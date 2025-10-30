आरोग्य

Explained: पालकांनो! 'ORS' बाबत अजूनही बाळगा सतर्कता; डॉक्टरांनी दिला इशारा- योग्य ओळखूनच मुलांना द्या!

Fake ORS Still Being Sold: पालकांनो, बाजारात बनावट 'ओआरएस' द्रावणं विकली जात आहेत; डॉक्टरांचा इशारा—योग्य ओआरएस ओळखूनच मुलांना द्या!
Doctors Warn Parents of Fake ORS Still Being Sold in Market

Doctors Warn Parents of Fake ORS Still Being Sold in Market

Anushka Tapshalkar
Updated on

ORS Safety Tips for Parents: अतिसाराच्या आजारात वरदान ठरणारे ओआरएस (ओरल रिहायड्रेशन सोल्युशन) हे त्याच्या स्पर्धेत आलेल्या बनावट औषधामुळे चर्चेचा विषय ठरलंय. हे बनावट द्रावण रुग्णांनी न घेणे आणि औषध विक्रेत्यांनी त्याची विक्री न करणे हाच त्यावरचा रामबाण उपाय असून, त्यासाठी सावधतेची गरज आहे.

