Ultra Processed Foods Addiction: चव वाढवण्यासाठी नव्हे, तर व्यसन लावण्यासाठीच तयार केली जातात चिप्स-स्नॅक्स? आंतरराष्ट्रीय संशोधनातून धक्कादायक निष्कर्ष

Why junk food cravings are hard to control: चिप्स, पाकीटबंद स्नॅक्स, साखरयुक्त शीतपेये आणि औद्योगिक प्रक्रियेतून तयार केलेले खाद्यपदार्थ (अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स) हे केवळ चव वाढविण्यासाठी तयार केले जात नाहीत, तर ते वारंवार खावेसे वाटावे यासाठी विशिष्ट पद्धतीने डिझाईन केले जातात, असा धक्कादायक निष्कर्ष नव्या आंतरराष्ट्रीय संशोधनातून समोर आला आहे. हार्वर्ड, मिशिगन आणि ड्यूक विद्यापीठातील संशोधकांनी केलेल्या अभ्यासात या पदार्थांची तुलना तंबाखू उद्योगाशी करण्यात आली आहे..अमेरिकेत झालेल्या संशोधनानुसार या पदार्थांमध्ये साखर, मीठ, चरबी आणि स्वादवर्धक घटकांचे असे संयोजन केले जाते की, ते मेंदूतील आनंद देणाऱ्या 'रिवॉर्ड सिस्टिम'ला उत्तेजित करतात. त्यामुळे हे पदार्थ पुन्हा-पुन्हा खाण्याची इच्छा निर्माण होते. संशोधकांच्या मते, ही प्रक्रिया निकोटीनप्रमाणे व्यसनाधीनतेसारखा परिणाम करू शकते. तंबाखू उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या काही प्रक्रिया आणि तंत्रांचा वापर खाद्यउद्योगातही केल्याचे साम्य आढळले आहे..अभ्यासाच्या प्रधान संशोधक व मिशिगन विद्यापीठातील मानसशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापक अॅशली गिअरहार्ट यांनी स्पष्ट केले, की या संशोधनाचा उद्देश अन्नसेवनाची थेट तुलना धूम्रपानाशी करणे नसून, दोन्ही उद्योगांनी मेंदूला अधिक उत्तेजना मिळेल अशा प्रकारे उत्पादने तयार करण्याच्या पद्धतींमध्ये काही साम्य असल्याचे दाखवून देणे आहे, असेही त्यांनी नमूद केले..'अल्ट्रा फास्ट फूड हे फक्त पोट भरण्यासाठी नसून वारंवार खावेसे वाटावे यासाठी तयार केले जाते. चिप्स, स्नॅक्स आणि साखरयुक्त पेयांमध्ये कॉर्न सिरप आणि कृत्रिम स्वादवर्धक घटकांचा वापर केला जातो. हे घटक मेंदूला आनंदाची भावना देतात आणि खाण्याची सवय वाढवतात.ही उत्पादने अतिशय स्वस्त, छोट्या पॅकेटमध्ये सहज उपलब्ध असतात, तसेच मॉल आणि दुकाने याठिकाणी दर्शनी भागात मांडणी केल्याने ती अधिक प्रमाणात विकली जातात. अशा पदार्थांच्या सहज उपलब्धतेवर आणि आकर्षक जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवणे गरजेचे आहे. - कस्तुरी भोसले, आहारतज्ज्ञ.संशोधनात काय आढळले ?अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड्स 'हायपर-पॅलेटेबल' म्हणजे अत्यंत चविष्ट बनवले जातातएकदा सेवन केल्यावर पुन्हा त्याच पदार्थाची ओढ निर्माण होतेहे पदार्थ जिभेचा ताबा घेतात व वारंवार खाण्याची तीव्र इच्छा निर्माण करतातचिप्स, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, पिझ्झा, साखरयुक्त पेये व पॅकेज्ड गोड पदार्थ यांचा प्रमुख समावेश केवळ व्यक्तीची इच्छाशक्ती कमी आहे म्हणून नव्हे, तर पदार्थांची रचना व विपणन धोरणेही सेवन वाढवतातअतिसेवनामुळे लठ्ठपणा, मधुमेह, हृदयरोग आणि मानसिक आरोग्याच्या समस्या वाढ शकतात.