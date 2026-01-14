आरोग्य

Newborn Breathing Crisis: नवजात बालकांना 'श्वास' कोंडी! २०२५ मध्ये ३३५ बाळांना अतिदक्षता विभागाची गरज

Newborns Struggle to Breathe: २०२५ मध्ये नवजात बालकांमध्ये श्वसन कोंडीचे गंभीर संकट समोर आले असून ३३५ बाळांना अतिदक्षता विभागात दाखल करावे लागले.
Newborn Breathing Crisis: 335 Babies in ICU in 2025

Newborn Breathing Crisis: 335 Babies in ICU in 2025

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Infant ICU Care Statistics: नवजात बालकांमध्ये श्वसनविकार, 'मेकोनियम अस्पिरेशन सिंड्रोम' (एमएएस) आणि कमी वजनाशी संबंधित गुंतागुंती वाढत असल्याचे कामा रुग्णालयाच्या २०२५ मधील आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. या आजारांमुळे नवजात बालकांना एनआयसीयूची गरज मोठ्या प्रमाणावर भासत असल्याचे कामा रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. तुषार पालवे यांनी सांगितले.

Loading content, please wait...
lifestyle
Life
Health Department
emergency
new born baby
new born
emergency department
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.