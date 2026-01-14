Newborn Breathing Crisis: नवजात बालकांना 'श्वास' कोंडी! २०२५ मध्ये ३३५ बाळांना अतिदक्षता विभागाची गरज

Infant ICU Care Statistics: नवजात बालकांमध्ये श्वसनविकार, 'मेकोनियम अस्पिरेशन सिंड्रोम' (एमएएस) आणि कमी वजनाशी संबंधित गुंतागुंती वाढत असल्याचे कामा रुग्णालयाच्या २०२५ मधील आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. या आजारांमुळे नवजात बालकांना एनआयसीयूची गरज मोठ्या प्रमाणावर भासत असल्याचे कामा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे यांनी सांगितले..कामा व अल्ब्लेस रुग्णालयाच्या नवजात अतिदक्षता विभागात २०२५ मध्ये विविध कारणांमुळे एकूण ३३५ नवजात बाळांना उपचार देण्यात आले. यामध्ये श्वसनविकार ही प्रमुख समस्या ठरली. श्वसनविकारासाठी ६४, तर टीटीएन (क्षणिक तीव्र श्वासोच्छवास) या आजारासाठी सर्वाधिक ८६ बाळांवर उपचार करण्यात आले. जन्मावेळी गुदमरल्याने श्वसनविकार झालेल्या १५ बाळांना पीसीआरसाठी दाखल करण्यात आले, तर एमएएससह श्वसन त्रासाची २९ प्रकरणे नोंदली गेली. मागील काही वर्षाच्या तुलनेत श्वसनाशी संबंधित दाखल्यांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे, असे डॉ. पालवे यांनी नमूद केले..Winter Pregnancy Care: हिवाळ्यात गर्भातलं बाळही थंडी अनुभवतं! आई आणि बाळ सुरक्षित ठेवण्यासाठी फॉलो करा ‘या’ टिप्स.कमी वजन, अकाली जन्म आणि गर्भातील वाढ खुंटलेली असणे ही कारणेही मोठ्या प्रमाणावर दिसून आली. मुदतपूर्व, कमी वजन आणि आययूजीआर असलेल्या ११ बाळांना, तर कमी वजनासह श्वसन त्रास असलेल्या ३ बाळांना एनआयसीयूमध्ये ठेवावे लागले. जीडीएम असलेल्या मातांच्या ५ बाळांना आणि मोठ्या आकाराच्या ९ बाळांना रक्तातील साखरेच्या पातळीच्या निरीक्षणासाठी दाखल करण्यात आले. हायपोग्लायसेमियाचो २ प्रकरणेही आढळली. गर्भधारणेदरम्यान मधुमेह नियंत्रणात ठेवल्यास अनेक गुंतागुंती टाळता येऊ शकतात, असेही डॉ. पालवे यांनी स्पष्ट केले..जन्मलेली मुले निरीक्षणाखाली- आईला संसर्ग असलेल्या प्रकरणांमध्ये विविध पॉझिटिव्ह मातांपासून जन्मलेली बाळे निरीक्षणाखाली ठेवण्यात आली. प्रसूतीपूर्वी १८ तासांपेक्षा जास्त काळ गर्भावरण फाटल्याने संसर्गाचा धोका निर्माण झालेल्या १० बाळांना एनआयसीयूमध्ये दाखल करावे लागले. सेष्टिसिसची ४, अतिसाराची २ आणि उलट्यांची १ प्रकरणे नोंदली गेली.- जन्मजात विकारांमध्ये जन्मजात हृदयरोगाची ५, सायनोसिसची ४ आणि 'टेट्रालॉजी ऑफ फॅलो'ची ३ प्रकरणे समोर आली. तसेच फाटलेले ओठ व टाळू, क्लबफूट, सिंड्रोमिक विकार आणि मेनिंगोमायलोसेल'चीही काही प्रकरणे नोंदली गेली..Winter Heater Risks for Babies: पालकांनो सावधान! हिवाळ्यात उब देणारा हीटर लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी ठरू शकतो घातक; योग्य काळजी घेणे अत्यावश्यक.नियमित तपासणीगर्भावस्थेत बाळाने गर्भात शी केल्यानंतर तो द्रव श्वसनमार्गात गेल्यामुळे बाळाला एमएएससह श्वसन त्रास संभावतो. गर्भावस्थेतील नियमित तपासणी, प्रसूतीवेळी दक्षता आणि जन्मानंतरच्या पहिल्या काही तासांत काटेकोर निरीक्षणावर भर दिल्यास नवजातांमधील आजारांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर कमी करता येईल, असे डॉ. तुषार पालवे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.