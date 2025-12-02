आरोग्य

Oral Cancer Risk Prediction: जनुकांद्वारे समजेल कुणाला तोंडाच्या कर्करोगाचा धाेका; टाटा मेमोरियल सेंटर व ‘अ‍ॅक्ट्रेक’चे संशोधन

Genetic Testing May Predict Oral Cancer Risk: जनुक तपासणीच्या मदतीने तोंडाच्या कर्करोगाचा धोका आधीच ओळखण्याची नवी दिशा टाटा मेमोरियल व ‘अ‍ॅक्ट्रेक’च्या संशोधनातून समोर आली आहे.
Oral Cancer Risk Prediction

New Research Shows Genes Can Reveal Who Is at Risk of Oral Cancer

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Study Finds Genetic Markers Linked to Oral Cancer Risk: टाटा मेमोरियल सेंटर येथील सेंटर फॉर कॅन्सर एपिडेमियोलॉजी आणि खारघर येथील अत्याधुनिक कर्करोग संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र (अॅक्ट्रेक) यांनी केलेल्या अभ्यासात भारतातील काही तंबाखू सेवन, धूम्रपान करणाऱ्यांना तोंडाचा कर्करोग इतरपिक्षा १० वर्षे लवकर का होतो, हे उघड झाले आहे.

