Pancreatic Cancer Breakthrough: कॅन्सर उपचारात महत्त्वाची बातमी! पॅनक्रियाटिक कॅन्सरविरोधात मोठं यश; नव्या औषधाला FDAची मंजुरी

पॅनक्रिएटिक कॅन्सर म्हणजेच स्वादुपिंडाचा कर्करोग हा गंभीर आजार मानला जातो. या कॅन्सरची सुरुवातीची लक्षणे अनेकदा स्पष्ट दिसत नाहीत. त्यामुळे तो उशिरा लक्षात येतो. मात्र, आता पॅनक्रिएटिक कॅन्सरच्या रुग्णांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. अमेरिकेच्या FDAने प्रगत पॅनक्रिएटिक कॅन्सरसाठी नव्या औषधाला मंजुरी दिली आहे. हे औषध कॅन्सरच्या वाढीस कारणीभूत ठरणाऱ्या KRAS प्रोटीनवर काम करते..कोणत्या औषधाला मिळाली मंजुरी?अमेरिकेच्या Food and Drug Administration (FDA) ने Daraxonrasib या औषधाला मंजुरी दिली आहे. हे औषध Revolution Medicines कंपनीकडून विकसित करण्यात आले आहे. KRAS प्रोटीनवर थेट परिणाम करणाऱ्या या प्रकारच्या औषधाकडे कॅन्सरच्या उपचारांमध्ये महत्त्वाची प्रगती म्हणून पाहिले जात आहे. हे औषध गोळीच्या स्वरूपात घेतले जाते..हे औषध काम कसे करते?पॅनक्रिएटिक कॅन्सरच्या अनेक रुग्णांमध्ये KRAS जनुकामध्ये (genes) बदल (म्युटेशन) आढळतो. हा बदल कॅन्सरच्या पेशींची वाढ होण्यास मदत करतो.KRAS प्रोटीनवर औषधाने परिणाम करणे अनेक वर्षे कठीण मानले जात होते. त्यामुळे त्याला ‘undruggable’ म्हणजेच औषधाने लक्ष्य करणे कठीण असे प्रोटीन म्हटले जात होते.नवीन औषध KRASच्या काही प्रकारांना लक्ष्य करून त्यांची कार्यप्रक्रिया रोखण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे कॅन्सरच्या पेशींची वाढ आणि प्रसार कमी करण्यास मदत होऊ शकते..रुग्णांना याचा काय फायदा होऊ शकतो?या औषधाची चाचणी अशा रुग्णांवर करण्यात आली ज्यांचा कॅन्सर शरीराच्या इतर भागांमध्ये पसरला होता आणि आधीच्या उपचारांचा परिणाम कमी झाला होता.चाचणीमध्ये सुमारे 500 रुग्णांचा समावेश होता. त्यापैकी काही रुग्णांना नवीन औषध देण्यात आले, तर काहींना पारंपरिक केमोथेरपी देण्यात आली.चाचणीच्या निकालांनुसार, नवीन औषध घेतलेल्या रुग्णांमध्ये आजारावर नियंत्रण ठेवण्यास आणि जास्त काळ जगण्यास मदत होण्याची शक्यता दिसून आली. काही गंभीर दुष्परिणामही तुलनेने कमी आढळले..औषधाची किंमत किती?कंपनीच्या माहितीनुसार, या औषधाच्या एका महिन्याच्या उपचाराचा खर्च सुमारे 39,800 डॉलर आहे. भारतीय रुपयांमध्ये ही रक्कम अंदाजे 33 लाख रुपये इतकी होते..इतर कॅन्सरसाठीही मिळू शकतो फायदाया औषधाच्या मंजुरीमुळे पॅनक्रिएटिक कॅन्सरसोबतच इतर कॅन्सरवरील उपचारांसाठीही नवीन शक्यता निर्माण होऊ शकतात. KRASवर आधारित इतर औषधांवरही संशोधन सुरू आहे.कंपनीकडून या तंत्रज्ञानाचा वापर फुफ्फुसांच्या कॅन्सरसह इतर प्रकारच्या कॅन्सरवर करण्यासाठीही अभ्यास सुरू आहे..पॅनक्रिएटिक कॅन्सर किती गंभीर आहे?अमेरिकन कॅन्सर सोसायटीच्या माहितीनुसार, अमेरिकेत यावर्षी सुमारे 67 हजार नवीन पॅनक्रिएटिक कॅन्सरच्या रुग्णांची नोंद होण्याचा अंदाज आहे. या आजारामुळे 52 हजारांहून अधिक मृत्यू होण्याची शक्यता आहे.पॅनक्रिएटिक कॅन्सरचे निदान अनेकदा उशिरा होते. त्यामुळे त्यावर उपचार करणे आव्हानात्मक ठरते. या पार्श्वभूमीवर KRASला लक्ष्य करणाऱ्या नव्या औषधाला मिळालेली मंजुरी कॅन्सरच्या उपचारांमध्ये महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.