येते. तसेच तुमचे पोट लवकर भरण्यास मदत होते आणि जास्त खाण्यापासून बचाव होतो..भरपूर पाणी प्यावेजर तुम्हाला न्यु इअर पार्टीत जास्त जेवायचे नसेल तर हायड्रेटेड राहावे. हा एक उत्तम आरोग्यदायी आहाराचा सल्ला आहे. जो तुम्हाला हायड्रेटेड राहण्यास आणि जास्त खाण्यापासून रोखण्यास मदत करेल. भरपूर पाणी प्यायल्याने तुमची भूक कमी होण्यास मदत होईल आणि तुम्ही फास्ट फूड खाण्यापासून दूर राहाल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.