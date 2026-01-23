Labor Respect And Productivity : श्रमप्रतिष्ठेचा सन्मान आणि श्रमाचा आनंद

डॉ. बालाजी तांबेभारतात आपण अनेक वर्षे प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत. या दिवसाचे महत्त्व कळण्यासाठी व आनंद घेण्यासाठी पाहिजे आरोग्य व समृद्धी. श्रमप्रतिष्ठेवर उभ्या असलेल्या जीवनात आरोग्य व समृद्धी मिळते. श्रमावरची निष्ठा कमी झाली की वाढतो आळस, भ्रष्टाचार, भीती व अंधविश्वास. हे सर्व नको असेल तर श्रमाचा झेंडा या प्रजासत्ताकदिनी पुन्हा गौरवाने उंच फडकवावा लागेल. मशिन कसे जन्माला आले व मशिन म्हणजे काय? माणसाचे श्रम कमी करून भारी काम किंवा गुंतागुंतीचे अवघड काम पूर्ण करण्यासाठी उपयोगात आणले जाणारे साधन म्हणजे मशिन. तसे पाहताना कडक जमीन उकरण्यासाठी फाळ जमिनीत घुसून जमीन नांगरली जाऊ शकते असे बैलाने ओढण्याचे नांगर माणसाने फार पूर्वी शोधून काढले. मातीचा वा वाळूचा ढीग इकडून तिकडे हलवायचा असेल तर एका माणसाने एक-एक घमेले भरून उचलून नेण्यापेक्षा एका मोठ्या फावड्यात वाळू भरून, त्या फावड्याचे हँडल एका माणसाने व त्या फावड्याला बांधलेली दोरी दुसऱ्या माणसाने ओढली तर तरफयंत्राचा वापर केल्यामुळे काम कमी श्रमात पूर्ण होते हेही माणसाला समजले. प्रत्येक काम सोपे व कमीत कमी श्रमात व्हावे यासाठी जगात सर्वांची धडपड सुरू असते. यातूनच एखादे अचाट काम करणारे मशिन तयार होते. लोखंडाचा जाड पत्रा वाकवून त्याला आकार द्यायचा झाल्यास नुसते श्रम पुरेसे नसतात तर त्यासाठी यंत्राची आवश्यकता लागते. जसजशा यंत्रांमध्ये सुधारणा होत गेल्या तसतशा अनेक आश्र्चर्यकारक गोष्टी तयार झाल्या. .एका दृष्टीने मनुष्याचे श्रम वाचले तर तेवढ्याच श्रमात माणसाला अधिक काम करता येईल अशी अपेक्षा असणे स्वाभाविक आहे. पण यंत्रांमुळे श्रम वाचत असल्याने स्वतःला काही करायला नको अशा समजुतीतून माणसाचा आळस मात्र वाढला. त्यामुळे श्रम न केल्याने होणारे त्रास वाट्याला आले. अजिबात काम न केल्याने वजन वाढायला लागले, शरीर कमकुवत व्हायला लागले. पाटा-वरवंट्यावर वाटणे, केर-वारे करणे, धुणे-भांडी, वगैरे कामे मिक्सर, वॉशिंग मशिन वगैरे यंत्रांवर सोपवल्याने माणसाचे श्रम खूप कमी झाले. यामुळे शरीराचे आरोग्य टिकण्यासाठी वॉकिंग मशिन, सायकलिंग वगैरे प्रकार जिममध्ये मशिनवर जाऊन करण्याची वेळ आली. या सगळ्या अनुभवांवरून श्रमप्रतिष्ठा लक्षात यायला हवी होती.खाऊन-पिऊन शरीराची पुष्टी केली तरी त्यात ताकद भरण्याचे व आकार देण्याचे काम श्रमानेच होऊ शकते हे आपल्या सर्वांनाच माहीत आहे. भगवंतसुद्धा म्हणतात की,न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषुलोकेषु किंचन ।नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि ॥ ३-२२ ॥या लोकी मला काही मिळवायचे नाही पण मी कर्म म्हणजेच कष्ट करत राहतो.कर्मात श्रम व ते कर्म करण्यामागचा हेतू अशा दोन गोष्टी आवश्यक असतात. कर्म हे प्रत्येकाला करावेच लागते व ते टळत नाही. कर्म केल्यामुळे नुसते शरीरच आरोग्यवान राहते असे नव्हे तर कर्मामागचा हेतू शुद्ध असेल तर त्याचा मेंदूलाही खूप फायदा होतो. खरे तर शरीराचे आरोग्य ठीक हवे असे म्हणत असताना आज मेंदूच्या आरोग्याची काळजी घ्यायची अधिक गरज निर्माण झालेली आहे. कारण यंत्रांच्या उपयोगामुळे श्रम कमी झाले तर मेंदूचेही खूप नुकसान होते व त्यातून मेंदूचे अनेक रोग वाढलेले दिसतात. मेंदूने प्रज्ञापराध नोंदवला तर शरीरात मोठा आजार उत्पन्न होऊ शकतो..शारीरिक श्रम करणाऱ्याला वेतन कमी मिळते असे सगळीकडे दिसते. कारण तो शरीरशक्तीचा वापर अधिक करतो व मेंदूचा वापर कमी करतो. एका दृष्टीने हे बरोबर असले की इतके कमी वेतन दिले जाऊ नये, जेणेकरून मनुष्याला श्रम करावेसेच वाटणार नाहीत. तेव्हा श्रमांचा मोबदला इतरांपेक्षा तुलनात्मकदृष्ट्या कमी असला तरी तो पुरेसा असणे मात्र आवश्यक आहे. गरीब-श्रीमंतांची दरी समाजात वाढते आहे असे आपण म्हणतो त्यावेळी श्रमप्रतिष्ठा कमी झाली आहे असेच त्यातून दिसते. श्रमाचे महत्त्व एखाद्या व्यक्तीला जेवढे पटले तेवढे ते सर्व समाजाला पटून त्याचे मूल्यमापन व्यवस्थित झाले पाहिजे. म्हणजेच मेंदूचे महत्त्व स्वीकारले तरी मोजमाप करताना, मेंदूने काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या कामाचा मोबदला अति वरच्या पातळीवर द्यायचा व श्रम करणाऱ्या व्यक्तींच्या कामाचा मोबदला अति कमी द्यायचा असे झाल्यास श्रमप्रतिष्ठा का व कशी टिकेल? मेंदूचा उपयोग करणारा मनुष्य श्रम करवून घेत असतो व कामाचे नियोजनही तोच करत असतो. अर्थातच तो स्वतःच्या कामाचा मोबदला खूप मोठा ठरवितो व श्रमांचा मोबदला कमी ठरवतो. यातूनच दोन्ही गटांमध्ये दरी पडण्यास सुरुवात होते.श्रमप्रतिष्ठा महत्त्वाची आहे, श्रमांचा पूर्ण मोबदला मिळणे आवश्यक आहे, श्रमकरी फार महत्त्वाचा घटक आहे, निर्माणप्रक्रियेतला तो एक माननीय सदस्य आहे असे नुसते म्हणून भागत नाही तर श्रमकऱ्याला त्याच्या श्रमांचा पूर्ण मोबदला मिळालाच पाहिजे व असे झाल्यासच ही दरी कमी करता येईल..एकूणच कर्म घडत असताना त्यातले सामाजिक व आर्थिक विषय बाजूला ठेवले तरी श्रम केल्यानंतर वैयक्तिक आनंद खूप मोठ्या प्रमाणावर अनुभवता येतो. शारीरिक श्रम न करता एखादे काम यंत्राद्वारे केले तर हा आनंद मिळतोच असे नाही. खरे तर श्रम करणाऱ्यास अन्न अधिक पौष्टिक व अधिक प्रमाणातही लागते. अन्न खाणे, मलविसर्जन, लैंगिक व शारीरिक सुख ही कर्मे प्रत्येकास स्वतःसच करावी लागतात. या कामास कितीही मोबदला देऊ केला तरी श्रम विकत घेता येत नाही. या क्रियांमधला आनंद स्वतःच अनुभवावा लागतो व येथेच खरी श्रमप्रतिष्ठा कळते.कुठलेही कर्म फळाची अपेक्षा न ठेवता करावे असे श्रीमद्भगवद्गीतेत सांगितले आहे. कर्म करत असतानाच त्याचा आनंद घेऊन टाकावा म्हणजे नंतर फळ मिळेल या आशेवर राहण्याची गरज राहणार नाही. कर्माचे फळ मिळेलच याची शाश्वती नसते व फळ आल्यावर ते स्वीकारणारा तेथे असेलच असे नसते, ज्यावेळी ते फळ मिळेल तेव्हा त्याची गरज असेलच असेही नाही म्हणून फळाच्या भरवशावर राहिलेली माणसे दुःखी होतात. म्हणून सुखात राहण्यासाठी फलाशा सोडून काम करावे असे म्हटले आहे. कर्म करत असतानाच त्याचा आनंद घेतल्यास कर्म करण्याचा फायदा आपल्याला आधीच झालेला असतो असे श्रीकृष्णांनी सांगितले. हीच खरी श्रमाची प्रतिष्ठा व हाच खरा श्रमाचा आनंद. श्रम करत असताना त्याचे फळ ताबडतोब श्रम करणाऱ्याला मिळते म्हणून श्रम केल्याशिवाय माणसाला कुठल्याही प्रकारचा आनंद मिळू शकत नाही. एखादे काम यंत्राची मद 