Non-Surgical Treatment: शस्त्रक्रिया न करता सांधेदुखीवर उपचार; 'टेब ट्रीटमेंट क्लिनिक्स'तर्फे नैसर्गिक उपचार पद्धती

Non Surgical Treatment for Joints: शस्त्रक्रिया आणि औषधांशिवाय सांधेदुखीवर नैसर्गिक पद्धतीने उपचार करणारी ‘टेब ट्रीटमेंट क्लिनिक्स’ची आधुनिक थेरपी.
Non-Surgical Arthritis Treatment India: वाढते वयोमान आणि संधिवात व सांधेदुखीचा त्रास वाढत बदलत्या जीवनशैलीमुळे असताना, पुणे येथील 'टेब ट्रीटमेंट क्लिनिक'ने संधिवातग्रस्तांसाठी गुडघे बदलण्याची शस्त्रक्रिया न करता १०० टक्के आयुर्वेदिक आणि नैसर्गिक उपचार पद्धतीच्या जोरावर हजारो रुग्णांना संधिवातातून मुक्त करण्यात यश मिळविले आहे.

