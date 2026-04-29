Heart Health: वन बॉडी वन हार्ट : जीवनशैली, ताण, चयापचय आरोग्य आणि लवकर तपासणी एकत्रितपणे तुमचा हृदयाचा धोका कसा ठरवतात?

-डॉ. राजेश बदानी, असोसिएट डायरेक्टर - इंटरव्हेन्शनल कार्डिओलॉजिस्ट, इलेक्ट्रोफिजिओलॉजिस्ट, आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पिटलहृदयरोग हा आता केवळ वृद्धापकाळाशी संबंधित आजार राहिलेला नसून तो छुप्या पद्धतीने तरुणांनाही चिंताजनक रितीने प्रभावित करत आहे. तणावपूर्ण जीवनशैली, खराब दिनक्रम आणि समोर न आलेले जोखीम घटक हे दैनंदिन सवयींनाच धोक्यामध्ये बदलत आहेत. यामध्ये चांगली बाब म्हणजे योग्य सवयींची अंमलबजावणी आणि वेळेवर तपासणीमुळे हृदयरोग टाळता येऊ शकतो..डॉ. राजेश बदानी स्पष्ट करतात, "आज जवळपास निम्मे हृदयविकाराचे झटके जीवनशैलीशी संबंधित घटकांशी जोडलेले आहेत. खराब किंवा अपुरी झोप, व्यायामाचा अभाव, स्वास्थ्यास हानिकारक आहार, धूम्रपान आणि मानसिक ताण हे यामागची प्रमुख कारणे आहेत. लोक अनेकदा लक्षणे दिसल्यानंतर उपचार करायला येतात, परंतु नियमित प्रतिबंधात्मक सवयी आणि लवकर आरोग्य तपासणीमुळे हृदयविकाराचे धोके टाळता येतात.".हृदयरोग वाढवणारी जीवनशैलीजीवनशैली हृदयाच्या आरोग्यावर परिणाम करते. वैद्यकीय निरीक्षणानुसार, ४०–५०% हृदयविकाराचे झटके हे जीवनशैलीशी संबंधित विकारांशी जोडलेले आहेत, विशेषतः नीट न होणारी झोप किंवा वारंवार झोप तुटणे, शारीरिक निष्क्रियता, स्वास्थ्यास हानिकारक आहार, तंबाखूचे सेवन आणि दीर्घकालीन ताण हे घटक शरीरावर हळूहळू परिणाम करतात आणि अनेकदा लक्षणे दिसण्याच्या काही वर्षांपूर्वीच सुरू होतात..वयानुसार जोखमीतही बदल झालेला दिसतो. सुमारे २५ टक्के हृदयरोगाचे रुग्ण हे ४० वयोगटाच्या आतील व्यक्तींमध्ये आढळतात. तर ५० वयोगटापर्यंत त्यामध्ये ४०–५० टक्क्यांपर्यंत वाढ झालेली दिसते. गेल्या दोन दशकांत तरुणांमधील हृदयरोगाची झालेली वाढ बैठी जीवनशैली, चुकीचा दिनक्रम आणि मधुमेह व स्थूलता यासारख्या वाढत्या चयापचय विकारांशी संबंधित आहे..जोखीम घटक असलेल्यांमध्ये धोका अनेकपटीने वाढतोहृदयरोग क्वचित एका कारणामुळे होतो. तो अनेक जोखमींच्या एकत्रित परिणामामुळे विकसित होतो. उच्च रक्तदाब, मधुमेह, स्थूलता आणि उच्च कोलेस्टेरॉल हे प्रमुख कारणे आहेत. 'इंटरहर्ट स्टडी' या महत्त्वाच्या हृदयरोगाच्या अभ्यासानुसार, जगभरातील बहुतेक हृदयविकाराच्या झटक्यांसाठी नऊ प्रमुख जोखीम घटक जबाबदार आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे, हे जोखीम घटक बेरिजेसारखे नव्हे तर गुणाकारासारखे काम करतात. अनेक स्थिती एकत्र आल्यास हृदयरोगाचा धोका झपाट्याने वाढतो. उदाहरणार्थ, चार प्रमुख जोखीम घटक असतील तर धोका १६ पटीपर्यंत वाढू शकतो..नागरिक दुर्लक्ष करतात अशी सुरुवातीची चिन्हेहृदयरोग प्रतिबंधातील मोठे आव्हान म्हणजे सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करणे होय. अनेक चिन्हे सूक्ष्म असतात आणि सामान्य थकवा किंवा अस्वस्थता समजून दुर्लक्ष केली जातात. सतत ॲसिडिटी किंवा गॅससारखी अस्वस्थता वाटणे, छातीत जळजळ, वरच्या पाठीमध्ये किंवा खांद्यात वेदना, श्वास लागणे, व्यायाम करण्याची क्षमता कमी होणे, थकवा, चालताना हातात किंवा मनगटात वेदना किंवा वारंवार अस्पष्ट अस्वस्थता ही लक्षणे अनेकदा दुर्लक्षित राहतात. याकडे दुर्लक्ष केल्यास निदान उशिरा होते आणि गंभीर हृदयविकाराचा धोका वाढतो..लवकर तपासणी आणि प्रतिबंध का महत्त्वाचा?प्रतिबंधात्मक तपासणी हा हृदयरोगाचा धोका कमी करण्याचा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे, कारण ७०–८० टक्के हृदयविकाराचे झटके ज्यांना आधी निदान झालेले नसते अशा व्यक्तींमध्ये होतात. तज्ज्ञांच्या मते, विसाव्या वर्षापासून प्रतिबंधात्मक तपासणी सुरू करून ती दरवर्षी करणे आवश्यक आहे. आवश्यक चाचण्यांमध्ये रक्तदाब तपासणी, लिपिड प्रोफाइल, रक्तातील साखर व एचबीएवनसी चाचणी, युरिक ॲसिड पातळी, इलेक्ट्रोकार्डिओग्राम (इसीजी), इकोकार्डिओग्राफी (टूडी इको) आणि लवकर निदानासाठी कोरोनरी आर्टरी कॅल्शिअम स्कोरिंग या चाचण्यांचा समावेश होतो.हृदयाच्या दीर्घकालीन निरोगीपणासाठी सातत्यपूर्ण चांगल्या जीवनशैलीच्या सवयी महत्त्वाच्या आहेत. यामध्ये आठवड्यात ६–७ दिवस किमान ६० मिनिटे चालणे, संतुलित आहार ठेवणे, मिठाचे प्रमाण दिवसाला ५ ग्रॅमपेक्षा कमी ठेवणे, तंबाखू पूर्णपणे टाळणे, पुरेसे पाणी पिणे आणि ७–८ तासांची गुणवत्तापूर्ण झोप घेणे यांचा समावेश आहे.हृदयरोग हळूहळू विकसित होतो. त्यापासून बचाव करण्यासाठी शिस्तबद्ध सवयी आणि वेळेवर वार्षिक तपासणी आवश्यक असते.