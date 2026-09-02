Physiotherapy: आता फिजिओथेरपी फक्त उपचारांपर्यंतीच मर्यादित नाही! फिटनेस अन् दीर्घकालीन आरोग्यासाठीही ठरतेय महत्त्वाची

Physiotherapy Benefits for Long Term Health: गेल्या २७ वर्षांपासून क्लिनिकल फिजिओथेरपिस्ट म्हणून काम करताना फिजिओथेरपीमध्ये झालेला मोठा बदल मी अनुभवला आहे. पूर्वी प्रामुख्याने ऑर्थोपेडिक आणि न्यूरोलॉजिकल रुग्ण फिजिओथेरपीसाठी पाठवले जात असत. शरीराची हालचाल टिकवून ठेवणे, वेदना आणि दुखापतींवर उपचार करणे, दुखापत पुन्हा होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय करणे, शस्त्रक्रियेनंतरचे पुनर्वसन, स्ट्रोकनंतरचे पुनर्वसन आणि छातीशी संबंधित फिजिओथेरपी यावर मुख्य भर असायचा..आज मात्र फिजिओथेरपी केवळ उपचारांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. अपंगत्व टाळणे, जीवनशैलीशी संबंधित विविध आजारांना प्रतिबंध करणे, आरोग्यविषयक जागरूकता आणि तंदुरुस्ती वाढवणे, तसेच दीर्घकालीन जीवनशैलीशी संबंधित आजार आणि स्वयंप्रतिकारक आजारांचे व्यवस्थापन यावरही भर दिला जात आहे.आता वेदना किंवा हालचालींमध्ये अडथळा निर्माण होईपर्यंत वाट पाहिली जात नाही. फिजिओथेरपीमध्ये प्रतिबंधात्मक दृष्टिकोनाला दिवसेंदिवस अधिक महत्त्व मिळत आहे..याचे एक स्पष्ट उदाहरण म्हणजे कार्यस्थळावरील शरीररचना व हालचालींचे योग्य नियोजन (वर्कप्लेस एर्गोनॉमिक्स). यामध्ये स्नायू आणि हाडांशी संबंधित विकार टाळण्यावर भर दिला जातो. वृद्ध आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी पडण्याचा धोका कमी करण्यासाठी विशेष क्लिनिक्सही सुरू झाले आहेत. शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णाला शारीरिकदृष्ट्या तयार करण्यासाठी प्रीहॅबिलिटेशन ही संकल्पनाही महत्त्वाची ठरत आहे.लठ्ठपणामुळे शारीरिक कार्यक्षमता कमी झालेल्या रुग्णांच्या उपचारांमध्येही फिजिओथेरपीची भूमिका आहे. क्रीडा क्षेत्रात फिजिओथेरपीचे काम केवळ दुखापतींवर उपचार करण्यापुरते राहिलेले नाही. खेळाडूंना दुखापत होऊ नये यासाठी प्रीहॅबिलिटेशन आणि योग्य शारीरिक तयारीवरही भर दिला जातो..सीओपीडी (COPD) आणि आयएलडी (ILD) यांसारख्या फुफ्फुसांशी संबंधित दीर्घकालीन आजारांमध्येही फिजिओथेरपी महत्त्वाची भूमिका बजावते. अशा रुग्णांसाठी योग्य व्यायामाचे नियोजन करून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यास मदत केली जाते..रुग्णालयाच्या पलीकडे पोहोचलेली फिजिओथेरपीफिजिओथेरपी म्हणजे केवळ रुग्णांनी आमच्याकडे येण्याची वाट पाहणे नाही. फिजिओथेरपी कोणत्या परिस्थितींमध्ये उपयुक्त ठरू शकते, याबाबत जनजागृती करण्यासाठी आम्ही समुदाय स्तरावर विविध उपक्रमही राबवतो.त्याचवेळी, तृतीयस्तरीय आणि बहुविशेषज्ञ रुग्णालयांमध्ये फिजिओथेरपिस्टची भूमिका आजही अत्यंत महत्त्वाची आहे. शस्त्रक्रियेनंतरच्या रुग्णांसोबत तसेच अतिदक्षता विभागातील (ICU) रुग्णांसोबत काम करताना त्यांच्या फुफ्फुसांचे आरोग्य आणि हालचाल टिकवून ठेवण्याची काळजी घेतली जाते. तीव्र स्ट्रोकच्या व्यवस्थापनातही फिजिओथेरपिस्टचा सहभाग असतो.या पारंपरिक उपचारपद्धतींसोबतच फिजिओथेरपीमध्ये अनेक विशेष शाखाही विकसित झाल्या आहेत. कानाशी संबंधित संतुलनाच्या विकारांसाठी व्हेस्टिब्युलर रिहॅबिलिटेशन, तसेच संतुलन आणि चालण्याशी संबंधित समस्यांसाठी विशेष पुनर्वसन केले जाते..तंत्रज्ञानामुळे बदललेली फिजिओथेरपीतंत्रज्ञानामुळे फिजिओथेरपीमध्ये अनेक नवीन शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. रोबोटिक्स, व्हर्च्युअल रिअॅलिटी आणि चालण्याच्या पद्धतीचे विश्लेषण (गेट अॅनालिसिस) यांसारख्या क्षेत्रांचा आता वापर केला जात आहे. दररोज रुग्णालयात येणे शक्य नसलेल्या रुग्णांसाठी टेलि-रिहॅबिलिटेशन हीदेखील महत्त्वाची सुविधा ठरत आहे.रुग्णांच्या तपासणीच्या पद्धतींमध्येही मोठी सुधारणा झाली आहे. तंत्रज्ञानामुळे रुग्णांचे मूल्यांकन करण्यासाठी अनेक आधुनिक पद्धती उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यासोबतच रुग्णाची प्रत्यक्ष तपासणी, स्पर्शाद्वारे परीक्षण आणि फिजिओथेरपिस्टच्या अनुभवाचाही महत्त्वाचा वाटा आहे..महिला आणि पुरुषांच्या आरोग्यात फिजिओथेरपीची भूमिकामहिलांच्या आरोग्याशी संबंधित फिजिओथेरपी हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र म्हणून पुढे आले आहे. यामध्ये पेल्विक आरोग्य, पेल्विक फ्लोअरचे प्रशिक्षण तसेच गर्भधारणेपूर्वी आणि प्रसूतीनंतरची काळजी यांचा समावेश होतो.प्रसूतीनंतर महिलांना पोटाच्या स्नायूंमध्ये अंतर निर्माण होणे (डायस्टॅसिस रेक्टाय), पेल्विक फ्लोअरशी संबंधित समस्या आणि लघवीवर नियंत्रण न राहणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. या समस्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण घेतलेले फिजिओथेरपिस्ट उपचार आणि पुनर्वसनाची मदत करतात..पुरुषांच्या आरोग्यातही फिजिओथेरपीची भूमिका वाढत आहे. विशेषतः पेल्विक फ्लोअरशी संबंधित समस्या आणि लघवीशी संबंधित विकारांमध्ये फिजिओथेरपी उपयुक्त ठरते. युरोलॉजिकल शस्त्रक्रियेनंतरही काही रुग्णांना पुनर्वसनाची गरज भासू शकते. या विषयांभोवती अजूनही मोठ्या प्रमाणात संकोच आणि गैरसमज आहेत. अशा रुग्णांना योग्य उपचार मिळवून देण्यात फिजिओथेरपी महत्त्वाची भूमिका बजावते..कॅन्सरच्या उपचारांमध्येही फिजिओथेरपीचे महत्त्वऑन्कोलॉजी आणि कॅन्सर केअरमध्येही फिजिओथेरपीचा सहभाग वाढला आहे. कॅन्सरच्या रुग्णांवर मोठ्या शस्त्रक्रिया, रेडिओथेरपी आणि केमोथेरपीसारखे उपचार होऊ शकतात.अशा रुग्णांसाठी शस्त्रक्रियेपूर्वीच फिजिओथेरपी सुरू करता येते. याला प्रीहॅबिलिटेशन म्हणतात. उपचारांपूर्वी रुग्णाची शारीरिक तयारी करणे आणि पुढील उपचारांसाठी त्याला सक्षम बनवणे हा त्यामागचा उद्देश असतो.या प्रक्रियेत स्नायूंचे आरोग्य आणि स्नायूंचे प्रमाण टिकवून ठेवणे महत्त्वाचे असते. काही औषधोपचारांनंतर रुग्णांना नसांशी संबंधित समस्या (न्यूरोपॅथी) जाणवू शकतात. अशा समस्यांवर उपचार करण्यातही फिजिओथेरपीची मदत होते..फिजिओथेरपीतील नवी क्षेत्रेफिजिओथेरपीच्या नव्या पिढीतील तज्ज्ञांना फॅशिया आणि मायोफॅशियल आरोग्यासारख्या क्षेत्रांचाही परिचय होत आहे. फिजिओथेरपिस्ट या क्षेत्रांमध्ये यापूर्वीपासून काम करत असले तरी आता त्यावर मोठ्या प्रमाणात संशोधन केले जात आहे.फॅशियल रिलीज आणि व्हिसरल रिलीजसारख्या उपचारांसाठीही रुग्ण फिजिओथेरपिस्टकडे येत आहेत. आजाराची लक्षणे दिसण्याची वाट न पाहता शरीराच्या निरोगी भागावर लक्ष केंद्रित करण्याचा दृष्टिकोन वाढत आहे. या पद्धतींचा उपयोग लसिका द्रवाचा निचरा (लिम्फॅटिक ड्रेनेज) आणि रुग्णाच्या एकूण आरोग्यासाठीही केला जातो.गेल्या काही वर्षांत फिजिओथेरपीच्या विविध उपचारपद्धती विकसित झाल्या आहेत. त्यामुळे उपचार करताना ठरावीक वैद्यकीय मानके आणि पद्धतींचे पालन करणे अधिक सोपे झाले आहे. या क्षेत्रांबाबत रुग्णांमध्ये जागरूकता वाढत आहे आणि इतर वैद्यकीय शाखांमधील डॉक्टरांनाही फिजिओथेरपीच्या भूमिकेची जाणीव अधिक होत आहे..दुखापतीपासून दीर्घायुष्यापर्यंतफिजिओथेरपीची भूमिका आज मोठ्या प्रमाणात विस्तारली आहे. वेदना सुरू झाल्यानंतर त्यावर उपचार करणे किंवा दुखापत अथवा शस्त्रक्रियेनंतर पुनर्वसन करणे एवढ्यापुरती ती मर्यादित राहिलेली नाही.आज फिजिओथेरपीमध्ये प्रतिबंध, कार्यक्षमता आणि आयुष्यभराचे आरोग्य यावर भर दिला जात आहे. कार्यस्थळावरील एर्गोनॉमिक्स, पडण्यापासून बचाव, प्रीहॅबिलिटेशन, क्रीडा क्षेत्रातील शारीरिक तयारी, दीर्घकालीन आजारांचे व्यवस्थापन, महिला आणि पुरुषांचे आरोग्य, ऑन्कोलॉजी, व्हेस्टिब्युलर रिहॅबिलिटेशन, रोबोटिक्स, व्हर्च्युअल रिअॅलिटी, गेट अॅनालिसिस आणि टेलि-रिहॅबिलिटेशन अशा अनेक नव्या क्षेत्रांचा यात समावेश झाला आहे..फिजिओथेरपीमध्ये एखादी समस्या निर्माण झाल्यानंतर केवळ तिच्यावर उपचार करण्याऐवजी आता संपूर्ण व्यक्तीचा विचार केला जात आहे आणि वेदना किंवा शारीरिक अडथळे निर्माण होण्यापूर्वी काय करता येईल, यावर भर दिला जात आहे.फिजिओथेरपी आता दुखापतीपासून दीर्घायुष्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. फिजिओथेरपीची भूमिका अशा प्रकारे सातत्याने विस्तारत आहे. - डॉ. स्वाती संघवी, Consultant Physiotherapist Saifee Hospital Mumbai.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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