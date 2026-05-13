PCOS नाही तर आता PMOS! महिलांच्या शरीराशी संबंधित समस्येला मिळणार नवी ओळख, नाव बदलामागचं मोठं कारण काय?

PCOS new name explained: बदलती जीवनशैली, राहणीमान, आहारातील बदल या सगळ्यामुळे सगळ्यांच्याच आरोग्यासंबंधी समस्या वाढल्या आहेत. त्यातही महिलांच्या बाबतीत या समस्या वाढल्या आहेत. प्रामुख्याने PCOS हा आजार झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. सध्या याच आजाराशी संबंधित एक महत्त्वाचा बदल सध्या चर्चेत आहे. अनेक तज्ज्ञांनी "पॉलीसिस्टिक ओव्हरी सिंड्रोम" म्हणजेच PCOS या आजाराचे नाव बदलून "पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओव्हेरियन सिंड्रोम" (PMOS) असे करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा बदल केवळ नावापुरता नसून महिलांच्या आरोग्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणारा मानला जात आहे. जगभरातील सुमारे १७ कोटी महिलांना हा त्रास असल्याचा अंदाज आहे..अनेक डॉक्टरांच्या मते "PCOS" हे नाव दिशाभूल करणारे आहे. कारण या आजाराने त्रस्त असलेल्या प्रत्येक महिलेला ओव्हरीमध्ये सिस्ट असतातच असे नाही. तसेच हा आजार फक्त प्रजननक्षमतेपुरता मर्यादित नसून शरीरातील हार्मोन्स, वजन, इन्सुलिन, मानसिक आरोग्य आणि हृदयाच्या आरोग्यावरही परिणाम करतो. त्यामुळे "PMOS" हे नाव अधिक योग्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.."पॉलीएंडोक्राइन" म्हणजे शरीरातील अनेक हार्मोनल प्रणालींवर होणारा परिणाम, तर "मेटाबॉलिक" हा शब्द वजन वाढणे, मधुमेहाचा धोका वाढणे, कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढणे अशा चयापचयाशी संबंधित अडचणींशी निगडित आहे. "ओव्हेरियन" हा शब्द वापरला जातो कारण या स्थितीचा महिलांच्या प्रजनन आरोग्यावर थेट परिणाम होतो..डॉक्टरांचे म्हणणे आहे की नाव बदलल्याने महिलांना या आजाराविषयी अधिक अचूक माहिती मिळू शकते. अनेक तरुणींना PCOS ऐकले की लगेच "ओव्हरीमध्ये सिस्ट आहेत का?" किंवा "ऑपरेशन करावे लागेल का?" अशाच गोष्टींची भीती वाटते. मात्र प्रत्यक्षात हा विकार जीवनशैली, हार्मोन्स आणि शरीराशी संबंधित अनेक घटकांशी जोडलेला आहे..PMOS ची काही सामान्य लक्षणे अशी आहेत :मासिक पाळी अनियमित होणेवजन वाढणे किंवा वजन कमी करण्यात अडचण येणेचेहऱ्यावर मुरुम येणेचेहरा किंवा शरीरावर जास्त केस येणेकेस गळणेगर्भधारणेत अडचणी येणेथकवा आणि मूड बदलणेतज्ज्ञांच्या मते या समस्येकडे दुर्लक्ष केल्यास पुढे टाइप-२ डायबेटीस, हृदयविकार, स्लीप अॅपनिया, ताण-तणाव आणि डिप्रेशनचा धोका वाढू शकतो..आरोग्य तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की "PMOS" हे नाव महिलांना हा आजार फक्त स्त्रीरोग नसून संपूर्ण शरीराशी संबंधित समस्या आहे, हे समजून घेण्यासाठी मदत करेल. यामुळे लवकर निदान, योग्य उपचार आणि जीवनशैलीत बदल करण्यावर अधिक भर दिला जाऊ शकतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.