पाठदुखीला साधं समजू नका! असू शकतं ‘या’ कॅन्सरचं सुरुवातीचं लक्षण; इतर संकेतही वेळीच ओळखा

PANCREATIC CANCER EARLY WARNING SIGNS: पाठदुखी झाली की आपण ती अनेकदा चुकीची पोझिशन, जास्त काम किंवा स्नायूंवर आलेला ताण यामुळे झाली असं समजतो. पण काही वेळा शरीरात होणारे असे सामान्य वाटणारे बदल एखाद्या गंभीर आजाराचा संकेतही असू शकतात. स्वादुपिंडाचा कॅन्सर (Pancreatic Cancer) हा असाच एक आजार आहे, ज्याची सुरुवातीची लक्षणं अनेकदा सहज लक्षात येत नाहीत.पाठीच्या मधल्या भागात सतत दुखणं, कोणताही प्रयत्न न करता वजन कमी होणं, अचानक डायबेटीस होणं किंवा पायाच्या पोटरीत अनोखी वेदना जाणवणं; अशी स्वादुपिंडाच्या कॅन्सरची ६ लक्षणं जाणून घ्या, जी सामान्य वाटल्यामुळे अनेकदा दुर्लक्षित केली जातात..पाठीच्या मधल्या भागात सतत दुखतंय?सतत जाणवणारं वरच्या पोटातून पाठीच्या मधल्या भागापर्यंत जाणारं दुखणं हे स्वादुपिंडाच्या कॅन्सरचं एक लक्षण असू शकतं. स्वादुपिंड मणक्याजवळ असल्याने गाठ वाढल्यास आसपासच्या नसांवर दबाव येऊन पोटातील वेदना पाठीपर्यंत जाणवू शकतात. मात्र पाठदुखीची अनेक सामान्य कारणंही असतात. पाठदुखीसोबत वजन कमी होणं, कावीळ किंवा अचानक डायबेटीस झाल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या..World Alzheimer Day 2026: साठी ओलांडलीय? मग अल्झायमरची ‘ही’ लक्षणं तुम्हाला माहित असायलाच हवीत!.कोणताही प्रयत्न न करता अचानक वजन कमी होतंय?डाएट किंवा व्यायामात कोणताही बदल न करता अचानक वजन कमी होणं हे दुर्लक्षित करू नये. स्वादुपिंडातून अन्न पचवण्यासाठी आवश्यक एन्झाइम्स तयार होतात. त्याच्या कार्यावर परिणाम झाल्यास पोषक घटकांचं शोषण नीट होत नाही. याशिवाय कॅन्सरमुळे भूक कमी होणे आणि शरीराचा ऊर्जेचा वापर वाढल्यानेही वजन वेगाने कमी होऊ शकतं.अचानक डायबेटीस झाला आहे?अचानक टाइप-२ डायबेटीसचं निदान होणं हे स्वादुपिंडाशी संबंधित समस्येचं एक संकेत असू शकतं. स्वादुपिंड इन्सुलिन तयार करतं, जे रक्तातील साखर नियंत्रित ठेवतं. स्वादुपिंडाच्या कार्यावर परिणाम झाल्यास रक्तातील साखर वाढू शकते. मात्र, डायबेटीसची अनेक कारणं असल्याने तो कॅन्सरमुळेच झाला आहे, असा निष्कर्ष काढू नये..पोटरी किंवा मांडीमध्ये अचानक ठणकणारी वेदना?पायाच्या पोटरीत किंवा मांडीमध्ये अचानक वेदना, सूज किंवा ठणका जाणवणं हे दुर्लक्षित करू नये. काही कॅन्सरमध्ये रक्ताच्या गाठी होण्याचा धोका वाढू शकतो. पायातील रक्तवाहिनीत गाठ झाल्यास वेदना, सूज किंवा उष्णता जाणवू शकते. त्यामुळे अशी लक्षणं अचानक दिसल्यास डॉक्टरांकडून तपासणी करून घेणं महत्त्वाचं आहे.शौचामध्ये अचानक बदल झाला आहे?स्वादुपिंडाच्या कॅन्सरमुळे पचनक्रियेवर परिणाम होऊन बद्धकोष्ठता, जुलाब किंवा शौचाच्या स्वरूपात बदल होऊ शकतात. विशेषतः फिकट, तेलकट आणि पाण्यावर तरंगणारे शौच, तसेच नेहमीपेक्षा जास्त दुर्गंधी जाणवणं हे पाचक एन्झाइम्सच्या कमतरतेचं लक्षण असू शकतं..साठी गाठूनही सलमान खान फिट कसा? घरचं जेवण, वर्कआउट अन्... जाणून घ्या भाईजानचा फिटनेस फंडा.डोळे आणि त्वचा पिवळी पडली आहे?डोळे किंवा त्वचा पिवळी पडणे म्हणजे कावीळ, हे स्वादुपिंडाच्या कॅन्सरचं महत्त्वाचं लक्षण असू शकतं. स्वादुपिंडाजवळील गाठ पित्तनलिकेवर दबाव टाकल्यास पित्ताचा प्रवाह अडतो आणि शरीरात बिलीरुबिन साचल्याने त्वचा व डोळे पिवळे दिसू लागतात.विशेषतः कोणत्याही वेदनेशिवाय अचानक कावीळ होणं हे वैद्यकीय तपासणीचं महत्त्वाचं कारण आहे..ही लक्षणं दिसली तर काय करावं?पाठदुखी, वजन कमी होणं, डायबेटीस, पायातील वेदना, शौचामध्ये बदल किंवा कावीळ यापैकी एखादं लक्षण दिसलं म्हणजे स्वादुपिंडाचा कॅन्सर आहेच, असं नाही. मात्र लक्षणं सतत राहत असतील, वाढत असतील किंवा अनेक लक्षणं एकत्र दिसत असतील, तर स्वतःहून निष्कर्ष न काढता डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. शरीरातील असामान्य बदलांकडे दुर्लक्ष न करणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.