प्रश्न - गरोदर असताना सातव्या महिन्यापासून माझ्या नाकावर बारीक पुरळ यायला सुरुवात झाली. त्याच्यावर भरपूर खाजसुद्धा यायची. खाजवल्यावर त्यातून रक्त यायचं. आता नाकावर भरपूर डाग पडलेले असल्यामुळे बाहेर जाण्याची मला इच्छा होत नाही. औषधं घेतली, परंतु म्हणावा तसा फरक पडत नाही. बाळ आता सहा महिन्याचे झाले आहे. त्यामुळे कामावर परत जाण्याची वेळ आली आहे. कृपया उपाय सुचवावा.- सौ. साक्षी केतकर, धुळेउत्तर - गरोदरपणामध्ये अनेक स्त्रियांना हार्मोन्समधील बदलांमुळे वेगवेगळे त्रास होताना दिसतात. कुठल्याही त्रासावर वेळेवर उपचार घेणं जास्त फायदेशीर ठरतं. तुम्ही नमूद केलेला त्रास पित्त असंतुलनामुळे होण्याची शक्यता जास्त आहे. या दृष्टीने रक्तशुद्धी करण्याकरता महामंजिष्ठादी काढा, मंजिष्ठ सॅन व अनंत सॅन, पित्तशांती या गोळ्या सुरू करणं उपयुक्त ठरेल.तसेच संतुलनचे यू.सी. चूर्ण, पुनर्नवासव घेणे फायदेशीर ठरू शकेल. नाकावर संतुलनचे राधा फेस ऑइल हलक्या हाताने लावावे. शक्यतो खाजवू नये. आहारातून गवार, वांग, कोबी फ्लॉवर, ढोबळी मिरची, टोमॅटो, दही, चिंच, आंबवलेले पदार्थ शक्यतो पूर्णपणे वर्ज्य करावेत. शक्य झाल्यास एकदा वैद्यांचे प्रत्यक्ष मार्गदर्शन घ्यावे..प्रश्न - माझी मुलगी दोन महिन्यांची आहे. मी आयुर्वेदिक गर्भसंस्कार पुस्तकातील सगळ्या गोष्टींचे पालन करते. बाळाच्या टाळूला तूप किती दिवस लावायला पाहिजे, तसेच बाळाला पाणी पाजले तर चालते का? कृपया याबद्दल मार्गदर्शन करावे.- अमृता लोकरे, मुंबईउत्तर - जन्म झाल्यानंतर बाळाची टाळू कमीत कमी सव्वा वर्ष तरी नक्की भरली पाहिजे. सुरुवातीला तुपाने व नंतर संतुलन बेबी मसाज तेलाने टाळू भरणे योग्य असते. बाळ काही महिन्यांनंतर टाळू भरू देत नसल्यास झोपल्यावर किमान हलक्या हाताने तेल तरी नक्की लावावे, तसेच लहान बाळाला उकळून गार केलेले पाणी थोड्या प्रमाणात देणं योग्य असतं.हे पाणी देताना स्वच्छतेची काळजी नक्की घ्यावी लागते. उन्हाळ्यामध्ये बाळाला पाणी नक्कीच देणं गरजेचं असतं. शक्यतो सुवर्ण संस्कारित जल दिलेलं जास्त उत्तम. यासाठी डॉ. मालविका तांबे युट्यूब चॅनेलवर त्याच्याशी संबंधित व्हिडिओ नक्की बघावा..