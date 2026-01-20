फक्त ५–६ दिवसांत कर्करोगाच्या वेदनांपासून मुक्ती! रेडिओफ्रीक्वेंसी एब्लेशनने ५६ वर्षीय महिलेच्या जीवनात सकारात्मक बदल

Non Surgical Cancer Pain Treatment: कर्करोगाच्या प्रगत अवस्थेत तीव्र वेदना अनुभवणाऱ्या एका ५६ वर्षीय महिलेच्या जीवनात प्रगत रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन या उपचारामुळे मोठी सकारात्मक बदल घडले आहेत. या प्रकरणाने कर्करोगाच्या उपचार प्रक्रियेत वेदनानिवारणाची भूमिका किती निर्णायक असू शकते, हे अधोरेखित झाले आहे..रुग्णाला फुफ्फुसातील मॅलिग्नंट मेसोथेलियोमा हा दुर्मीळ कर्करोग झाला होता. गेल्या काही महिन्यांपासून वेदनांचा त्रास इतका वाढला की, त्यांचे रोजचे जीवन ठप्प झाले. बसणे कठीण होत होते, घरातील साधी कामे करणे अशक्य झाले होते, आणि रात्रीची झोपही उडाली होती. विविध प्रकारची वेदनानिवारक औषधे घेतली तरीही अपेक्षित फरक पडत नव्हता, ज्यामुळे त्यांचे एकूण आरोग्य आणि मानसिक स्थिती खालावली होती.वैद्यकीय तपासणीनंतर डॉक्टरांनी रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन ही आधुनिक, कमीत कमी आक्रमक आणि इमेज-गाईडेड पद्धत निवडली. या तंत्रात वेदना निर्माण करणाऱ्या मज्जातंतूंची अचूक ओळख करून त्यांच्यावर उपचार केले जातात, ज्यामुळे वेदनेची तीव्रता कमी होते. ही प्रक्रिया सुरक्षित असून, त्यात रुग्णाला दीर्घकाळीन आराम मिळू शकतो..Lung Cancer in Non-Smokers: धूम्रपान न करणाऱ्यांनाही फुप्फुसाचा कर्करोग; लवकर निदान करणे हा एकमेव प्रतिबंध असल्याचे तज्ज्ञांचे मत.उपचार पूर्ण झाल्यानंतर फक्त पाच ते सहा दिवसांतच रुग्णाच्या वेदनांत मोठी घट नोंदवली गेली. आता त्या स्वतंत्रपणे दैनंदिन क्रियाकलाप करू शकतात, हालचाली सुलभ झाल्या आहेत, आणि झोपेचे चक्रही सुधारले आहे. यामुळे त्यांचे जीवनमान पूर्वीपेक्षा अधिक सक्रिय आणि सुखकर झाले आहे.जागतिक आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधनानुसार, प्रगत कर्करोगाच्या टप्प्यात ६० ते ७० टक्के रुग्णांना मध्यम ते तीव्र स्वरूपाच्या वेदना होतात. यातील सुमारे एक तृतीयांश रुग्णांना योग्य वेळी पुरेसे वेदनानिवारण मिळत नाही. ही समस्या माहितीच्या अभावामुळे किंवा उशिरा निदान झाल्यामुळे उद्भवते, ज्यामुळे उपलब्ध असलेल्या प्रगत उपचारांचा लाभ घेता येत नाही..वेदनांचा सातत्यपूर्ण प्रभाव केवळ शारीरिकच नाही, तर तो झोपेच्या विकारांवर, हालचालींच्या मर्यादांवर, मानसिक दबावावर आणि औषधांच्या अतिअवलंबनावरही पडतो. रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन सारख्या कमीत कमी आक्रमक पद्धतींमुळे दीर्घकाळीन औषधांची आवश्यकता कमी होते, आणि वेदनांपासून मुक्ती मिळते. हे तंत्र रुग्णाच्या एकूण उपचार प्रक्रियेला पूरक ठरते.भारतात अशा प्रगत वेदनानिवारण पद्धतींचा वापर अजूनही मर्यादित आहे. त्यासाठी विशेष प्रशिक्षित वैद्यकीय तज्ज्ञ, आधुनिक इमेजिंग सुविधा आणि वेदनाशास्त्रातील अनुभव आवश्यक असतो. परिणामी, अनेक रुग्णांना या उपचारांची माहिती मिळत नाही किंवा ते वेळेवर योग्य वैद्यकीय साहाय्यापर्यंत पोहोचत नाहीत. यामुळे उपचार शक्य असतानाही रुग्ण अनावश्यक त्रास सहन करत राहतात..Prostate Cancer in Young Men: तरुणांमध्ये वाढतंय प्रोस्टेट कॅन्सरचं प्रमाण? ही असू शकतात कारणं; तज्ज्ञांनी सांगितले सोपे उपाय.या प्रकरणाबाबत बोलताना पेनेक्स क्लिनिकचे संस्थापक आणि संचालक डॉ. काशिनाथ बांगर म्हणाले, “कर्करोगात वेदना अपरिहार्य असतात, अशी चुकीची समजूत अजूनही आहे. एडवांस्ड रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन सारख्या सुरक्षित आणि प्रभावी उपचार उपलब्ध आहेत. योग्य वेळी हस्तक्षेप केल्यास कर्करोग उपचार सुरू असतानाही रुग्णाचे जीवनमान सुधारते. मात्र, रुग्णांना याबाबत माहिती कमी असते किंवा ते उशिरा रेफर होतात.” .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.