Blood Group Stroke Risk: ‘या’ रक्तगटाच्या लोकांना स्ट्रोकचा जास्त धोका? वाचा शास्त्रज्ञांचं नेमकं म्हणणं काय

People with this blood group may face higher stroke risk: कधी कधी आपल्याला आरोग्याबद्दलच्या काही गोष्टी अगदी साध्या वाटतात, पण त्यामागे विज्ञान खूप खोल आणि रोचक असतं. आपल्या शरीरात सतत घडणाऱ्या छोट्यातल्या छोट्या प्रक्रिया, रक्तप्रवाह (blood circulation), आणि पेशींमधील एकमेकांशी असलेला संवाद हे सगळं मिळून आपलं आरोग्य ठरवत असतं.अशाच एका विषयावर अलीकडे संशोधकांनी लक्ष वेधलं आहे. तो म्हणजे रक्तगट. जो आपण नेहमी फक्त Medical Reports वर पाहतो, पण तो आपल्या शरीराच्या संपूर्ण कामावर सुद्धा परिणाम करू शकतो..बहुतेक लोक आपला रक्तगट फक्त रक्तदान करताना किंवा हॉस्पिटलमध्ये कधी गरज पडली तरच जाणून घेतात. पण अलीकडेच झालेल्या एका मोठ्या वैज्ञानिक अभ्यासातून एक महत्त्वाची गोष्ट समोर आली आहे. काही विशिष्ट रक्तगट असलेल्या व्यक्तींमध्ये कमी वयातच स्ट्रोक होण्याचा धोका थोडा जास्त असू शकतो, असं संशोधकांचं म्हणणं आहे.मेरीलँड युनिव्हर्सिटीमधल्या (University of Maryland) शास्त्रज्ञांनी केलेला हा अभ्यास न्यूरोलॉजी (Neurology) या वैद्यकीय जर्नलमध्ये प्रकाशित करण्यात आला आहे. या संशोधनासाठी 18 ते 59 वर्षे वयोगटातील सुमारे 17,000 स्ट्रोक रुग्ण आणि जवळपास 6 लाख निरोगी लोकांची आनुवंशिक माहिती तपासण्यात आली..अभ्यासात काय आढळले?या अभ्यासात संशोधकांना असं आढळलं की A1 रक्तगट असलेल्या लोकांमध्ये 60 वर्षांपूर्वी स्ट्रोक येण्याचा धोका इतर रक्तगटांच्या तुलनेत जवळपास 16 टक्के जास्त होता. तर O1 रक्तगट असलेल्या लोकांमध्ये हा धोका 12 टक्क्यांनी कमी दिसून आला.इतकच नाही तर याशिवाय B रक्तगट असलेल्या लोकांमध्येही स्ट्रोकचा धोका थोडा वाढलेला दिसला..लवकर होणारा स्ट्रोक म्हणजे काय?मेंदूकडे जाणारा रक्तप्रवाह अचानक थांबणे किंवा मेंदूतील रक्तवाहिनी तडकणे याला स्ट्रोक असे म्हणतात. अशा वेळी मेंदूच्या पेशींना पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही आणि त्याचे गंभीर दुष्परिणाम दिसून येऊ शकतात. ६० वर्षांपूर्वी होणारा स्ट्रोक अधिक धोकादायक मानला जातो, कारण त्यानंतर अनेक वर्षे अपंगत्व, बोलण्यात अडथळे, शरीराचा काही भाग निकामी होणे किंवा स्मरणशक्ती कमी होणे यांसारख्या तक्रारी उद्भवू शकतात..स्ट्रोकची काही सामान्य लक्षणे:अचानक हात किंवा पाय सुन्न होणेचेहरा वाकडा होणेबोलताना अडचण येणेतीव्र डोकेदुखीदृष्टी धूसर होणेचक्कर येणेतोल जाणे.रक्तगटाचा संबंध का असू शकतो?शास्त्रज्ञांच्या मते A रक्तगटाचा संबंध रक्त गोठण्याच्या प्रक्रियेशी असू शकतो. रक्तातील प्लेटलेट्स, रक्तवाहिन्यांचे कार्य आणि clotting proteins यांच्यावर रक्तगटाचा प्रभाव पडू शकतो. त्यामुळे काही लोकांमध्ये रक्ताच्या गाठी तयार होण्याची शक्यता वाढते आणि स्ट्रोकचा धोका वाढू शकतो.तरीही डॉक्टरांनी स्पष्ट केले आहे की हा धोका खूप मोठा नाही आणि फक्त रक्तगटामुळे घाबरण्याची गरज नाही. सध्या तरी A रक्तगट असलेल्या लोकांना वेगळी तपासणी किंवा विशेष उपचारांची गरज असल्याचे संशोधकांनी सांगितलेले नाही..जीवनशैली अजूनही सर्वात महत्त्वाचीडॉक्टरांच्या मते स्ट्रोकसाठी रक्तगटापेक्षा इतर कारणे अधिक धोकादायक आहेत. त्यामध्ये:उच्च रक्तदाबमधुमेहधूम्रपानलठ्ठपणाजास्त कोलेस्ट्रॉलव्यायामाचा अभावजास्त मद्यपानताणतणावया गोष्टींमुळे स्ट्रोकचा धोका अधिक वाढतो..संशोधकांचं म्हणणं आहे की हा अभ्यास भविष्यात स्ट्रोक टाळण्यासाठी आणि वैयक्तिक आरोग्यासा साजेसे उपचार समजून घेण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतो. मात्र अधिक विविध देश आणि लोकांवर संशोधन होणे अजून आवश्यक आहे.तज्ज्ञ सांगतात की, आनुवंशिकता काही प्रमाणात आरोग्यावर परिणाम करू शकते, पण निरोगी जीवनशैली, नियमित तपासणी आणि वेळेवर उपचार हेच स्ट्रोकपासून बचावाचे सर्वात प्रभावी मार्ग आहेत. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.