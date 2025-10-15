PCOS and Pregnancy Diabetes: PCOS आणि गर्भधारणेतील मधुमेह होण्याच्या शक्यतेचा काय आहे संबंध? जाणून घ्या उपाययोजना

हल्लीच्या धावपळीच्या जीवनात तरुण मुलींमध्ये पी.सी.ओ.डी. हा विकार मोठ्या प्रमाणात आढळतो. अशा तरुण मुलींना पुढे भविष्यात मधुमेहाची दाट शक्यता असते. 40 ते 50 टक्के पी.सी.ओ.एस. असलेल्या विशेषतः लठ्ठ स्त्रियांमध्ये इन्शुलिनला रेसिस्टन्स दिसून येतो. पी.सी.ओ.एस.मध्ये गर्भधारणेत काही धोके असतात आणि अशा स्त्रियांच्या गर्भातही गुंतागुंत आढळते. गर्भारपणामुळे, गर्भवती स्त्रीच्या कार्बोहायड्रेट मेटॉबॉलिझममध्ये हळूहळू बदल घडून जसजसे गर्भारपण वाढत जाते तसतसे वारेमधून येणाऱ्या हॉर्मोन्समुळे तयार होणाऱ्या इन्शुलिन विरोधामुळे आणि मधुमेहाच्या स्ट्रेसमुळे शरीरातील इन्शुलिनचे प्रमाण वाढते..नवीन संशोधनानुसार, गर्भारपणात गोळ्या-औषधे वापरणे सुरक्षित मानले जाते. गोळ्या किंवा इन्शुलिन यामध्ये फारसा फरक पडत नाही. वजन जास्त असणाऱ्या महिलांसाठी मेटॅफॉर्मिन नावाचे औषध ग्लुबेराईडच्या ऐवजी डॉक्टर देतात. दोन प्रकारचे इन्शुलिन गर्भारपणामध्ये सुरक्षित समजले जाते. ते म्हणजे शॉर्ट ऍक्टिंग, तसेच लॉंग ऍक्टिंग इन्शुलिन. या दोन्ही प्रकारच्या इन्शुलिनमुळे रक्तातील साखरेचे प्रमाण एकदम कमी होण्याचा धोका टळतो. त्यामुळे बाळामध्ये व्यंगाचे प्रमाण कमी होते. तसेच गरोदरपणानंतर बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होते, तसेच गर्भारपणात मधुमेह झाल्यास अचानक रक्तदाब वाढू शकतो. ज्यामुळे गंभीर धोके उद्भवू शकतात. उदा.- बाळाची वाढ गर्भाशयातच खुंटणे, इत्यादी. अशा वेळी डॉक्टरी सल्ल्याने कलर डॉपलर, सोनोग्राफी, एन.एस.टी. या तपासण्या महत्त्वाच्या ठरतात. .बऱ्याच वेळा बाळाला जन्मानंतर तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली अतिदक्षता विभागात ठेवतात. कारण अशा बाळामध्ये कावीळ, रक्तातील साखर कमी होणे, श्वासोच्छ्वासाचा त्रास, हृदयाची दुखणी यासारखे गंभीर विकार होऊ शकतात. ज्या महिलांना गर्भारपणात किंवा त्याच्या आधी मधुमेह असेल अशांच्या मुलांवर त्याचा परिणाम भविष्यात दिसतो. उदा.- लठ्ठपणा आणि टाइप टू डायबेटिस..उपाययोजना व घ्यावयाची खबरदारी :1. गर्भारपणातील मधुमेहाच्या तपासणीला रक्तातील साखरेच्या डिप्सी म्हणतात. या तपासणीसाठी पेशंट उपाशी असणे गरजेचे नाही व एकाच रक्ताच्या नमुन्यात डायबेटिसची तपासणी केली जाते. डिप्सी तपासणी 25 ते 28 आठवड्यांमध्ये करावी. नंतर ही तपासणी पुन्हा 25 ते 28 आठवड्यांमध्ये करावी.2. मधुमेह तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने डोळ्यांची तपासणी, थायरॉइड, सोनोग्राफी, किडनी फंक्शन टेस्ट, ग्लायसिलेटेड हिमोग्लोबिन या तपासण्या कराव्यात. .3. घरच्या घरी ग्लुकोमीटर रक्ताची तपासणी करावी व त्याची दर वेळी नोंद ठेवावी.4. आहारावर नियंत्रण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. फार वेळ उपाशी राहू नये. उपवास करू नयेत. आहार परिपूर्ण, चौरस व संतुलित असावा. यासाठी आहारतज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. तसेच व्यायाम व योग तज्ज्ञांच्या मदतीने झेपेल तेवढा विविध प्रकारचा व्यायाम, योगासने- प्राणायाम- ध्यानधारणा जरूर करावी. मात्र अट्टहासाने काही करू नये. व्यायाम करताना श्वास घ्यायला त्रास झाला, दम लागत असेल, तर समजावे, की रक्तातील साखर कमी झाली असावी. अशा वेळी त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्यावा..5. बाळंतपणाच्या कळा किंवा वेदना सुरू करण्यासाठी प्रोस्टाग्लांडीसारखी औषधे वापरली जातात; पण त्यापूर्वी रक्तातील साखर किती आहे, बाळाची स्थिती कशी आहे, दिवस उलटून गेले आहेत का, पहिले सीझर झाले आहे का, बाळाचे वजन किती आहे, इत्यादी गोष्टी पाहिल्या जातात. डॉक्टरांनी उगाचच सीझर केले असे मानू नये.6. बाळंतपणानंतर कुटुंब नियोजन केल्यामुळे मधुमेहामुळे होणारी गुंतागुंत टाळता येते. यासाठी इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन इत्यादी गोळ्या मात्र वैद्यकीय सल्ल्यानेच घ्याव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.