Night Shift Cancer Risk: नाईट शिफ्टमुळे वाढतो कर्करोगाचा धोका! अनेक आरोग्य समस्यांना आमंत्रण: काळजी घेण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Working Night Shift Effects on Health: नाईट शिफ्टमुळे शरीराची जैविक घडी विस्कटते, ज्यामुळे कर्करोगासह अनेक गंभीर आरोग्य समस्यांचा धोका वाढतो, असा तज्ज्ञांचा इशारा आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
How Night Shifts Affect Health: आयटीसहअन्य क्षेत्रातील अनेकांना रात्रपाळीची नोकरी करावी लागते. मात्र, सतत रात्रपाळीत नोकरी केल्यामुळे अनेक आजारांना आमंत्रण मिळते. कर्करोगाचा धोकाही वाढत असल्याचे एका संशोधनात आढळून आले आहे. अत्यावश्यक असल्याशिवाय रात्रपाळीची नोकरी करू नये आणि जर करावी लागलीच तर स्वतःची काळजी घ्यावी, असा तज्ज्ञांचा सल्ला आहे.

