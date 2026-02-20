Honey Benefits : मध समज, गैरसमज

(श्रीगुरू डॉ. बालाजी तांबे यांच्या लेखन, व्याख्यानांतून संतुलन आयुर्वेदद्वारा संकलित.)मध खाऊ नये, मधामुळे त्रास होतो, लहान मुलांना तर मध मुळीच देऊ नये वगैरे प्रचार अचानक सगळीकडे सुरू झालेला दिसतो. तसे पाहता आयुर्वेदाने पाच अमृतयोग सांगितले आहेत, त्यामधील मध एक आहे. म्हणून मध, दही, तूप, साखर व दूध यापासून तयार केलेले पंचामृत प्राणशक्ती वाढविणारे, जीवनदान देणारे अप्रतिम रसायन म्हटलेले आहे. यावर लोकांची श्रद्धा राहावी किंवा त्याचा उपयोग व्हावा म्हणून पूजा वगैरे करताना देवांना पंचामृतस्नान घालण्याची पद्धत रूढ होती. देवाला पंचामृताचे स्नान घालून झाल्यावर पंचामृताचे तीर्थ सर्वांना देऊन प्रसाद घेणाऱ्यांच्याही पोटात पंचामृत जावे ही योजना पूर्वापार काळापासून दिसते. असे असताना मध खाऊ नये अशी हाकाटी अचानक का सुरू झाली? याची दोन कारणे असू शकतात, एक म्हणजे मधामुळे आरोग्य टिकले तर निसर्गविरोधी औषधे कशी खपणार? दुसरे कारण असे की, भेसळयुक्त आणि बनावटी मध बाजारात येऊ लागले.बऱ्याच वर्षांपूर्वी एक शास्त्रज्ञ पंचकर्म करण्यासाठी परदेशातून येथे आलेले होते. त्यांनी सांगितले की जखम झाली, भाजले, कापले तर त्यावर तूप-मध लावण्याने जखम भरते, हे अत्यंत सोपे व प्रभावी औषध आहे. यासाठी कोरफडीचा रस व मध हेही लावता येते. त्यांनी असे सांगितल्यावर भाजलेल्या व कापलेल्या जखमेवर तूप-मध लावून पाहिले व त्याचा अप्रतिम गुण येत असल्याचे दिसले. .Futane Bai Sweet Shop : गिरगावातील फुटाणेबाईंच्या गोड परंपरेला सव्वाशे वर्षांचा वारसा.आयुर्वेदाने फुप्फुसांच्या त्रासावरच्या, हृदयाच्या त्रासावरच्या औषधांसाठी मधाचे अनुपान सांगितलेले आहे. विशेषतः मध जिभेला लागला की तो लगेच रक्तात मिसळतो अशी मधाची ख्याती आहे. म्हणून मधाबरोबर दिलेले औषध तत्काळ उपयोगी ठरते. शिवाय औषधाला पेशींपर्यंत पोचविण्यासाठी मधात असलेले प्राणिज द्रव्य कामाला येते. साखरेत व मधात हाच फरक आहे. साखर ही वनस्पतीज असल्यामुळे तिच्यात वेगळ्या प्रकारचा अग्नी असतो, तर मधात प्राणिज अग्नीची (हॉर्मोन्सची) उपस्थिती असल्यामुळे मध स्वतःच औषधासारखे काम करतो. त्याचा इतर औषधांबरोबर वापर झाला असल्यास, म्हणजे मध अनुपान म्हणून वापरले गेले असल्यास, शरीराला औषधांचा तत्काळ फायदा करून देतो.जंगले कमी झाल्यामुळे, झाडे कमी झाल्यामुळे एकूण मधमाश्यांना मध मिळण्यासाठी अडचण उत्पन्न होऊ लागली. त्यामुळे मधाचे उत्पादन गैरमार्गाने करण्यासाठी वेगवेगळे संशोधन (!) झाले असावे. साखरेचे पाणी मधमाश्यांना देऊन त्यात रंग व सुगंध मिसळून मध तयार होऊ लागला. मधमाश्यांना त्रास होऊ नये, त्यांना इन्फेक्शन होऊ नये या हेतूने त्यांच्यावर किंवा साखरेच्या पाण्यात औषधे मिसळण्याची सुरुवात झाली. झाडांना फुले अधिक प्रमाणात यावीत म्हणून झाडावर काही औषधांच्या तसेच कीटकनाशकांच्या फवारण्या केल्या गेल्यामुळे व अशा फुलांपासून मधमाश्यांनी मध गोळा केल्यामुळे मधात अशुद्धी येऊ लागली. तरी मधाच्या गुणवत्तेत खूप ऱ्हास झाला आहे असे दिसलेले नाही..मधुमख्खीपालनाच्या वेळी मधमाश्यांच्या पेट्या जंगलात ठेवल्या जातात. मध गोळा करणारी ही मंडळी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी पेट्या घेऊन जातात. तेथे मधमाश्यांनी गोळा केलेला मध उपलब्ध करून देतात. अशा प्रकारे चांगला मधही भरपूर प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकतो.साखरेचा पाक करून त्यात इतर काही वस्तू मिसळून त्याला मधासारखा वास देऊन तयार केलेला पदार्थ मध म्हणून विकणारेही असतात. १०-१५ टक्के मध व उरलेला साखरेचा पाक, विश्वास बसावा म्हणून त्यात मोकळे पोळे टाकून, मधाच्या नावाखाली विकणारेही असतात. अशा प्रकारे कृत्रिमरीत्या बनविलेला मध वाईट असतो म्हणून मधाचे दुष्परिणाम होतात असे म्हणणे चुकीचे आहे. काही वेळा स्वस्त वस्तू मिळविण्याच्या प्रयत्नात बनावटी वस्तू पदरात पडतात. योग्य किंमत देऊन खात्रीच्या ठिकाणाहून मध घेतला तर नुकसान होण्याची शक्यता नसते.मधाचे फायदे तर अनेक आहेत. मधातील प्राणिज द्रव्ये जळून जाऊ नयेत म्हणून मध गरम करू नये. मध कोमट पाण्यात मिसळून घेतल्यास आरोग्यदायक असतो. हा उपचार करणारे आजही अनेक आहेत. एकूण आयुर्वेदशास्त्राने सांगितलेला अमृतासमान मध वापरायला मुळीच हरकत नसावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.