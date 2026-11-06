Perfect Parenting: परिपूर्ण पालकत्वाचा अट्टहास

डॉ. मृदुला आपटे, क्लिनिकल सायकोलॉजिस्टसुनीताच्या मुलाचा- ‘अहान’चा जन्म झाला, त्याच सुमारास तिने नोकरी सोडली. तिचा नवरा मंदार माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात होता. दोघांनी आर्थिक नियोजन व्यवस्थित केलं होतं. सुनीताच्या आयुष्याचं एकमेव ध्येय होतं- ‘परिपूर्ण पालक’ व्हायचं! अहान ४ वर्षांचा झाला, तसा त्याचा खोडकरपणा वाढू लागला आणि सुनीताची चिडचिडही हळूहळू वाढू लागली. अहान सारख्या काही तरी खोड्या करायचा, गंमत म्हणून आईला त्रास द्यायचा. त्यातच एकदा शाळेतून तक्रार आली की त्याने एका लहान मुलाला मारलं. सुनीताच्या सहनशीलतेचा हा जणू शेवटचा बिंदू होता. आपलं मूल परिपूर्ण असावं आणि आपण परिपूर्ण पालक असावं, यासाठी तिने घेतलेल्या सर्व मेहनतीवर आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं आहे, या विचाराने ती संतापली. पालक-शिक्षक बैठकीतून घरी परतल्यावर तिने अहानला खूप मारलं. मंदारने तिला थांबवण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यालाही तिच्या मनातील संताप आणि निराशेची कल्पना होती..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.त्यानंतर सुनीता अहानबाबत अधिकाधिक कठोर होऊ लागली. त्याने तिचं ऐकलं नाही, तर ती त्याच्याशी प्रेमाने वागणं टाळू लागली. अहान अतिशय हुशार आहे हे तिला माहीत होतं. तो वर्गात पहिला येऊ शकतो आणि भविष्यात एखाद्या नामांकित महाविद्यालयात प्रवेश मिळवू शकतो, याची तिला खात्री होती. त्या दिवसासाठी त्याला तयार करणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे, असं तिला वाटत होतं.अहान ७ वर्षांचा झाला तेव्हा त्याने पुन्हा अंथरुणात लघवी करायला सुरुवात केली. शाळेतली त्याची कामगिरी खालावली. तो रात्री झोपेत रडू लागला. अखेर त्यांना शाळेच्या समुपदेशकांकडे जाण्याचा सल्ला देण्यात आला. हा तर सुनीतासाठी मोठाच मानसिक धक्का होता. इतके प्रयत्न करूनसुद्धा आपल्या मुलाला मानसिक समस्या निर्माण झाल्या आहेत, ही गोष्ट तिच्यासाठी अनपेक्षित आणि अस्वस्थ करणारी होती..दृष्टिकोनात बदलसुनीता आणि मंदारशी सविस्तर बोलल्यावर, तसंच अहानशी खेळत, गप्पा मारत त्याला समजून घेतल्यावर समुपदेशकाच्या लक्षात आलं, की परिपूर्णतेच्या अट्टहासानं या कुटुंबातले नातेसंबंध बिघडले आहेत. त्याचा अहानच्या मनावरही मोठा परिणाम झाला होता. अहानसाठी ‘खेळोपचार’ (प्ले थेरपी) सुरू करण्यात आले. मुलांना खेळाच्या माध्यमातून आपल्या समस्या व्यक्त करता याव्यात आणि त्यांवर मात करता यावी, यासाठी वापरली जाणारी ही उपचारपद्धती आहे. मानसशास्त्रज्ञ अनेक दशकांपासून या पद्धतीचा वापर करत आहेत. समुपदेशकाने सुनीताशी अत्यंत आपुलकीने संवाद साधला. मुलाच्या संगोपनासाठी तिने घेतलेल्या कष्टांची दखल घेतली. मात्र, तिला एक महत्त्वाची गोष्ट समजावून सांगितली- बहुतेक मुलांना योग्य मार्गदर्शन आणि थोडी मदत पुरेशी असते. त्यापलीकडे जाऊन सतत हस्तक्षेप केल्यास मुलांवर अनावश्यक दबाव निर्माण होऊ शकतो आणि त्यातून ताण वाढू शकतो.यावर सुनीताचा प्रश्न होता- ‘‘एवढ्या लहान मुलांना कसला ताण येणार? त्यांनी आयुष्यात सर्वोत्तम बनण्यासाठी आपण मार्गदर्शन करायलाच हवं ना? आणि त्यासाठी आपणही आपल्याकडून सर्वोत्तम प्रयत्न केले पाहिजेत!’’ सुनीताला हे समजावणं सोपं नव्हतं, की परिपूर्ण पालकत्व असं काही अस्तित्वातच नाही! किंबहुना, कोणतीही गोष्ट अगदी परिपूर्ण असणं हे माणसाच्या आवाक्याबाहेरचं आहे. मात्र, समुपदेशकांबरोबर वारंवार होणाऱ्या चर्चांमधून सुनीता हळूहळू बदलासाठी तयार झाली. प्रयोग म्हणून महिनाभर अहानशी वेगळ्या पद्धतीने वागून पाहण्याची तिची तयारी झाली.अहानशी तिने अधिक प्रेमाने वागायला सुरुवात केली. त्याला अभ्यासासाठी प्रोत्साहन दिलं, खेळण्यासाठीही वेळ दिला. अर्थात, घरात काही ठरावीक नियमही होते. पण प्रत्येक गोष्टीत ‘सर्वोत्तम’ कामगिरी करण्याचा तिचा आग्रह कमी झाला आणि त्याच्या खोडकरपणाकडे अधिक सहनशीलतेने पाहणं तिने सुरू केलं.पूर्वी तिच्या लेखी ज्या गोष्टी अजिबात मान्य नव्हत्या, अशा काही गोष्टीही ती आता अहानला करू देऊ लागली. समुपदेशकाच्या सूचनेनुसार ती अहानबरोबर काही वेळ केवळ मजामस्ती करण्यात घालवू लागली. दोघं मिळून अगदी साध्या, विशेष महत्त्व नसलेल्या विषयांवरही गप्पा मारायचे. काही तरी मजेशीर करायचे. यापूर्वी मात्र ते एकत्र जे काही करत, त्यातून ‘अहानला काही तरी ज्ञान मिळालं पाहिजे,’ यावरच सुनीताचा भर असायचा!या बदलांचा अहानवर चांगला परिणाम झाला. तो अधिक मोकळा आणि निवांत झाला. त्याचं अंथरुणात लघवी करणं थांबलं आणि रात्री झोपेत रडणंही बंद झालं. सुनीताने ही पद्धत आणखी काही महिने सुरू ठेवण्याचं मान्य केलं. अहान केवळ तणावमुक्तच झाला नाही, तर त्याची शाळेतील कामगिरीही सुधारू लागली. त्याला नवीन मित्र मिळाले. आपल्या आयुष्यातील अधिकाधिक गोष्टी स्वतः निवडण्याचं स्वातंत्र्य आता त्याला मिळालं होतं. आता तो आनंदी दिसू लागला.स्वतःची चूक कबूल करणं सुनीतासाठी कठीण होतं. पण अहानमुळे तिच्या विचारांना आव्हान मिळालं. कारण परिपूर्ण पालक असं कोणीही नसतं आणि परिपूर्ण मूलही नसतं! .अहानशी तिने अधिक प्रेमाने वागायला सुरुवात केली. त्याला अभ्यासासाठी प्रोत्साहन दिलं, खेळण्यासाठीही वेळ दिला. अर्थात, घरात काही ठरावीक नियमही होते. पण प्रत्येक गोष्टीत ‘सर्वोत्तम’ कामगिरी करण्याचा तिचा आग्रह कमी झाला आणि त्याच्या खोडकरपणाकडे अधिक सहनशीलतेने पाहणं तिने सुरू केलं.पूर्वी तिच्या लेखी ज्या गोष्टी अजिबात मान्य नव्हत्या, अशा काही गोष्टीही ती आता अहानला करू देऊ लागली. समुपदेशकाच्या सूचनेनुसार ती अहानबरोबर काही वेळ केवळ मजामस्ती करण्यात घालवू लागली. दोघं मिळून अगदी साध्या, विशेष महत्त्व नसलेल्या विषयांवरही गप्पा मारायचे. काही तरी मजेशीर करायचे. यापूर्वी मात्र ते एकत्र जे काही करत, त्यातून ‘अहानला काही तरी ज्ञान मिळालं पाहिजे,’ यावरच सुनीताचा भर असायचा!.MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...या बदलांचा अहानवर चांगला परिणाम झाला. तो अधिक मोकळा आणि निवांत झाला. त्याचं अंथरुणात लघवी करणं थांबलं आणि रात्री झोपेत रडणंही बंद झालं. सुनीताने ही पद्धत आणखी काही महिने सुरू ठेवण्याचं मान्य केलं. अहान केवळ तणावमुक्तच झाला नाही, तर त्याची शाळेतील कामगिरीही सुधारू लागली. त्याला नवीन मित्र मिळाले. आपल्या आयुष्यातील अधिकाधिक गोष्टी स्वतः निवडण्याचं स्वातंत्र्य आता त्याला मिळालं होतं. आता तो आनंदी दिसू लागला.स्वतःची चूक कबूल करणं सुनीतासाठी कठीण होतं. पण अहानमुळे तिच्या विचारांना आव्हान मिळालं. कारण परिपूर्ण पालक असं कोणीही नसतं आणि परिपूर्ण मूलही नसतं! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 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