New Year पार्टीनंतर डोकेदुखी अन् थकवा दूर करण्यासाठी ‘हे’ 5 घरगुती उपाय नक्की ट्राय करा

new year hangover: न्यु इअरनंतर पार्टीनंतरला दिवशी सकाळी ऑफिसला जावे लागले तर पार्टीच्या हँगओव्हरपासून मुक्त होणे खूप महत्वाचे होते. पण जेव्हा कोणी जास्त खाल्ले आणि प्यायले असेल तेव्हा हे कसे करावे? आज तुम्हाला 5 खूप चांगल्या आणि प्रभावी पद्धतींबद्दल सांगणार आहोत. तुमचा हँगओव्हर काही मिनिटांत कमी होईल, जेणेकरून तुम्ही तुमच्या कामावर जाऊ शकाल..आलं- पुदिन्याचा चहा पार्टीनंतर दुसऱ्या दिवशी, प्रत्येकाला मळमळ होते, पोट बिघडते आणि उलट्याही होतात. सकाळी आल्याचा कडक चहा प्यायल्याने तुमचे पोट शांत होते, डोकेदुखी कमी होते आणि पचन सुधारण्यास मदत होते. .कॉफीऐवजी हर्बल टी बरेच लोक सकाळी उठून डोकेदुखी कमी करण्यासाठी सर्वात आधी कॉफी पितात. पण हे चुकीचे आहे, कारण कॉफीमध्ये कॅफिन असते, जे शरीराला डिहायड्रेट करू शकते. जर तुम्हाला काही प्यायचेच असेल तर हर्बल टीचे सेवन करु शकता. ते तुमचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करेल..केळीअसं म्हटलं जातं की हँगओव्हर दरम्यान शरीरात पोटॅशियमची कमतरता निर्माण होते. यामुळे स्नायू कमकुवत होतात आणि थकवा येतो. केळी खाल्ल्याने केवळ ही कमतरता भरून निघण्यास मदत होते असे नाही तर शरीराला ऊर्जा मिळते आणि पोट शांत होते. .New Year Party Menu 2026: 31 डिसेंबर अन् 1 जानेवारीसाठी 'असा' बनवा परफेक्ट मेनू, चवीने जिंकाल सगळ्यांची मनं.भरपूर पाणी प्यापार्टीनंतर आपल्याला डिहायड्रेशन त्रास होऊ शकतो. म्हणूनच पार्टीनंतर किंवा दुसऱ्या दिवशी आपल्याला अनेकदा डोकेदुखीचा अनुभव येतो. सकाळी उठल्यानंतर एक मोठा ग्लास पाणी प्या. चांगल्या परिणामांसाठी, तुमच्या शरीरातील इलेक्ट्रॉन पुन्हा भरण्यासाठी तुम्ही पाण्यात अर्धा लिंबू आणि थोडे मीठ देखील घालू शकता..सकाळी काय खावे?पार्टीनंतर दुसऱ्या दिवशी तुम्ही उकडलेले अंडे, बाजरीचे टोस्ट, फळे किंवा ओटमीलसारखे प्रथिनेयुक्त पदार्थ खाऊ शकता. मध-केळी स्मूदी तुमच्या आतड्याच्या आरोग्यासाठी देखील फायदेशीर ठरेल..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.