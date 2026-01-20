आरोग्य

फक्त ५–६ दिवसांत कर्करोगाच्या वेदनांपासून मुक्ती! रेडिओफ्रीक्वेंसी एब्लेशनने ५६ वर्षीय महिलेच्या जीवनात सकारात्मक बदल

Radiofrequency Ablation for Advanced Cancer Pain: प्रगत रेडिओफ्रीक्वेंसी एब्लेशन उपचारामुळे कर्करोगातील तीव्र वेदनांवर अवघ्या ५–६ दिवसांत प्रभावी नियंत्रण मिळाल्याचे हे प्रकरण दर्शवते.
Cancer Treatment

Radiofrequency Ablation Treatment for Cancer Pain Relief

Anushka Tapshalkar
Non Surgical Cancer Pain Treatment: कर्करोगाच्या प्रगत अवस्थेत तीव्र वेदना अनुभवणाऱ्या एका ५६ वर्षीय महिलेच्या जीवनात प्रगत रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन या उपचारामुळे मोठी सकारात्मक बदल घडले आहेत. या प्रकरणाने कर्करोगाच्या उपचार प्रक्रियेत वेदनानिवारणाची भूमिका किती निर्णायक असू शकते, हे अधोरेखित झाले आहे.

