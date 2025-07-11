आरोग्य

Steroid Cream Side Effects: स्टेरॉईडयुक्त क्रीमचा अतिरेक ठरतोय त्वचेसाठी धोकादायक! आजच वापर थांबवा; त्वचारोगतज्ज्ञांचा सल्ला

सकाळ वृत्तसेवा
थोडक्यात:

  1. स्टेरॉईडयुक्त क्रीमचा अनियंत्रित वापर त्वचेसाठी अत्यंत घातक ठरत असून त्याचे दुष्परिणाम लवकर जाणवतात.

  2. नागपूरसह देशभरात रविवारी ८०० ठिकाणी त्वचारोग शिबिरे आयोजित करण्यात आली आहेत.

  3. फंगल इन्फेक्शनसारख्या त्वचारोगांवर उपचाराचा कालावधी स्टेरॉईडमुळे वाढत आहे.

Why steroid-based creams are harmful for skin: स्टेरॉईडयुक्त क्रिम सहज उपलब्ध आहे. ब्युटी पार्लरमध्ये या क्रिमसह लेझर ट्रिटमेंटचा अनधिकृत उपयोग मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. हा प्रकार तरुणांपासून वयस्कांच्या त्वचेसाठी धोकादायक ठरतो आहे. मात्र, कोणत्याही यंत्रणेकडून त्याला आवर घातला जात नसल्याचा आरोप त्वचारोग तज्ज्ञ डॉ. श्रद्धा महल्ले यांनी केला.

