आरोग्य

Nutrition च्या कमतरतेमुळे कोणते आजार होऊ शकतात? वाचा एका क्लिकवर

Diseases caused by nutrient deficiency 2025: पोषणाची कमतरता: तुमचे डोळे कमकुवत होत आहेत का? किंवा ब्रश करताना तुमच्या हिरड्यांमधून रक्त येत आहे का? जर हो, तर याचा अर्थ असा की तुमच्या शरीरात पोषणाची कमतरता आहे.
nutrient deficiency 2025:

nutrient deficiency 2025:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

पोषणाच्या कमतरतेमुळे शरीरात अनेक गंभीर आजार उद्भवू शकतात. लोह, व्हिटॅमिन बी१२, फॉलिक अॅसिडच्या अभावामुळे अशक्तपणा, व्हिटॅमिन एच्या कमतरतेमुळे रात्रीचा अंधत्व, आणि व्हिटॅमिन सीच्या अभावामुळे स्कर्वी होऊ शकतो. या आजारांमुळे शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक विकासात अडथळे येऊ शकतात.

Nutrient Deficiency: आपल्यापैकी बरेच जण शरीरात पोषक तत्वांच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या समस्यांकडे दुर्लक्ष करतात, परंतु तुम्हाला माहिती आहे का की ही कमतरता तुम्हाला काही आजारांना बळी पाडू शकते. पोषणाचा अभाव ही एक गंभीर समस्या आहे. याचा परिणाम मुलांवर आणि प्रौढांवरही होतो आणि अनेक आजारांना कारणीभूत ठरतो. या आजारांमुळे शारीरिक आरोग्यासोबतच मानसिक आणि सामाजिक विकासातही समस्या निर्माण होतात.

Loading content, please wait...
lifestyle
Nutrition Diet
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com