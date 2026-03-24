World Tuberculosis Day 2026: पाठदुखी फक्त पोस्चरमुळे नाही; कधी स्पायनल टीबीही असू शकतो कारण ! 'ही' लक्षणं दुर्लक्षित करू नका

Spinal Tuberculosis Symptoms, Causes, Treatment: आजकाल पाठदुखीची तक्रार सामान्य झाली आहे आणि अनेकदा याला फक्त चुकीच्या बसण्याच्या सवयी, व्यायामाची कमतरता किंवा पोस्चरच्या समस्या कारणीभूत असल्याचं मानलं जातं. पण सतत जाणवणारी पाठदुखी फक्त याच कारणांमुळे असू शकते, असं नाही. कधी कधी ती स्पायनल ट्युबरक्युलोसिस (Pott's Spine) मुळे देखील होऊ शकते, असं तज्ज्ञ सांगतात. हा आजार मणक्यांच्या हाडांचा भाग (vertebrae) वर परिणाम करतो आणि योग्य उपचार नाही मिळाले कायमचं नुकसान (Permanent Damage) किंवा दिव्यांगपणापर्यंत (Disability) नेऊ शकते..स्पायनल टीबीची लक्षणेसततची पाठदुखी: पाठदुखी जी आराम करून, व्यायाम किंवा औषध घेतल्यावरही कमी होत नाही. हळूहळू काही आठवड्यांपासून किंवा महिन्यांपर्यंत सुरू राहते आणि रात्री जास्त जाणवते.सतत थकवा: पुरेशी झोप झाल्यानंतरही सतत थकवा किंवा कमजोरी जाणवते.हलका ताप: विशेषतः संध्याकाळी येणारा ताप, जो अनेकदा साध्या व्हायरल इन्फेक्शसारखा वाटतो.अचानक वजन कमी होणे आणि भूक न लागणे: टीबीमुळे शरीरात संसर्गाचा प्रभाव होतो, ज्यामुळे हळूहळू वजन कमी होऊ लागते..रोगाची प्रगतीहा रोग जसा जसा वाढतो, तसा तसा मणका हळूहळू कमजोर होऊ लागतो आणि त्यामध्ये बदल दिसू लागतात. यामुळे पाठ सरळ ठेवणे, वाकणे, वळणे किंवा बसणे कठीण होऊ शकते. काही वेळा पाठ वाकलेली (kyphosis) दिसू शकते..गंभीर परिणामस्पायनल टीबीमुळे स्नायु आणि मज्जासंस्था प्रभावित होऊ शकते.पायांमध्ये मुंग्या येणे, सुन्नपणा, कमजोरी किंवा चालण्यात त्रास होणे.रुग्णाला उशिरा लक्षात येतं की शौच आणि मूत्रावर नियंत्रण ठेवणे कठीण झाले आहे, ही गंभीर लक्षणे आहेत..कारणेस्पायनल टीबी ट्युबरक्युलोसिसच्या बॅक्टेरियामुळे होते.ही बॅक्टेरिया सर्वसाधारणपणे फुफ्फुसांना प्रभावित करते.रक्ताच्या माध्यमातून मणक्यांपर्यंत पोहोचते.या लोकांना असते जास्त जोखीम:रोगप्रतिकारशक्ती कमी असलेलेकुपोषित लोकमधुमेह असलेले लोकआधी टीबीचा अनुभव असलेले लोक.निदान आणि उपचारMRI, CT स्कॅन आणि आवश्यक असल्यास रक्ततपासण्या व बायोप्सीद्वारे निदान निश्चित होते.वेळेत अँटी-ट्युबरक्युलर थेरपी सुरू केल्यास बहुतेक रुग्ण उपचारानंतर पूर्ण बरे होतात..हे लक्षात ठेवा: सातत्यपूर्ण पाठदुखी, ज्या सोबत थकवा, हलका ताप किंवा वजन कमी होणे दिसते, त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. लवकर निदान आणि उपचार गंभीर गुंतागुंत टाळू शकतात आणि जीवनमान सुधारू शकतात. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.