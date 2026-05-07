Parkinson’s Disease and Ayurveda: हात थरथरणे, हालचाली मंदावणे? पार्किन्सन्सवर आयुर्वेद ठरू शकतं का प्रभावी? जाणून घ्या संशोधन काय सांगतं

वाढत्या वयात हात थरथरणे, चालताना तोल जाणं किंवा हालचाली मंदावणं याकडे अनेकजण साधी समस्या म्हणून पाहतात. पण ही लक्षणं पार्किन्सन्स या गंभीर मेंदूच्या आजाराची सुरुवात असू शकतात. मेंदूमध्ये डोपामाइन नावाचं रसायन कमी झाल्यामुळे हा आजार होतो आणि त्याचा परिणाम हळूहळू शरीराच्या हालचालींवर दिसू लागतो. सध्या पार्किन्सन्सवर पूर्ण इलाज नाही. मात्र, आयुर्वेद या आजारात काही प्रमाणात मदत करू शकतो का, यावर संशोधन सुरू आहे. काही अभ्यासांमध्ये आयुर्वेदिक घटकांमुळे मज्जातंतूंना संरक्षण मिळून हालचाली सुधारण्यासाठी मदत झाल्याचं दिसून आलं आहे. याबाबत संशोधन नेमकं काय सांगतं, ते सविस्तर जाणून घेऊया..पार्किन्सन्स आजारपार्किन्सन्स हा मेंदू आणि मज्जासंस्थेशी संबंधित गंभीर आजार आहे, ज्यामुळे शरीराच्या हालचालींवर परिणाम होतो. हा आजार विशेषतः वृद्धांमध्ये जास्त दिसून येतो. मेंदूमध्ये डोपामाइन नावाचं रसायन शरीराच्या हालचाली सुरळीत ठेवण्याचं काम करतं. पण मेंदूतील काही पेशी कमी होऊ लागल्यावर डोपामाइनची पातळी घटते आणि हात-पाय थरथरणे, हालचाली मंदावणे, चालताना तोल जाणे अशी लक्षणं दिसू लागतात. अल्झायमरनंतर पार्किन्सन्स हा जगातील सर्वाधिक आढळणाऱ्या न्यूरोलॉजिकल आजारांपैकी एक मानला जातो..Thermos Linked to Eye Injury Risk: थर्मास ठरतोय डोळ्यांसाठी धोकादायक? नव्या समस्येमुळे जगभरात ८ दशलक्षांहून अधिक प्रोडक्ट्सचा रीकॉल.पार्किन्सन्सची सुरुवातीची लक्षणंहात किंवा पाय थरथरणेचालण्यात मंदपणा येणंशरीर पुढे झुकणेस्नायूंमध्ये कडकपणा जाणवणंदैनंदिन कामं करण्यात अडचण येणंआजार वाढत गेल्यावर व्यक्तीला साधी कामंसुद्धा करणं कठीण होऊ शकतं..आयुर्वेद काय सांगतं?आयुर्वेदामध्ये मज्जासंस्था मजबूत ठेवणं, शरीराचा समतोल राखणं आणि मेंदू निरोगी ठेवणं यावर भर दिला जातो. काही आयुर्वेदिक औषधी वनस्पती आणि पारंपरिक औषधी घटक मज्जातंतूंना आधार द्यायला मदत करू शकतात, असं काही संशोधनांमध्ये सांगण्यात आलं आहे.तर काही संशोधनांमध्ये विशेष आयुर्वेदिक औषधांचा लहान जीवांवर (C. elegans) अभ्यास करण्यात आला. या प्रयोगांमध्ये मज्जापेशींचं नुकसान कमी झालं, हालचालींमध्ये सुधारणा दिसली आणि मेंदूच्या पेशींच्या कामात चांगले बदल आढळल्याचं सांगण्यात आलं..अटलांटिक महासागर ओलांडणाऱ्या क्रूझवर पसरलेला हँटाव्हायरस नेमका आहे तरी काय? जाणून घ्या लक्षणं, कारणं आणि संभाव्य धोके.अजून एका संशोधनात ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस आणि अल्फा-सिन्यूक्लिनसारख्या घटकांवरही अभ्यास करण्यात आला. हे घटक पार्किन्सन्सच्या प्रगतीशी संबंधित मानले जातात. काही आयुर्वेदिक घटकांनी न्यूरॉन्सचे संरक्षण करण्यास मदत केल्याचे निरीक्षण करण्यात आले..महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवापार्किन्सन्सवर सध्या पूर्णपणे बरा करणारा इलाज उपलब्ध नाहीये. पण, आधुनिक उपचारांसोबत आयुर्वेद पूरक उपचार म्हणून उपयोगी ठरू शकतो. कोणतंही औषध किंवा उपचार सुरू करण्यापूर्वी डॉक्टर किंवा आयुर्वेद तज्ज्ञांचा सल्ला घेणं महत्त्वाचं आहे. तसेच योग्य आहार, नियमित व्यायाम, योग, ध्यान आणि ताण कमी ठेवणं यामुळे पार्किन्सन्स रुग्णांना दैनंदिन जीवन अधिक चांगल्या पद्धतीने जगण्यास मदत होऊ शकते..Blocked Arteries & Heart : 70% रक्तवाहिन्या ब्लॉक तरीही वेदना नाहीत? थकवा आणि छातीत दाब हे ठरू शकतात हृदयविकाराचे सायलेंट संकेत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.