‘‘डॉक्टर, गोळ्या घेऊन कंटाळलो; पण पाठदुखी काही थांबत नाही. ऑपरेशन तर करायचं नाही. मग आता दुसरा काही मार्ग आहे का?’’असा प्रश्न घेऊन येणाऱ्या रुग्णांची संख्या खूप मोठी आहे. पाठदुखी किंवा पायात उतरणाऱ्या वेदनेसाठी बहुतेक वेळा औषधं, विश्रांती आणि व्यायाम पुरेसे ठरतात. मात्र, काही रुग्णांमध्ये हे उपाय करूनही वेदना आठवडोन्आठवडे टिकून राहते. अशा वेळी ऑपरेशनपूर्वीचा एक प्रभावी टप्पा म्हणजे ‘पेन ब्लॉक’..पेन ब्लॉक म्हणजे काय?पेन ब्लॉक म्हणजे वेदनेच्या मूळ जागी थेट दिलं जाणारं इंजेक्शन. यात सहसा वेदनाशामक (लोकल ॲनेस्थेटिक) औषध आणि सूज कमी करणारं स्टेरॉइड औषध असतं. गोळी घेतल्यावर औषध संपूर्ण शरीरात पसरतं आणि दुखऱ्या जागी त्याचा थोडाच अंश पोहोचतो. पेन ब्लॉकमध्ये मात्र औषध नेमकं सुजलेल्या नसेजवळ किंवा दुखणाऱ्या सांध्यात पोहोचवलं जातं. त्यामुळे कमी औषधात जास्त परिणाम मिळतो.वेदना नेमकी कुठून येते?आपल्या मणक्यात वेदनेची अनेक संभाव्य उगमस्थानं असतात:दबलेली नस : स्लिप डिस्क किंवा अरुंद झालेल्या नलिकेमुळे नसेवर दाब येतो आणि वेदना पायात उतरते.फॅसेट सांधे : मणक्यांना जोडणारे हे छोटे सांधे वयानुसार झिजतात आणि कंबरेत दुखतं.एसआय सांधा : कंबर आणि माकडहाडाजवळचा हा सांधा सुजल्यास नितंबात आणि कंबरेत वेदना होतात..प्रत्येक उगमस्थानासाठी वेगळ्या प्रकारचा ब्लॉक दिला जातो ; पेन ब्लॉकचे प्रमुख प्रकारएपिड्युरल इंजेक्शन : मज्जारज्जूच्या आवरणाबाहेरील जागेत औषध दिलं जातं. स्लिप डिस्क किंवा नलिका अरुंद होण्यामुळे होणाऱ्या वेदनेत हे उपयुक्त ठरतं.नर्व्ह रूट ब्लॉक : ज्या एका विशिष्ट नसेमुळे वेदना होते, नेमकं तिच्याजवळ औषध दिलं जातं. पायात उतरणाऱ्या वेदनेत (सायटिका) हा ब्लॉक विशेष उपयोगी आहे.फॅसेट जॉइंट आणि मेडियल ब्रँच ब्लॉक : झिजलेल्या सांध्यांमुळे होणाऱ्या कंबरदुखीसाठी हा ब्लॉक दिला जातो.रेडिओफ्रिक्वेन्सी ॲब्लेशन (RFA): फॅसेट ब्लॉकने तात्पुरता आराम मिळाला, तर सांध्याकडून वेदनेचा संदेश नेणाऱ्या लहान नसेला नियंत्रित उष्णतेने निष्क्रिय केलं जातं. याचा परिणाम साध्या ब्लॉकपेक्षा जास्त काळ टिकतो. .प्रक्रिया कशी केली जाते?अनेकांना मणक्यात इंजेक्शन म्हटलं की भीती वाटते. प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया साधी आणि सुरक्षित आहे. रुग्ण पूर्ण शुद्धीत असतो; फक्त इंजेक्शनच्या जागी त्वचा बधिर केली जाते. सी-आर्म एक्स-रे यंत्राच्या मार्गदर्शनाखाली सुई अचूक जागी नेली जाते. सुई योग्य जागी आहे याची खात्री करण्यासाठी काही वेळा कॉन्ट्रास्ट डाय वापरला जातो. संपूर्ण प्रक्रियेला साधारण १५ ते ३० मिनिटं लागतात. बहुतेक रुग्ण त्याच दिवशी घरी जातात.उपचाराबरोबर निदानहीपेन ब्लॉकचा एक महत्त्वाचा फायदा अनेकांना माहीत नसतो. एमआरआयमध्ये कधी कधी एकाच वेळी अनेक मणक्यांमध्ये बदल दिसतात. मग नेमकी कोणती नस किंवा कोणता सांधा त्रास देतोय, हे ठरवणं कठीण जातं.एखाद्या विशिष्ट जागी ब्लॉक दिल्यावर वेदना लगेच कमी झाली, तर वेदनेचं खरं कारण तेच असल्याचं स्पष्ट होतं. पुढे ऑपरेशनची गरज पडल्यास सर्जनला नेमक्या जागी शस्त्रक्रिया करता येते..पेन ब्लॉक कोणासाठी योग्य? औषधं आणि फिजिओथेरपीनंतरही ४–६ आठवडे वेदना कमी न होणारे रुग्ण पायात तीव्र वेदना असलेले, पण ताकद कमी न झालेले रुग्ण इतर आजारांमुळे ऑपरेशनचा धोका जास्त असलेले वयस्कर रुग्ण ऑपरेशन टाळू इच्छिणारे किंवा पुढे ढकलू इच्छिणारे रुग्ण वेदनेचं नेमकं कारण शोधायचं असेल तेव्हा पेन ब्लॉक कोणासाठी पुरेसा नाही?खालील लक्षणं असतील तर इंजेक्शनवर वेळ घालवू नये; तातडीने सर्जनचा सल्ला घ्यावा.पायातील ताकद झपाट्याने कमी होणे लघवी किंवा शौचावरील नियंत्रण जाणे मांडीच्या आतल्या भागात बधिरपणा येणे ताप, अचानक वजन घटणे किंवा कर्करोगाचा इतिहास.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.