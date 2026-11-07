Work Life Balance: आता स्वतःसाठी जगूया!

-डॉ. स्मिता प्रकाश जोशी, समुपदेशकप्रश्न: मी ७० वर्षांचा असून कुटुंबासाठी आजवर खूप कष्ट घेतले आहेत. मात्र, आज माझ्या अनुभवांना आणि मतांना घरात फारशी किंमत दिली जात नाही. अनेकदा मला न विचारता घरातील निर्णय घेतले जातात. मी काय करावे, कुठे जावे, काय करू नये, याबाबतही बंधने घातली जातात. माझे म्हणणे ऐकून घेण्याऐवजी मला काय करायचे आणि काय नाही, हे सांगितले जाते. आयुष्यभर कुटुंबासाठी योगदान दिल्यानंतरही माझ्या भावनांचा, विचारांचा आदर केला जात नाही, ही गोष्ट मनाला लागते. मला कोणावर वर्चस्व गाजवायचे नाही; पण माझेही म्हणणे ऐकले जावे, माझ्या अनुभवांचा आदर व्हावा आणि मला माझ्या पद्धतीने आयुष्य जगता यावे, एवढीच अपेक्षा आहे. ही घुसमट कशी थांबवावी? उत्तर : आयुष्यभर कुटुंबासाठी कष्ट घेणे, जबाबदाऱ्या पार पाडणे आणि अनेक तडजोडी करणे यांमागे प्रेम आणि कर्तव्यभावना असते. त्यामुळे आयुष्याच्या या टप्प्यावर आपल्या अनुभवांना महत्त्व मिळावे, आपले म्हणणे ऐकून घेतले जावे आणि आपल्याशी आदराने वागले जावे, ही अपेक्षा स्वाभाविक आहे; पण प्रत्येक वेळी आपल्या अपेक्षेप्रमाणे प्रतिसाद मिळेलच असे नाही. इतरांनी आपल्याला किती महत्त्व द्यावे, हे आपण पूर्णपणे ठरवू शकत नाही; पण आपण स्वतःला किती महत्त्व द्यायचे, हे नक्कीच ठरवू शकतो..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.आपण कुटुंबासाठी जे काही केले, त्याचे मोल केवळ आज आपल्याला किती विचारले जाते किंवा आपले किती ऐकले जाते, यावर ठरवू नका. आपल्या आयुष्याचे योगदान व अनुभव यांचे महत्त्व कायम आहे. त्याच वेळी आजच्या पिढीची विचार करण्याची पद्धत वेगळी असू शकते, हेही स्वीकारण्याचा प्रयत्न करा. आपले मत शांतपणे मांडा; मात्र प्रत्येक निर्णयात आपलेच म्हणणे मान्य झाले पाहिजे, असा आग्रह धरल्यास नात्यांमधील तणाव वाढू शकतो.आपल्या आवडी-निवडी, मित्रपरिवार, छंद, वाचन, प्रवास किंवा सामाजिक उपक्रम यांना पुन्हा वेळ द्या. आजवर कुटुंबासाठी जगताना स्वतःच्या ज्या इच्छा बाजूला ठेवल्या, त्यांपैकी शक्य असलेल्या इच्छा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करा. कुटुंबावर प्रेम करा; पण आपल्या आनंदाची संपूर्ण जबाबदारी कुटुंबातील इतर सदस्यांवर सोपवू नका..या टप्प्यावर स्वतःसाठी जगायला शिकणे ही स्वार्थी वृत्ती नसून स्वतःच्या भावनिक स्वास्थ्याची गरज आहे. आपल्याला प्रत्येक वेळी कोणी विचारावे, आपलेच ऐकावे किंवा आपल्या योगदानाची सतत जाणीव करून द्यावी, अशी अपेक्षा मनाला अधिक दुःखी करू शकते. अपेक्षा कमी करणे म्हणजे स्वतःचा सन्मान कमी करणे नव्हे; तर आपल्या मनाची शांतता इतरांच्या वागण्यावर अवलंबून न ठेवणे होय. आयुष्याचा मोठा भाग आपण इतरांसाठी जगलात; आता उरलेला प्रवास स्वतःच्या आनंदासाठीही जगा. भूतकाळातील योगदानाचा अभिमान बाळगा, वर्तमानातील चांगल्या गोष्टींचे समाधान माना आणि भविष्याकडे नव्या उत्साहाने पाहा. कुटुंबाचे प्रेम आणि आदर मिळाला तर आनंदच; पण ते मिळवण्याच्या प्रयत्नात स्वतःचा आनंद हरवू देऊ नका. कारण वय वाढले तरी आनंदाने, सन्मानाने आणि आपल्या आवडीनुसार जगण्याचा हक्क कधीच संपत नाही.प्रश्न : आम्ही पती-पत्नी निवृत्त आहोत. मुलगा व सून आमच्याबरोबर राहतात; परंतु सुनेचे आमच्याशी वागणे योग्य नाही. ती घरातील सामायिक जबाबदाऱ्या नीट पार पाडत नाही, आमच्याशी तुसडेपणाने वागते आणि मुलाचीही पुरेशी काळजी घेत नाही. तिचे आणि आमच्या मुलाचे सतत वाद होत असतात. आमच्या घरात राहून ती आमच्यावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करते. आम्ही त्या दोघांना स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय सुचवला; पण ते घर सोडून जाण्यास तयार नाहीत. निवृत्तीनंतर शांततेत आणि आनंदाने जगावे, अशी आमची अपेक्षा आहे. पण घरातील सततच्या तणावामुळे आमच्या मानसिक स्वास्थ्यावर परिणाम होतो. या वयात रोजचे वाद आणि कटू बोलणे सहन करणे कठीण जाते. आम्ही काय करावे?.उत्तर : एकत्र कुटुंबात राहताना पिढ्यांमधील विचारांचा फरक, घरातील जबाबदाऱ्यांबाबतच्या अपेक्षा आणि संवादातील गैरसमज यांमुळे तणाव निर्माण होऊ शकतो. सुनेच्या वागण्याकडे केवळ दोषांच्या दृष्टिकोनातून न पाहता, घरातील प्रत्येक व्यक्तीच्या अपेक्षा आणि अडचणी समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. घरातील कामे, आर्थिक जबाबदाऱ्या, मुलाची काळजी आणि एकमेकांशी वागण्याच्या मर्यादा यांबाबत मुलगा व सुनेबरोबर शांतपणे व स्पष्टपणे चर्चा करा. घरातील जबाबदाऱ्या केवळ सुनेच्या नसून घरातील सर्व सदस्यांनी आपापल्या क्षमतेनुसार त्या वाटून घेणे आवश्यक आहे. मुलगा आणि सुनेमधील वैवाहिक वादांत सतत हस्तक्षेप करणे टाळा. त्यांचे प्रश्न त्यांनी परस्पर संवादातून सोडवणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, त्या वादांचा परिणाम तुमच्या मानसिक शांततेवर होत असेल, तर त्याबाबत तुमच्या भावना त्यांना स्पष्टपणे सांगा. घरात परस्पर आदर, सभ्य भाषा आणि वैयक्तिक मर्यादा पाळल्या जाणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे.स्वतंत्र राहण्याचा पर्याय सुचवला असला, तरी त्यासाठी कोणावरही दबाव आणण्याऐवजी त्यामागची भूमिका समजावून सांगा. स्वतंत्र राहणे म्हणजे नाती तोडणे नव्हे; उलट काही वेळा योग्य अंतर ठेवल्यामुळे नात्यांमधील कटुता कमी होऊन संबंध अधिक चांगले राहू शकतात. याबाबत सर्वांनी मिळून व्यवहार्य तोडगा शोधावा. गरज वाटल्यास कौटुंबिक समुपदेशकाची मदत घ्यावी..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, निवृत्तीनंतरचे संपूर्ण आयुष्य मुलगा आणि सुनेच्या वागण्यावर अवलंबून ठेवू नका. स्वतःचे छंद, मित्रपरिवार, सामाजिक उपक्रम, आरोग्य आणि एकमेकांसोबतचा आनंद यांना प्राधान्य द्या. प्रत्येक गोष्ट आपल्या अपेक्षेप्रमाणे घडली पाहिजे, असा आग्रह न धरता जिथे बदल शक्य आहे, तिथे संवाद साधा आणि जिथे बदल शक्य नाही तिथे स्वतःची मानसिक शांतता जपण्यासाठी योग्य मर्यादा ठेवा.घरात एकत्र राहणे म्हणजे सतत एकमेकांच्या आयुष्यात हस्तक्षेप करणे नव्हे. नात्यांमध्ये प्रेमाइतकाच परस्पर आदर, जबाबदारीची जाणीव आणि एकमेकांना अवकाश देणेही महत्त्वाचे असते. निवृत्तीनंतरचा काळ केवळ तडजोडीत घालवण्याऐवजी, स्वतःच्या आनंदाचा आणि समाधानाचा विचार करून जगणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 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