मासिक पाळीपूर्वी सतत पोट फुगणे आणि दुखणे नॉर्मल आहे की गंभीर आजाराचा संकेत? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला...

Women Health: मासिक पाळी (Menstruation) सुरू होण्यापूर्वी महिलांमध्ये पोट फुगणे किंवा पोटात जडपणा जाणवणे ही एक अतिशय सामान्य समस्या आहे. चक्रादरम्यान होणाऱ्या संप्रेरकांच्या (Hormonal Fluctuations) बदलांमुळे पचनक्रिया मंदावणे आणि शरीरात पाणी साचणे यामुळे हा त्रास होतो. सामान्यतः पाळी सुरू झाल्यानंतर किंवा काही दिवसांत हा त्रास स्वतःहून कमी होतो आणि त्याचे एक ठराविक चक्र असते.पण, प्रत्येक वेळी पोट फुगण्याचे कारण फक्त मासिक पाळीच असेल असे नाही. हा त्रास जर सतत होत असेल, कोणत्याही ठराविक वेळेविना वारंवार परत येत असेल किंवा जास्त दिवस टिकून राहत असेल, तर याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते..सतत पोट फुगणे केव्हा ठरते चिंतेची बाब?पोट फुगण्याची समस्या नेहमीचीच आहे असे समजून अनेकदा महिला त्याकडे दुर्लक्ष करतात. पण, खालील लक्षणे दिसल्यास लगेच वैद्यकीय सल्ला घेणे गरजेचे आहे-सतत पोट फुगणे: पोट फुगण्याची समस्या जर अनेक आठवडे सतत कायम राहत असेल किंवा महिन्यातील बहुतांश दिवस असा त्रास होत असेल, तर यामागे फक्त हॉर्मोन्सचे कारण असू शकत नाही.निसरडे किंवा अनियमित पॅटर्न: पाळीच्या चक्राशी कोणतीही सुसंगतता नसताना जर पोट फुगण्याची समस्या वारंवार आणि अचानक उद्भवत असेल, तर डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे..Women Health: महिलांना चाळीशीनंतर सतत लघवीला का जावं लागतं? डॉक्टरांनी सांगितली त्यामागची खरी कारणं.पोटाच्या सवयींमध्ये बदल: पोट फुगण्यासोबतच तीव्र बद्धकोष्ठता (Constipation), जुलाब, अति प्रमाणात गॅस तयार होणे किंवा शौचाच्या सवयींमध्ये अचानक बदल होणे पोटाच्या आजाराचे लक्षण असू शकते.पोट किंवा ओटीपोटात दुखणे: पोटाच्या भागात सतत वेदना, दाब किंवा अस्वस्थता जाणवत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका.भूक किंवा वजनात घट: पोट फुगण्याच्या समस्येसोबतच भूक मंदावणे, कोणत्याही प्रयत्नाशिवाय वजन अचानक कमी होणे किंवा थोडेसे खाल्ल्यावर पोट भरल्यासारखे वाटणे याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.मासिक पाळीतील बदल: पाळीच्या काळात अति रक्तस्त्राव होणे, पाळी अनियमित असणे किंवा ओटीपोटात तीव्र वेदना होणे यांसारखी लक्षणे स्त्रीरोगविषयक आजारांशी जोडलेली असू शकतात..लक्षणांची नोंद कशी घ्यावी आणि स्वतःची काळजी कशी घ्यावी?महिलांनी आपल्या शरीरातील बदलांकडे लक्ष देण्यासाठी एक साधी 'सिम्प्टम डायरी' (Symptom Diary) तयार करणे फायदेशीर ठरू शकते. यामध्ये पोट फुगण्याची सुरुवात कधी झाली, तो त्रास किती दिवस टिकला आणि पाळीच्या आधी, दरम्यान किंवा नंतर कधी होतो, याची नोंद ठेवावी. याशिवाय कोणता आहार घेतल्यावर हा त्रास वाढतो, याचीही माहिती ठेवावी. यामुळे डॉक्टरांना योग्य निदान करणे सोपे जाते.साध्या पचनाच्या त्रासामुळे होणारा त्रास टाळण्यासाठी हळूहळू जेवणे, पुरेशा प्रमाणात पाणी पिणे आणि शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय राहणे फायदेशीर ठरते. पण, घरगुती उपचारांवर अवलंबून न राहता जेव्हा लक्षणे जास्त तीव्र होतात, तेव्हा तज्ज्ञ डाॅक्टरांचा सल्ला घेणे केव्हाही योग्य ठरते..औषधांशिवाय मासिक पाळी रेग्युलर कशी करावी? 'या' ५ चुकांमुळे पाळी लांबत आहे का? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.