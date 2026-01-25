Night Shift Cancer Risk: नाईट शिफ्टमुळे वाढतो कर्करोगाचा धोका! अनेक आरोग्य समस्यांना आमंत्रण: काळजी घेण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

How Night Shifts Affect Health: आयटीसहअन्य क्षेत्रातील अनेकांना रात्रपाळीची नोकरी करावी लागते. मात्र, सतत रात्रपाळीत नोकरी केल्यामुळे अनेक आजारांना आमंत्रण मिळते. कर्करोगाचा धोकाही वाढत असल्याचे एका संशोधनात आढळून आले आहे. अत्यावश्यक असल्याशिवाय रात्रपाळीची नोकरी करू नये आणि जर करावी लागलीच तर स्वतःची काळजी घ्यावी, असा तज्ज्ञांचा सल्ला आहे. .एका अहवालानुसार जगभरातील सुमारे २० टक्के कर्मचारी शिफ्ट वर्कमध्ये गुंतले आहेत. एकट्या अमेरिकेत सुमारे १.५ कोटी लोक नाईट किंवा रोटेटिंग शिफ्टमध्ये काम करतात. भारतातही ही संख्या बरीच मोठी आहे. आपले शरीर दिवसा जागे राहण्यासाठी आणि रात्री झोपण्यासाठी बनले आहे. ही नैसर्गिक दिनचर्या उलटवली जाते, तेव्हा शरीराचे जैविक घड्याळ बिघडते. आपल्या शरीरात सर्केडियन रिदम नावाचे एक अंतर्गत जैविक घड्याळ असते. हे सुमारे २४ तासांच्या चक्रात काम करते. हेच घड्याळ ठरवते की कधी झोप येईल, कधी भूक लागेल, कधी हार्मोन्स स्रवतील आणि कधी शरीर दुरुस्ती मोडमध्ये जाईल. हे घड्याळ सूर्यप्रकाश आणि अंधाराच्या हिशोबाने सेट असते..रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करण्यासाठी शरीराला आपले नैसर्गिक झोप-जागे होण्याचे चक्र उलटावे लागते. सर्केडियन रिदम बिघडल्याने शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होते. वारंवार झोपेचे चक्र बिघडल्याने स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका वाढू शकतो. सर्केडियन रिदम हार्मोन स्राव आणि पेशींच्या दुरुस्तीवर नियंत्रण ठेवते. रात्रीची शिफ्ट, अनियमित झोप किंवा वारंवार टाइम झोन बदलल्याने ही प्रणाली विस्कळीत होते. .याचा परिणाम शरीराच्या दुरुस्ती प्रक्रियेवर होतो. रात्रीच्या वेळी शरीर स्वतःची दुरुस्ती करते आणि रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत करते. परंतु, नाइट शिफ्टमध्ये ही नैसर्गिक रिकव्हरी प्रक्रिया बाधित होते, ज्यामुळे शरीराला अनेक नुकसान होते. नाईट शिफ्ट शरीरातील चयापचय (मेटाबॉलिज्म) आणि हार्मोन प्रणालीवर परिणाम करते. यामुळे अनेक आजारांचा धोका वाढतो. रात्रीचे जागरण आणि दिवसा झोपल्याने कर्करोग, टाइप टू डायबेटीज, चिंता, नैराश्य, पचन समस्या, हृदयरोग, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा, तीव्र थकवा, प्रतिकारशक्ती कमी होणे, मानसिक आरोग्य बिघडणे, हार्मोनल चेंजेस यासारख्या समस्यांचा सामना करावा लागतो..नाईट शिफ्टमुळे थेट कर्करोग होतो, असे काही नाही. मात्र, सतत नाईट शिफ्टची नोकरी केल्यामुळे आपल्या लाइफस्टाइलमध्ये बदल होतात. आपल्या दैनंदिन सायकल चेंज होते. ऑड अवर्समुळे आपल्या शरीरात अनेक बदल होतात. नाईट शिफ्टचे काम सातत्याने करणाऱ्यांना पाईल्स, फिशरी यासारख्या त्रासांना सामोरे जावे लागते. याचा हार्टवरही थेट परिणाम होत नाही. मात्र, काही बदल शरीराकडून स्वीकारले गेले नाही, तर त्याचे दुष्परिणाम भोगावे लागतात, हे नक्की. शरीराची प्रतिकारशक्ती कमी होत असल्यामुळे कॅन्सर होण्याचा धोका वाढतो. नियमित व्यायाम, योगा, पुरेसा आराम आणि जेवणाचे पथ्य पाळले, तर हा धोका कमी करू शकतो.- डॉ. नीलेश जुननकर, कॅन्सर स्पेशालिस्ट, लेप्रोस्कोपी सर्जन, नागपूर..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.