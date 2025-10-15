काय हो... डिलिव्हरी नॉर्मल की सीझर? बदलत्या जीवनशैलीने सिझेरियन 31 ते 39 टक्क्यांवर

बाळ झाले की कुटुंबासह नातेवाईकही आनंदात असतात. पण, त्यातील बरेच जण प्रश्न विचारतात की प्रसूती नॉर्मल झाली की सिझेरियन? हा प्रश्न हल्ली प्रत्येक दांपत्याला ऐकवाच लागतो. बदललेली जीवनशैली, जंकफूड, व्यायामाचा अभाव, वाढलेले वजन, उशिराने होणारे लग्न आणि वेदना सहन करण्याबद्दल बदलेल्या महिलांच्या मानसिकतेमुळे सिझेरीयनचे प्रमाण वाढले. पण, ते कमी करणे शक्य आहे, असे निरीक्षण डॉ. राजेंद्रसिंह परदेशी यांनी दक्षिण आफ्रिकेतील केपटाउन येथे स्त्रीरोग तज्ज्ञांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत सादर केलेल्या शोधनिबंधात नोंदवले..पाश्चात्य देशात सिझेरियनचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांपर्यंत पोचले. भारतात ते ३१ ते ३९ टक्क्यांपर्यंत आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या म्हणण्यानुसार सिझेरियनचे प्रमाण २५ टक्क्यांपर्यंत असायला हवे. मात्र, बदलत्या जीवनशैलीत सिझेरियनचे प्रमाण कमी करता येईल. मात्र, ते २५ टक्क्यांपर्यंत आणणे शक्य नसल्याचे त्यांनी संशोधन आणि सद्यःपरिस्थितीची जाणीव करून देत मांडले.वर्ष १९९० मध्ये एक लाख प्रसूती मागे ६०० महिलांचा प्रसूतीदरम्यान मृत्यू होत होता. त्यावेळी सिझेरियनचे प्रमाण हे १५ टक्के होते. आता हे प्रमाण एक लाख प्रसूतीमागे केवळ ९७ वर आले तर बालमृत्युदरही कमी झाला. सध्या प्रसूतीचे प्रमाण ३१ ते ३९ टक्क्यांपर्यंत आहे. नियमित व्यायाम, वेळेत लग्न करावे आणि जंकफूडचे प्रमाण कमी केल्यास सिझेरियन टाळता येते. बालमृत्यूचे प्रमाणही यामुळे कमी होईल, असे निरीक्षण डॉ. परदेशी यांनी नोंदविले..Cancer Treatment: कॅन्सरचा संसर्ग होण्याआधीच थांबवणार सुपर व्हॅक्सीन; उपचारात घडणार क्रांती.साइड इफेक्ट असेसिझेरियननंतर महिलेला रिकव्हर व्हायला दोन ते तीन महिने लागतात. थकवा अधिक प्रमाणात असतो. याचा दुष्परिणाम पुढची अनेक वर्षे राहतो. रक्तस्राव अधिक प्रमाणात झाल्यामुळे अनेक महिलांना सतत शरीरात थकवा जाणवतो. तर, काही महिलांना आयुष्यभर याचा सामना करावा लागतो..डॉक्टर का घेतात निर्णय?माता मृत्यूचे हे प्रमाण कमी करताना सिझेरियनचे प्रमाणही कमी करणे शक्य आहे. दोन जीव स्त्रीरोग तज्ज्ञाच्या हाती असतात. बदलेली मानसिकता आणि ग्राहक संरक्षण कायद्यामुळे कारवाईच्या भीतीने डॉक्टर रिस्क घ्यायला घाबरतात. त्यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा हा किमान स्त्रीरोग तज्ज्ञांना नको असे या संशोधनातून त्यांनी परिषदेत मांडले. सिझेरियन वाढण्यात लग्नाचे वाढते वय, बदललेली जीवनशैली, व्यायामाचा अभाव, नातेवाइकांची मानसिकता, गरज नसताना कायद्याचा हस्तक्षेप, अशा अनेक कारणांचा अभ्यासपूर्ण शोधनिबंधातून त्यांनी मांडले. डॉ. परदेशी यांनी सहा हजार तज्ज्ञांसमोर त्यांचा शोधनिबंध मांडला. ते अखिल भारतीय स्त्रीरोग तज्ज्ञांचे उपाध्यक्ष राहिले आहेत..ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या जाचक अटींना घाबरून डॉक्टर धाडस करत नाही. त्या ग्राहकाच्या संरक्षणाचा परिणामही सिझेरियनचे प्रमाण वाढण्यावर झाला. तो कायदा किमान स्त्रीरोग तज्ज्ञांना तरी नको; तसेच मुली, महिलांनी व्यायाम करावा, मुलींनी वेळेत लग्न करावे, जंकफूडचे प्रमाण कमी करून पहिले सिझेरियन टाळण्याची गरज आहे. त्यामुळे सिझेरियनचे प्रमाण कमी करता येईल.- डॉ. राजेंद्रसिंह परदेशी, ज्येष्ठ स्त्रीरोग तज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.