आरोग्य

Pancreatic Cancer Breakthrough: कॅन्सर उपचारात महत्त्वाची बातमी! पॅनक्रियाटिक कॅन्सरविरोधात मोठं यश; नव्या औषधाला FDAची मंजुरी

पॅनक्रियाटिक कॅन्सरच्या उपचारात मोठी प्रगती; KRAS प्रोटीनला लक्ष्य करणाऱ्या नव्या औषधाला FDAने मंजुरी दिली आहे.
FDA approved new drug for Pancreatic Cancer

FDA approved new drug for pancreatic cancer treatment

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

पॅनक्रिएटिक कॅन्सर म्हणजेच स्वादुपिंडाचा कर्करोग हा गंभीर आजार मानला जातो. या कॅन्सरची सुरुवातीची लक्षणे अनेकदा स्पष्ट दिसत नाहीत. त्यामुळे तो उशिरा लक्षात येतो. मात्र, आता पॅनक्रिएटिक कॅन्सरच्या रुग्णांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेच्या FDAने प्रगत पॅनक्रिएटिक कॅन्सरसाठी नव्या औषधाला मंजुरी दिली आहे. हे औषध कॅन्सरच्या वाढीस कारणीभूत ठरणाऱ्या KRAS प्रोटीनवर काम करते.

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