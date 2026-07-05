आरोग्य

गर्भधारणेच्या संशोधनात मोठी झेप! 'प्लेसेंटा-ऑन-चिप'मुळे गर्भाशयातील 'अपरा'चा अभ्यास होणार अधिक अचूक

'प्लेसेंटा-ऑन-चिप' या नव्या तंत्रज्ञानामुळे गर्भधारणेतील 'अपरा'चा अधिक अचूक अभ्यास शक्य होणार असून मातृत्व आणि बाळाच्या आरोग्य संशोधनाला नवी दिशा मिळणार आहे.
Latest Pregnancy Research 2026| New Placenta-on-Chip Technology Could Transform Pregnancy Research and Maternal Health

Latest Pregnancy Research 2026| New Placenta-on-Chip Technology Could Transform Pregnancy Research and Maternal Health

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

गर्भाशयात भूगाच्या वाढीच्या दृष्टीने अपरा (वार) हा अवयव महत्त्वत्पूर्ण समजला जातो. त्याद्वारे आईकडून बाळाला ऑक्सिजन आणि आवश्यक पोषक घटकांचा पुरवठा होतो. शरीरातील टाकाऊ पदार्थ बाहेर काढण्याचे कामही त्याद्वारे होते; परंतु गर्भधारणेच्या कालावधीत 'अपरा'चा अभ्यास करणे अत्यंत कठीण समजले जाते. या महत्त्वाच्या अवयवाबद्दल अद्याप अनेक गोष्टी उजेडात आलेल्या नाहीत. ही अडचण दूर करण्यासाठी मुंबईच्या 'आयसीएमआर नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर रिसर्च ऑन विमेन्स हेल्य आणि 'आयआयटी बॉम्बे येथील संशोधकांनी 'प्लेसेटा-ऑन-चिप' हे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. याबाबतचे संशोधन नुकतेच 'वायोफैब्रिकेशन' या आंतरराष्ट्रीय निपवकालिकात प्रसिद्ध झाले आहे.

Loading content, please wait...
Pregnant Women
pregnancy
health
Healthcare
pregnant women healthcare