Non-Surgical Treatment: शस्त्रक्रिया न करता सांधेदुखीवर उपचार; 'टेब ट्रीटमेंट क्लिनिक्स'तर्फे नैसर्गिक उपचार पद्धती

Non-Surgical Arthritis Treatment India: वाढते वयोमान आणि संधिवात व सांधेदुखीचा त्रास वाढत बदलत्या जीवनशैलीमुळे असताना, पुणे येथील 'टेब ट्रीटमेंट क्लिनिक'ने संधिवातग्रस्तांसाठी गुडघे बदलण्याची शस्त्रक्रिया न करता १०० टक्के आयुर्वेदिक आणि नैसर्गिक उपचार पद्धतीच्या जोरावर हजारो रुग्णांना संधिवातातून मुक्त करण्यात यश मिळविले आहे..डॉ. टेब आणि डॉ. रुस्तम बी. जिनवाला यांनी १९९१ मध्ये पुण्यात या क्लिनिकची स्थापना केली. डॉ. जिनवाला यांनी पारशी समाजातील नागरिकांना होणारा संधिवाताचा त्रास आणि पेनकिलर्सचे दुष्परिणाम पाहून यावर ठोस उपाय शोधण्याचे ध्येय ठेवले. .Lung Cancer in Non-Smokers: धूम्रपान न करणाऱ्यांनाही फुप्फुसाचा कर्करोग; लवकर निदान करणे हा एकमेव प्रतिबंध असल्याचे तज्ज्ञांचे मत.१९८७ मध्ये 'एफडीए'कडून परवाना मिळवल्यानंतर आणि मानवी चाचण्या यशस्वी झाल्यानंतर ही उपचारपद्धती खऱ्याअथनि रुजली. आज पुणे, नागपूर, सुरत आणि नवसारी येथे या उपचार केंद्रांचा विस्तार झाला असून, लवकरच गोवा आणि वडोदरा येथेही नवीन शाखा सुरू होणार आहेत..या उपचारांचे वैशिष्ट्य म्हणजे रुग्णाला रुग्णालयात भरती व्हावे लागत नाही किंवा शस्त्रक्रिया करावी लागत नाही. हे उपचार पूर्णपणे आयुर्वेदिक असून यात वनौषधींचा वापर केला जातो. उपचारात पेनकिलर्स किंवा स्टेरॉइड्सचा वापर टाळला जात असल्याने याचे दुष्परिणाम होत नाहीत..Winter Arthritis Pain in Women: महिलांनो सावधान! हिवाळ्यातील सांधेदुखीमागे असू शकतात ‘ही’ गंभीर कारण.मधुमेह, थायरॉईड किंवा उच्च रक्तदाब असलेले रुग्णही हे उपचार निर्धास्तपणे घेऊ शकतात. येथे आमवात, उष्णवात, गठीयावात यांसह लिगामेंट इंज्युरी, फ्रोजन शोल्डर, मानेचे व कमरेचे आजार आणि मस्कयुलर डिस्ट्रॉफी यांसारख्या गंभीर आजारांवरही येथे यशस्वी उपचार केले जातात.अनेक वर्षे संधिवाताने त्रस्त असलेले किंवा अंथरुणाला खिळून असलेले रुग्ण या उपचारानंतर स्वतःच्या पायावर उभे राहिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.