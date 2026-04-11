Parkinson's Cases Rise: आयुर्मान वाढतंय, पण धोकाही! देशात पार्किन्सनचे १२ लाख रुग्ण; पुढील १० वर्षांत संख्या दुप्पट होण्याची भीती

वाढत्या आयुर्मानामुळे देशात पार्किन्सन आजाराचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. सध्या सुमारे १२ लाख रुग्ण या आजाराशी झुंज देत आहेत. पुढील दहा वर्षांत ही संख्या दुप्पट होण्याची भीती आहे. पुरुषांमध्ये या आजाराचे प्रमाण दीडपट अधिक असून, ४० वर्षांखालील तरुणांमध्येही आजाराची लक्षणे दिसत असल्याचे वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजीचे विश्वस्त पद्मश्री डॉ. चंद्रशेखर मेश्राम यांनी सांगितले.पार्किन्सन हा मेंदूशीसंबंधित आजार असून, तो मन, शरीराच्या हालचाली आणि मेंदूच्या कार्यावर परिणाम करतो. ११ एप्रिल हा दिवस 'जागतिक पार्किन्सन दिन' म्हणून साजरा होतो..डॉ. मेश्राम म्हणाले, ४० ते ६० वयोगटातील रुग्णांना 'तरुण प्रारंभपार्किन्सन' तर ४० वर्षांखालीलांना 'किशोर पार्किन्सन' असे संबोधले जाते. बदलती जीवनशैली आणिवाढत्या आयुर्मानाच्या पार्श्वभूमीवर या आजाराचे बदलते स्वरूप आरोग्य क्षेत्रासाठी मोठे आव्हान ठरत आहे. हा आजार पूर्णपणे बरा होत नसला तरी योग्य औषधोपचार आणि काळजीमुळे रुग्णांचे जीवनमान सुधारू शकते. काही प्रकरणांमध्ये 'डीप ब्रेन स्टिम्युलेशन' सारख्या शस्त्रक्रियाही उपयुक्त ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले..अनुवांशिकतेसोबतच पर्यावरणीय घटकांचा प्रभाव पार्किन्सनच्या ८ ते १० टक्के प्रकरणांमध्ये अनुवांशिक कारणे आढळतात, तर वायू व प्लास्टिक प्रक्षणासारखे पर्यावरणीय घटकही काही रुग्णांमध्ये कारणीभूत ठरतात. काही औषधांच्या दुष्परिणामांमुळेही पार्किन्सनसदृश लक्षणे विकसित होऊ शकतात..लवकर निदान आणि नवीनउपचारपद्धतीमुळे या आजाराचा वेग कमी करणे, नियंत्रित करणे किंवा काही प्रमाणात उलटवणे शक्य असल्याचे युरोपियन अॅकॅडमी ऑफ न्यूरोलॉजीचे अध्यक्ष-नियुक्त आणि मूव्हमेंट डिसऑर्डर तज्ज्ञ डॉ. कैलाश भाटिया यांनी सांगितले..२५ टक्के रुग्णांचे योग्य निदानच होत नाहीकंपन, हालचालींमध्ये संथपणा, हात-पाय कडक होणे, चालण्यात अडचण, अक्षरात बदल, झोपेचे विकार, चिंता व नैराश्य ही आजाराची प्रमुख लक्षणे आहेत. सुरुवातीला लक्षणे ओळखता येत नसल्याने सुमारे २५ टक्के रुग्णांचे योग्य निदान होत नसल्याचे मेंदू रोगतज्ज्ञ डॉ. ध्रुव बत्रा यांनी सांगितले.