Blocked Nose & Headache: सततचे नाक चोंदणे आणि डोकेदुखीः साधी ऍलर्जी की नाकातील घातक गाठी? वेळीच व्हा सावध !

गेल्या काही वर्षांमध्ये विदर्भात जिथे बघाल तिथे गेल्या रस्ते खोदकाम, मेट्रोचे पिलर, नवे फ्लायओव्हर, सीमेंटचे ढिग... शहर प्रगतीचं प्रतीक झालं असलं, तरी हवेतलं वातावरण मात्र आपल्या नाकासोबत सरळ भांडणाला उतरतंय.रमेशला नेहमी सर्दीचा त्रास व्हायचा. सुरुवातीला शिंका येणे, नाक गळणे यावर त्याने मेडिकलमधून मिळणारे तात्पुरते "नेझल स्प्रे" वापरून वेळ मारून नेली. पण काही वर्षांतच त्याचे नाक कायमचे चोंदलेले राहू लागले. त्याला जेवणाची चव आणि फुलांचा वास येणे पूर्णपणे बंद झाले. रात्री झोपेत घोरायचा तर कधी श्वस गुदमरल्याने तो दचकून उठायचा आणि दिवसा सतत थकवा जाणवायचा. अखेर जेव्हा त्याने ई.एन. टी तज्ज्ञांची भेट घेतली, तेव्हा त्याला धक्काच बसला. ती केवळ 'साधी ऍलर्जी' नव्हती, तर त्याच्या नाकात मांसाच्या मोठ्या गाठी (Nasal Polyposis) वाढल्या होत्या आणि नाकाचा पडदाही वाकडा (DNS) झाला होता..रमेशसारखी अवस्था आपल्यापैकी अनेकांची असू शकते. ऍलर्जिक र्हायनायटिस (Allergic Rhinitis) आणि सायनसच्या (Chronic Rhinosinusitis) सुरुवातीच्या लक्षणांकडे आपण अनेकदा दुर्लक्ष करतो. पण हे दुर्लक्ष महागात पडू शकते.. अशी ओळखा लक्षणं.उपचार न केल्यास होणारे गंभीर परिणामस्लीप अॅप्निया आणि घोरणेः नाकातील अडथळ्यामुळे रात्री झोपेत ऑक्सिजनची पातळी कमी होते, ज्यामुळे हृदयावर ताण येतो आणि रक्तदाब वाढू शकतो.दम्याचा (Asthma) धोकाः वरच्या श्वसनमार्गाचा आजार (सायनस/ऍलर्जी) नियंत्रणात नसेल, तर त्याचा थेट परिणाम फुफ्फुसांवर होऊन दम्याचा त्रास वाढतो.कायमचा वास जाणेः नाकातील गाठींमुळे (Polyps) वास घेणाऱ्या मज्जातंतूंवर दाब पडतो, ज्यामुळे वास आणि चव कायमची जाऊ शकते.इन्फेक्शन पसरणेः सायनसमधील साचलेले इन्फेक्शन डोळ्यांपर्यंत किंवा अत्यंत दुर्मिळ स्थितीत मेंदूपर्यंत पोहोचण्याचा गंभीर धोका असतो.लक्षण भेदः चार प्रमुख नाकाशी संबंधित आजार : नाकाच्या समस्यांमध्ये प्रभावी उपचार मिळवण्यासाठी, रोगांचे स्वरूप आणि त्यांची लक्षणे नीट ओळखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. खालील सारणीत चार प्रमुख नाकाशी संबंधित आजारांमधील फरक स्पष्ट केला आहे:.आधुनिक निदान आणि अचूक उपचारःआजच्या वैद्यकीय तंत्रज्ञानामुळे या आजारांवर कायमस्वरूपी मात करणे शक्य झाले आहे:१. ऍलर्जी टेस्टिंग : तुम्हाला नेमकी कोणत्यागोष्टीची (उदा. धुळीचे कण, परागकण, बुरशी) ऍलर्जी आहे, हे शोधण्यासाठी ही चाचणी केली जाते. अचूक निदानासाठी ही पहिली आणि महत्त्वाची पायरी आहे.२. इम्युनोथेरपी (Immunotherapy):ऍलर्जी टेस्टिंगमध्ये विशिष्ट घटक सापडल्यास, रुग्णाला 'इम्युनोथेरपी' (लस किंवा थेंब) दिली जाते. यामुळे शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती हळूहळू त्या ऍलर्जीला सरावते आणि भविष्यात ऍलर्जीचा त्रास मुळापासून कमी होतो. औषधांवरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी हा अत्यंत प्रभावी उपाय आहे.. नोझल स्प्रे किंवा इनहेलर नाही, 'हे' घरगुती उपाय ठरतील रामबाण उपाय .३. नेझल एंडोस्कोपी (Nasal Endoscopy):ओपीडीमध्येच एक दुर्बीण नाकात टाकून आतील पडदा, सायनसची दारे आणि गाठींची अचूक स्थिती तपासली जाते.४. एंडोस्कोपिक सायनस सर्जरी (FESS): जेव्हाऔषधांचा उपयोग होत नाही, तेव्हा ही दुर्बीणीद्वारे होणारी बिनटाक्याची शस्त्रक्रिया केली जाते. यात बाहेरून कोणतीही चिरफाड न करता नाकातील गाठी काढल्या जातात आणि सायनसचा मार्ग मोकळा केला जातो..५. न्यूरेक्टॉमी (Neurectomy): काही रुग्णांमध्ये वर्षानुवर्षे नाकातून सतत पाणी गळत असते आणि कोणत्याही औषधाचा फरक पडत नाही. अशा वेळी नाकाला पाणी गळण्याची आज्ञा देणाऱ्या अतिसंवेदनशील मज्जातंतूला (Nerve) शस्त्रक्रियेद्वारे नियंत्रित केले जाते. यामुळे कायमची गळणारी सर्दी थांबते.निष्कर्षः तुमचे नाक हे तुमच्या फुफ्फुसांचे प्रवेशद्वार आहे. त्याला 'साधी सर्दी' समजून दुर्लक्ष करू नका. योग्य निदान आणि आधुनिक उपचारांच्या मदतीने तुम्ही पुन्हा एकदा मोकळा श्वास घेऊ शकता !.आजार वाढू नये म्हणून घ्यावयाची दैनंदिन काळजी (Prevention & Precautions)मास्कचा वापरः विदर्भातील धूळ आणि प्रदूषणापासून वाचण्यासाठी दुचाकी चालवताना किंवा बाहेर पडताना मास्क नक्की वापरा.नेझल वॉश : दररोज सलाईनच्या पाण्याने (क्षारयुक्त पाणी) नाक स्वच्छ धुवा. यामुळे नाकात अडकलेले ऍलर्जन्स आणि धूळ बाहेर पडते.स्वच्छताः घरातील जाळे, एसीचे फिल्टर्स आणि पंखे नियमित स्वच्छ करा जेणेकरून 'डस्ट माईट्स' (Dust mites) वाढणार नाहीत.स्वतःहून औषधे नकोः नाक चोंदल्यावर स्वतःच्या मनाने मेडिकलमधून 'नेझल ड्रॉप्स' आणून सतत वापरणे टाळा, यामुळे सवय लागून आजार बळावतो..कान-नाक-घसा (ENT) तज्ज्ञांना कधी भेटावे ?खालील लक्षणे १२ आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ असल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या:कायमचे नाक चोंदणे किंवा सतत तोंडाने श्वास घ्यावा लागणे.चेहऱ्यावर, विशेषतः डोळ्यांभोवती आणि कपाळावर जडपणा किंवा दुखणे.वास घेण्याची किंवा चव ओळखण्याची क्षमता कमी होणे.एकाच नाकपुडीतून श्वास घेण्यास सतत अडचण येणे..आजार, लक्षण, मुळ कारण१. ऍलर्जिक र्हायनायटिस (Allergic Rhinitis)वारंवार शिंका येणे, नाकातून स्वच्छ पाणी वाहणे, डोळे लाल होणे/खाजणे.गंभीर/दीर्घकाळ लक्षणडोकेदुखी, घसा वारंवार खवखवणे, रात्री झोपमोड होणे.ऍलर्जी (धूळ, परागकण, पाळीव प्राण्यांचे केस)..२. क्रॉनिक हर्हायनायटिस (Chronic Rhinosinusitis -CRS)१२ आठवड्यांहून अधिक काळ नाक चोंदलेले राहणे, चेहऱ्यावर दाब किंवा जडपणा जाणवणे.वास न येणे, हिरवा किंवा पिवळा जाड स्राव, तीव्र डोकेदुखी.दीर्घकाळ दाह, सायनसमध्ये अडथळा..३. नाकातील गाठी (Nasal Polyposis)क्रॉनिक र्हायनायटिसची लक्षणे अधिक तीव्र, विशेषतः दोन्ही नाकपुड्या पूर्णपणे बंद होणे.वास घेण्याची शक्ती पूर्णपणे गमावणे, तोंडातून श्वास घ्यावा लागणे, गाठींमुळे वारंवार रक्तस्त्राव.अतिदाह आणि फुगलेल्या श्लेष्मल त्वचेची वाढ.. ४. डी.एन.एस. (Deviated Nasal Septum - DNS)एका बाजूने श्वास घेण्यास सतत अडचण, वारंवार त्याच बाजूच्या सायनसमध्ये इन्फेक्शन,घोरणे