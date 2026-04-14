जीवनमान-जीवनभान : तारुण्याच्या उंबरठ्यावर आरोग्याचे भान

डॉ. प्राजक्ता सहस्रबुद्धे (पीटी), प्राध्यापक आणि सल्लागार, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अँड रेस्पिरेटरी फिजिओथेरपीतारुण्य म्हणजे सळसळता उत्साह आणि अपरिमित ऊर्जा. मात्र, ही ऊर्जा सकारात्मकपणे वापरण्यासाठी आरोग्याविषयी योग्य ज्ञान आणि भान असणे अत्यावश्यक आहे. आजचा लेख विशेषतः नवतरुणांसाठी..बाल्यावस्था संपून तारुण्यात पदार्पण म्हणजे एक रोमांचकारी अनुभव. १०-१९ या वयात मुलामुलींमध्ये अनेक शारीरिक आणि मानसिक बदल होत असतात. पौगंडावस्थेत मुलींमध्ये मासिक पाळी सुरू होते. मुलामुलींमध्ये प्राथमिक आणि दुय्यम लैंगिक बदल होतात. हार्मोन्सचे प्रमाण झपाट्याने बदलते; यात असंतुलन झाल्यास वजन वाढणे, तोंडावर मुरुमाचे फोड येतात. अचानक उंची वाढल्याने आणि शरीराची ठेवण बदलल्यामुळे स्नायूंमध्ये असंतुलन दिसून येते. खांद्याच्या, पाठीच्या आणि गुडघ्याच्या मागील स्नायू आखडतात. पाठदुखी- कंबरदुखी, कायफोसिस (पाठीला जास्त बाकी येणे) इत्यादी त्रास होऊ शकतात. यावर काही सोप्पे स्ट्रेचिंगचे व्यायाम फायदेशीर ठरतात. (खाली दिलेली आकृती)१५-२५ वयोगटातील बदल फक्त रचनात्मक नाही, तर कार्यक्षमतेच्या वाढीसाठी पूरक असतात. या वयात वेट ट्रेनिंग आणि सकस आहाराने स्नायूंच्या बळकटीत जास्तीत जास्त वाढ होऊ शकते. पंचविशीनंतरही वेट ट्रेनिंगचा फायदा होतो; पण वाढ मर्यादित असते. मागील लेखात लहान मुलांविषयी बोलताना आपण अवजड वेट ट्रेनिंग टाळण्याकडे प्रयत्न केला होता- कारण त्यांच्यामध्ये ग्रोथ प्लेटला इजा होण्याचा धोका असतो. पौगंडावस्थेनंतर हाडांची वाढ पूर्ण झाल्यामुळे योग्य पद्धतीने आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली वेट ट्रेनिंग करणे सुरक्षित आणि फायदेशीर ठरते. चुकीच्या पद्धतीने केल्यास दुखापती होण्याचा धोका संभवतो. या महत्त्वाच्या टप्प्यावर लवचिकता आणि स्नायूंची ताकद यावर लक्ष केंद्रित केल्यास आयुष्यभर त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतात. मात्र, अभ्यासाचा ताण किंवा शरीरातील बदलांमुळे निर्माण होणारी संकोच भावना यामुळे अनेक तरुणांमध्ये खेळ आणि व्यायामाचे प्रमाण घटलेले दिसते. व्यायामाइतकेच आहाराचे नियोजन महत्त्वाचे आहे. संतुलित आणि प्रथिनयुक्त आहार या वयात अत्यावश्यक असतो. विशेषतः जड व्यायाम किंवा वेटलिफ्टिंग करणाऱ्यांनी सप्लिमेंट्स घेताना डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे..सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आरोग्याविषयी योग्य ज्ञान. इंटरनेटवर भरपूर माहिती उपलब्ध आहे; पण यातील काय खरे आणि काय योग्य हे बऱ्याचदा माहिती नसते. तरुणांना प्रजनेंद्रियाशी निगडित स्वच्छता (त्यासंबंधित घ्यायची काळजी), योग्य ते लैंगिक शिक्षण याचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. त्याबरोबरच सकस आहार, व्यायाम आणि फिटनेस, निर्व्यसनी जीवनशैली, योग्य शरीराची ठेवण (पोश्चर) हेही माहिती असणे गरजेचे आहे. हे साध्य करण्यासाठी शाळा आणि शैक्षणिक संस्था या महत्वाचा दुवा आहेत. शाळा- कॉलेजेसमध्ये आरोग्यविषयक चर्चा, कार्यशाळा, परिसंवाद आयोजित केल्यास ही माहिती योग्य पद्धतीने तरुणांपर्यंत पोहोचू शकते आणि त्यांचे प्रश्न आणि कुतूहल यांची उत्तरे देण्यासाठी एक योग्य मंच उपलब्ध होऊ शकतो.बऱ्याचदा दुर्लक्षित राहते ते मानसिक आरोग्य. शरीरात आणि हार्मोन्समध्ये होणारे बदल स्वीकारणे या मुलांना कठीण असते. त्यात अभ्यास आणि करिअरचे तणाव असू शकतात. अशा वेळी योग्य संगत आणि आई-वडील- गुरुजनांचा प्रेमळ संवाद गरजेचा असतो, ज्यामुळे हे बदल सकारात्मक मानसिकतेतून स्वीकारले जातील.शेवटी शरीर, मन आणि सवयी यांचा समतोल साधणं हेच खरं आरोग्य. तारुण्यात हा समतोल साधला, तर आयुष्यभर नक्कीच आरोग्य तुमची साथ देत राहील.