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मासिक पाळीपूर्वी सतत पोट फुगणे आणि दुखणे नॉर्मल आहे की गंभीर आजाराचा संकेत? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला...

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Period Bloating or Something Else Warning Signs Women Must Know

Period Bloating or Something Else? Warning Signs Women Must Know

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Women Health: मासिक पाळी (Menstruation) सुरू होण्यापूर्वी महिलांमध्ये पोट फुगणे किंवा पोटात जडपणा जाणवणे ही एक अतिशय सामान्य समस्या आहे. चक्रादरम्यान होणाऱ्या संप्रेरकांच्या (Hormonal Fluctuations) बदलांमुळे पचनक्रिया मंदावणे आणि शरीरात पाणी साचणे यामुळे हा त्रास होतो. सामान्यतः पाळी सुरू झाल्यानंतर किंवा काही दिवसांत हा त्रास स्वतःहून कमी होतो आणि त्याचे एक ठराविक चक्र असते.

पण, प्रत्येक वेळी पोट फुगण्याचे कारण फक्त मासिक पाळीच असेल असे नाही. हा त्रास जर सतत होत असेल, कोणत्याही ठराविक वेळेविना वारंवार परत येत असेल किंवा जास्त दिवस टिकून राहत असेल, तर याकडे दुर्लक्ष करणे महागात पडू शकते.

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