Post-Diwali Heart Care Tips: दिवाळीनंतर हृदयाचं आरोग्य जपा! तज्ज्ञांकडून जाणून घ्या खास टिप्स

How to Protect Your Heart After Diwali Festivities: दिवाळी म्हणजे मजा, मस्ती, उत्साह, आनंद, चविष्ट फराळ आणि रात्री पर्यंत चालणाऱ्या भरपूर गप्पा. पण या सगळ्यात बऱ्याचदा आपण आपल्या शरीराचं आणि खासकरून हृदयाचं आरोग्य दुर्लक्षित करतो. तळलेले, तूपातले पदार्थ जसेकी चकली, चिवडा, शेव; लाडू, करंजीसारखे गोड पदार्थ, फटाक्यांमुळे झालेले प्रदूषण, झोपेची कमतरता या सगळ्याचाच एकत्रितपणे हृदयावर परिणाम होऊ शकतो. .दिवाळी झाली तरी मात्र तो परिणाम लवकर कमी होत नाही. त्यामुळे आपल्या आरोग्याची, प्रामुख्याने हृदयाची काळजी घेणे अत्यंत गरजेचे असते. त्याचसाठी डॉक्टरांनी दिवाळीनंतर हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी काही सोप्या पण प्रभावी टिप्स दिल्या आहेत.पुरेशी झोप घ्यादिवाळीच्या काळात मित्रमंडळी आणि नातेवाईकांच्या भेटीगाठी, रात्री उशिरापर्यंत चालणारे कार्यक्रम यामुळे झोपेची कमतरता भासते. परंतु हृदयाच्या आरोग्यासाठी झोप अत्यंत महत्त्वाची आहे. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, पुरेशी झोप घेतल्यास शरीरातील रक्तदाब नियंत्रित राहतो, ताण कमी होतो आणि हृदय अधिक कार्यक्षमतेने कार्य करते.म्हणून दिवाळीत आणि दिवाळीनंतर देखील दररोज किमान ६-७ तासांची झोप घ्या. रात्री उशिरा झोपल्यास दिवसा थोडी डुलकी घेणं फायदेशीर ठरेल..Explained: हायपोग्लायसेमिया म्हणजे काय? रक्तातील साखर कमी होण्यापासून बचावासाठी पाळा या सोप्या सवयी! .गोड पदार्थ मर्यादेत खादिवाळी म्हणजे लाडू, करंजी, चकली, आणि गोड पदार्थांचा मेजवानीचा काळ! पण गोड आणि तळलेले पदार्थ जास्त प्रमाणात खाल्ले तर हृदयावर ताण येऊ शकतो. म्हणून आहारात थोडी फळं आणि पौष्टिक भाज्यांचा समावेश करा. त्यात आवश्यक पोषक तत्त्वं आणि फायबर असतात, जे साखर नियंत्रित ठेवण्यास मदत करतात. आपल्या आवडत्या पदार्थांचा आस्वाद घ्या, पण मर्यादेत.हालचाल कायम ठेवाउत्सवाच्या गडबडीत व्यायाम विसरला जातो. पण एकदा दिवाळी संपली की थोडी हालचाल करायला सुरुवात करणं हृदयासाठी महत्त्वाचं आहे. रात्री जेवणानंतर थोडे चालणे, घरातील दिवाळीत झालेला पसारा आवरताना थोडी हालचाल करणे, घरातील लोकांसोबत दिवाळीनंतर बाहेर फिरून येणे हे सगळं तुमचं मन प्रसन्न ठेवतं आणि हृदय मजबूत करतं..प्रदूषणापासून सावध राहाफटाक्यांमुळे होणारा धूर आणि धूळ प्रदूषण हृदय व श्वसनसंस्थेसाठी हानिकारक ठरू शकतो. विशेषतः हृदयविकार असलेल्या व्यक्तींनी या काळात अधिक सावधगिरी बाळगावी. डॉक्टर सांगतात: घरात एअर प्युरिफायर वापरा, खिडक्या बंद ठेवा आणि सकाळी किंवा रात्री प्रदूषणाचा स्तर कमी असताना बाहेर जा..Healthy Diwali Faral Tips: आरोग्याचा समतोल राखत अनुभवा गोडवा; दिवाळी फराळावर ताव मारताना सांभाळून.भरपूर पाणी प्यागोड आणि तेलकट पदार्थ खाताना शरीरातील द्रवांचे संतुलन राखणे महत्त्वाचे आहे. पाणी शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढते आणि रक्तदाब नियंत्रित ठेवते. त्यामुळे पाण्यात लिंबू, पुदीना घाला यामुळे शरीर हायड्रेटेड राहिल. शरीराचे संकेत ओळखाथकवा, श्वास घेण्यास त्रास, छातीत दुखणे हे दिवाळीा थकवा म्हणून दुर्लक्षित करू नका. हे हृदयाशी संबंधित त्रासाची लक्षणे असू शकतात. अशा लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.