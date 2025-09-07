Nutrition च्या कमतरतेमुळे कोणते आजार होऊ शकतात? वाचा एका क्लिकवर

पोषणाच्या कमतरतेमुळे शरीरात अनेक गंभीर आजार उद्भवू शकतात. लोह, व्हिटॅमिन बी१२, फॉलिक अॅसिडच्या अभावामुळे अशक्तपणा, व्हिटॅमिन एच्या कमतरतेमुळे रात्रीचा अंधत्व, आणि व्हिटॅमिन सीच्या अभावामुळे स्कर्वी होऊ शकतो. या आजारांमुळे शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक विकासात अडथळे येऊ शकतात..Nutrient Deficiency: आपल्यापैकी बरेच जण शरीरात पोषक तत्वांच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात, परंतु तुम्हाला माहिती आहे का की ही कमतरता तुम्हाला काही आजारांना बळी पाडू शकते. पोषणाचा अभाव ही एक गंभीर समस्या आहे. याचा परिणाम मुलांवर आणि प्रौढांवरही होतो आणि अनेक आजारांना कारणीभूत ठरतो. या आजारांमुळे शारीरिक आरोग्यासोबतच मानसिक आणि सामाजिक विकासातही समस्या निर्माण होतात..अशक्तपणाचा हा आजार प्रामुख्याने शरीरात लोहाच्या कमतरतेमुळे होतो. याशिवाय व्हिटॅमिन बी१२ आणि फॉलिक अॅसिडच्या कमतरतेमुळेही अशक्तपणा होऊ शकतो. ही अशी परिस्थिती आहे ज्यामध्ये शरीर पुरेशा प्रमाणात लाल रक्तपेशी तयार करू शकत नाही. जेव्हा असे होते तेव्हा संपूर्ण शरीरात ऑक्सिजन पोहोचण्यास अडचण येते आणि व्यक्तीला थकवा, अशक्तपणा, श्वास घेण्यास त्रास होणे आणि त्वचा पिवळी पडणे यासारखी लक्षणे दिसू शकतात..रात्रीचा अंधत्व येऊ शकतोजेव्हा आपल्या शरीरात व्हिटॅमिन ए ची कमतरता असते तेव्हा रात्रीच्या अंधत्वाची समस्या उद्भवू शकते. या आजारात व्यक्ती रात्री किंवा कमी प्रकाशात नीट पाहू शकत नाही. व्हिटॅमिन ए डोळ्यांसाठी खूप महत्वाचे आहे आणि त्याच्या कमतरतेमुळे कॉर्निया कोरडा पडतो, ज्यामुळे व्यक्तीच्या पाहण्याच्या क्षमतेवर कायमचा परिणाम होऊ शकतो..Multivitamin alternatives: महागड्या मल्टीविटामिन सप्लिमेंट्सला म्हणा बाय-बाय, 'या' बिया तुम्हाला ठेवतील निरोगी.स्कर्वीहे व्हिटॅमिन सीच्या तीव्र कमतरतेमुळे होते. व्हिटॅमिन सी शरीराला कोलेजन तयार करण्यासाठी आवश्यक आहे, जे त्वचा, हाडे आणि रक्तवाहिन्या निरोगी ठेवते. स्कर्वीच्या लक्षणांमध्ये हिरड्यांमधून रक्त येणे, थकवा, सांधेदुखी आणि जखमा हळूहळू बरे होणे यांचा समावेश आहे. जर तुम्हाला अशी लक्षणे दिसली तर ताबडतोब डॉक्टरांना भेटा. .पोषणाच्या कमतरतेमुळे कोणते आजार होऊ शकतात?पोषणाच्या कमतरतेमुळे अॅनिमिया, स्कर्वी, रिकेट्स, क्वाशियोरकोर, मरास्मस आणि रातांधळेपणा यासारखे आजार होऊ शकतात. .व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे कोणता आजार होतो आणि त्याची लक्षणे काय आहेत? व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे रिकेट्स होतो, ज्यामुळे हाडे कमकुवत होणे, वाकणे आणि स्नायू दुखणे यासारखी लक्षणे दिसतात..पोषणाची कमतरता टाळण्यासाठी कोणता आहार घ्यावा?फळे, भाज्या, प्रथिने, संपूर्ण धान्य आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांचा समावेश असलेला संतुलित आहार पोषणाची कमतरता टाळतो..फळे, भाज्या, प्रथिने, संपूर्ण धान्य आणि दुग्धजन्य पदार्थ यांचा समावेश असलेला संतुलित आहार पोषणाची कमतरता टाळतो.डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.