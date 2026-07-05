गर्भधारणेच्या संशोधनात मोठी झेप! 'प्लेसेंटा-ऑन-चिप'मुळे गर्भाशयातील 'अपरा'चा अभ्यास होणार अधिक अचूक

गर्भाशयात भूगाच्या वाढीच्या दृष्टीने अपरा (वार) हा अवयव महत्त्वत्पूर्ण समजला जातो. त्याद्वारे आईकडून बाळाला ऑक्सिजन आणि आवश्यक पोषक घटकांचा पुरवठा होतो. शरीरातील टाकाऊ पदार्थ बाहेर काढण्याचे कामही त्याद्वारे होते; परंतु गर्भधारणेच्या कालावधीत 'अपरा'चा अभ्यास करणे अत्यंत कठीण समजले जाते. या महत्त्वाच्या अवयवाबद्दल अद्याप अनेक गोष्टी उजेडात आलेल्या नाहीत. ही अडचण दूर करण्यासाठी मुंबईच्या 'आयसीएमआर नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर रिसर्च ऑन विमेन्स हेल्य आणि 'आयआयटी बॉम्बे येथील संशोधकांनी 'प्लेसेटा-ऑन-चिप' हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. याबाबतचे संशोधन नुकतेच 'वायोफैब्रिकेशन' या आंतरराष्ट्रीय निपवकालिकात प्रसिद्ध झाले आहे..वापरण्यास सोपेया चिपची अभियांत्रिकी रचना 'आयआयटी बॉम्बे 'तील प्रा. अभिजित मजुमदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली तयार करण्यात आली आहे. संशोधकांच्या मते, हे तंत्रज्ञान वापरण्यास सोपे असून, सामान्य प्रयोगशाळांमध्येही त्यांचा वापर सहजपणे केता जाऊ शकतो. या संशोधनामुळे महिलांचे आणि गर्भातील बाळाचे अझरोग्य सुधारण्यासाठी मदत होणार असल्याचे 'आयसीएमआर-एनआयआरडब्ल्यूओए च्या संचालक डॉ. गीतांजली सचदेवा यांनी सांगितले..जैविक प्रक्रिया अनुभवता येते'प्लेसेंटा ऑन-चिप हे सूक्ष्मचिप आधारित मॉडल आई आणि भ्रूण यांच्यातील 'अपरा'चे कार्य प्रयोगशाळेत कृत्रिमरीत्या तयार करते. या प्रणालीद्वारे अनेक महत्त्वाच्या जैविक प्रक्रिया प्रत्यक्ष अनुभवता येतात, गर्भधारणेसाठी आवश्यक हार्मोन्सची निर्मिती, आईकडून भ्रूणाला पोषक घटक पोहोचविणे, शरीरातील टाकाऊ पदार्थ काढून टाकणे तसेच इतर संरक्षणात्मक कार्याचा अभ्यास करणे शक्य झाले आहे. तसेच गर्भावस्थेतील मधुमेहासारख्या स्थितीची कृत्रिम निर्मिती करून त्याचा परिणामही तपासता येतो..नवतंत्राचे फायदेभविष्यात हे तंत्रज्ञान गर्भावस्थेतील मधुमेह, गर्भाची खुंटलेली वाढ आणि प्री-एक्लेम्प्सिया यासारख्या गंभीर समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी तसेच गर्भवती महिलांसाठी सुरक्षित औषधांच्या विकासासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल. काही संशोधनांच्याबाबतीत त्यामुळे प्राण्यांवर करण्यात येणाऱ्या प्रयोगांवरील अवलंबित्वही कमी होण्याची शक्यता आहे, असे संशोधकांचे म्हणणे आहे..प्रत्येक व्यक्तीचे जन्मापूर्वीच जीवन 'अपरा 'वर अठलंबून असते, तरीही हा मानवी शरीरातील सर्वांत कमी अभ्यासतेता अवयव आहे. या चिकच्या मदतीने गर्भधारणेचा अधिक अचूक अभ्यास करता येईल.- प्रा. दीपक मोदी, प्रकल्पाचे सहलेखकमानठी अपराचा प्रत्यक्ष अभ्यास करणे अत्यंत कठीण असतेः मात्र या चिपमुळे नियंत्रित वातावरणात पोषक घटक, हार्मोन्स आणि इतर रेणू नाळेद्वारे गर्मापर्यंत कसे पोहोचतात, हे बारकाईने पाहता येते. गर्भधारणेशी संबंधित आजारांवरील संशोधनाता यामुळे नवी दिशा मिळणार आहे.- अंशुल भिडे, संशोधक.वार म्हणजे काय?गर्भामध्ये आई व बाळाला जोडणारा वार (प्लॅसेंटा) हा महत्त्वाचा अवयव आहे. त्याला अपरा असेही म्हणतात, गर्भाशयाच्या भिंतीच्या आतील बाजूस चिकटलेला हा तात्पुरता अवयव असतो. वार आणि गर्भातील बाळ हे नाळेद्वारे जोडले गेलेले असतात. आईच्या रक्तातून गर्भाला ऑक्सिजन, पोषकद्रव्ये, पाणी आणि प्रतिपिंडे त्याद्वारेच पोहोचविली जातात, गर्भातील कार्बन डायऑक्साइड व इतर अवशिष्ट पदार्थ तो आईच्या शरीराकडे परत पाठवितो. गर्भधारणा सुरळीत राहण्यासाठी आवश्यक असलेले प्रोजेस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजेन यासारखे हार्मोन्सही वार हा अवयव तयार करतो. प्रसूतीदरम्यान हा अवयव बाहेर पडतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.