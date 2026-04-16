Diabetes Breath Analyzer : आता इंजेक्शनला बाय-बाय! ब्रीथ टेस्टनेच होणार डायबिटीस तपासणी; तज्ज्ञांचा नवा शोध, रुग्णांना मोठा दिलासा

Health News in Marathi: मधुमेह झाला की, त्याच्या तपासणीसाठी सुईद्वारे रक्त तपासणारी अनेक यंत्रे बाजारात मिळतात. मात्र, सुईद्वारे रक्त तपासणीऐवजी आता केवळ श्वासाच्या विश्लेषणातून मधुमेह तपासणी करणे शक्य होणार आहे. राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या पदव्युत्तर प्राणीशास्त्र विभागातील संशोधकांनी विकसित केलेल्या 'नॉन-इन्वेसिव्ह डायबिटीस मॉनिटरिंग डिवाइस'ला यूके डिझाईन नोंदणीचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे..जगभरात वाढत्या मधुमेहाच्या पार्श्वभूमीवर नियमित तपासणी गरजेची असते, पारंपरिक पद्धतीत रक्ताचे नमुने सुईद्वारे घ्यावे लागतात. मात्र या नव्या उपकरणामुळे श्वासातील घटकांचे विश्लेषण करून रक्तातील ग्लुकोजचे प्रमाण मोजता येणार आहे. त्यामुळे रुग्णांसाठी ही पद्धत अधिक सुरक्षित, वेदनारहित आणि सोयीस्कर ठरणार आहे. या संशोधनाची संकल्पना यापूवों आविष्कार संशोधन महोत्सव २०२४ मध्ये सादर करण्यात आली होती. यावेळी हर्ष हितेंद्र तिवारी यांच्या प्रकल्पाला नावीन्यपूर्णतसाठी पुरस्कार मिळाला होता. .सातत्यपूर्ण संशोधनामुळे या प्रकल्पाने आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळवली आहे. या प्रकल्पात विभाग प्रमुख डॉ. वर्षा तुलसीदास धुर्वे, संशोधक हर्ष हितेंद्र तिवारी व सबरीन बानो मोहम्मद जावेद मन्सुरी यांचे प्रमुख योगदान आहे. याशिवाय बालाघाट येथील शासकीय जेएसटीपौजी महाविद्यालयाचे डॉ. दुर्गेश आगासे, डॉ. तनुश्री आगासे, श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयाच्या डॉ. रश्मी दिलीप उरकुडे, डॉ. अंकित काळे, इरा दिलीप उरकुडे (ट्रिनिटी कॉलेज, डब्लिन, आयर्लंड) यांचेही सहकार्य लाभले आहे..श्वासातून तपासणीची वैशिष्ट्ये'नॉन-इन्वेसिव्ह डायबिटीस मॉनिटरिंग डिवाइस' या उपकरणाद्वारे श्वासाच्या विश्लेषणातून रक्तातील ग्लुकोजचे प्रमाण मोजता येते. सुईविरहित आणि वेदनारहित ही पद्धत मधुमेह रुग्णांसाठी अधिक सोयीस्कर ठरणार आहे. या उपकरणाला यूके डिझाईन नोंदणीचे प्रमाणपत्र मिळाले असून, भारतातील विविध शैक्षणिक संस्थांसह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्याने हे संशोधन पूर्ण झाले आहे. सध्या उपकरणाची अचूकता वाढवण्यासाठी कॅलिब्रेशन व व्हॅलिडेशन प्रक्रिया सुरू आहे.