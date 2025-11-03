अँजिओप्लास्टीनंतरचा आहार

अँजिओप्लास्टी झाल्यानंतर बहुतेक रुग्ण आणि त्यांचे कुटुंबीय एकच प्रश्न विचारतात, ‘आता काय पथ्य पाळावं?’ आणि ‘फॅट्स पूर्ण बंद करायचं का?’पण फंक्शनल मेडिसिनच्या दृष्टीने हृदयाचं आरोग्य फक्त फॅट कमी करण्यावर अवलंबून नसतं, तर ते दाह (inflammation), इन्शुलिन रेझिस्टन्स आणि पेशींच्या पोषणावर अवलंबून असतं. अँजिओप्लास्टीनंतर फक्त ब्लॉकेज काढून टाकणं पुरेसं नसतं; रक्तवाहिन्यांना आतून बळकटी देणंही तितकंच गरजेचं आहे, आणि ते काम पोषक आहारानेच होतं..फंक्शनल मेडिसिननुसार हृदयविकाराचे मूळ कारण : हृदयविकाराचा मुख्य शत्रू ‘फॅट’ नसून दाह, ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस (जेव्हा शरीरात free radicals जास्त प्रमाणात तयार होतात आणि अँटिऑक्सिडंट्स कमी असतात, तेव्हा पेशींवर होणारा ताण म्हणजेच oxidative stress) आणि ब्लड शुगरचे चढउतार आहेत.साखर, रिफाइंड कार्ब्ज, ट्रान्स फॅट्स, अतिरिक्त धान्ये आणि प्रक्रिया केलेले अन्न जास्त घेतलं जातं, तेव्हा शरीरात सूक्ष्म स्तरावर दाह निर्माण होतो. हा दाहच रक्तवाहिन्यांच्या आतील थराला नुकसान करून प्लाक तयार करतो, जे शेवटी ब्लॉकेजमध्ये बदलतं..फंक्शनल मेडिसिन आहाराचे तत्त्वपोस्ट-अँजिओप्लास्टी रुग्णासाठी फंक्शनल मेडिसिनचा आहार म्हणजे दाह कमी करणारा, इन्सुलिन स्थिर ठेवणारा आणि पेशींच्या पुनर्निर्मितीस सहाय्य करणारा आहार.संपूर्ण, नैसर्गिक अन्नावर भर द्या : घरगुती, कमी प्रक्रिया केलेले अन्न घ्या. गहू, साखर, अतिरिक्त धान्यांचं सेवन, बिस्किट, ब्रेड, मैदा, हे कर्बोदके टाळा.अँटी-इन्फ्लेमेटरी अन्नपदार्थ निवडा : हळद, लसूण, आले, दालचिनी, बीटरूट, पालक, तुळस, पेरू, डाळिंब, बदाम हे पदार्थ खा. आठवड्यातून दोन-तीन वेळा ओमेगा-३ युक्त मासे (रोहु, सुरमई, साल्मन) किंवा फ्लॅक्ससीड, अक्रोड वापरा.प्रोटिन योग्य प्रमाणात : अंडी (उकडलेली/ऑम्लेट स्वरूपात), डाळी, कडधान्ये, पनीर, हंग कर्ड (चक्का). प्रोटिन पेशींची दुरुस्ती आणि स्नायूंचं आरोग्य राखण्यासाठी आवश्यक आहे..हेल्दी फॅट्सचा समावेश करा : तूप, नारळ तेल, ऑलिव्ह ऑइल, हे नैसर्गिक फॅट्स रक्तवाहिन्यांवर ताण आणत नाहीत. ट्रान्स फॅट्स (बाहेरचं तळलेलं, बेकरी पदार्थ) पूर्णपणे टाळा.लिव्हर आणि गट (आतडे) यांना सपोर्ट द्या : कारण लिव्हरच कोलेस्टेरॉल आणि फॅट्सचं संतुलन ठेवतं. लिंबूपाणी, कोथिंबीर, पालेभाज्या, प्रीबायोटिक व प्रोबायोटिक पदार्थ दररोज घ्या.तणाव, झोप आणि हालचाल: तणाव आणि झोपेची कमतरता हृदयावर थेट परिणाम करते. दररोज तीस-पंचेचाळीस मिनिटे चालणं, दीर्घ श्वसन (deep breathing), ध्यान, हे औषधांइतकंच महत्त्वाचं. .अँजिओप्लास्टीनंतरचा आहार म्हणजे फक्त ‘तेल कमी करा’ एवढाच नाही, तर तो शरीराच्या दाह-विरोधी (anti-inflammatory) शक्तीला जागृत करण्याचा मार्ग आहे. फंक्शनल मेडिसिननुसार, ‘हृदय बरे करण्यासाठी प्लेटवरची साखर व धान्ये कमी करा, प्रथिने वाढवा आणि मन-शरीराचं संतुलन राखा.’ हा दृष्टिकोन औषधांबरोबरच दीर्घकाळ टिकणारं हृदय आरोग्य देतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.