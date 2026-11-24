जरी तुम्ही लोकांना ‘कोणाविषयीही पूर्वग्रह ठेवू नका किंवा मत बनवू नका’ असे म्हणताना ऐकले असले, तरी दैनंदिन आयुष्यात कोणाबद्दल तरी मत बनवणे किंवा मूल्यमापन करणे अपरिहार्यपणे घडतेच. तुम्ही लोकांच्या वागणुकीला आणि कृतींना एकतर मान्यता देता किंवा नाकारता. परंतु नेहमी लक्षात ठेवा, की प्रत्येक गोष्ट बदलत आहे, आणि तुमच्या मताशी किंवा निर्णयाशी घट्टपणे संलग्न होऊन राहू नका. अन्यथा, तुमचे मत खडकासारखे कठीण आणि पक्के होऊन बसते, ज्यामुळे स्वतःला आणि इतरांनाही दुःख होते.तुमचे विचार किंवा मते हवेसारखी हलकी असतील, एखाद्या झुळकेसारखी, तर ती सुगंध घेऊन येतील आणि पुढे निघून जातील; किंवा कदाचित दुर्गंधी घेऊन येतील आणि निघून जातील. पण ती मते तिथे कायमची थिटून राहू नयेत..निर्णय किंवा मते इतकी सूक्ष्म असतात, की त्यांच्या अस्तित्वाची आपल्याला जाणीवही नसते. एखाद्याला ‘निर्णयवादी’ (जजमेंटल) म्हणून लेबल लावणे किंवा ठरवणे हे देखील एक प्रकारचे मत किंवा जजमेंटच आहे.केवळ ‘असण्याच्या’ (Being) स्थितीत, जेव्हा तुम्ही प्रेम आणि करुणेने परिपूर्ण असता, तेव्हाच तुम्ही सर्व प्रकारच्या पूर्वग्रह आणि मतांपासून पूर्णपणे मुक्त होऊ शकता.तरीही, जग मतांशिवाय किंवा मूल्यांकनाशिवाय चालू शकत नाही. जोपर्यंत तुम्ही एखादी गोष्ट चांगली किंवा वाईट ठरवत नाही, तोपर्यंत तुम्ही कृती करू शकत नाही. तुम्हाला बाजारात सडलेली सफरचंदे दिसली, तर तुम्ही म्हणता, ‘ही चांगली नाहीत’, आणि तुम्ही फक्त चांगली सफरचंदे खरेदी करता. एखाद्याने तुमच्याशी दहा वेळा खोटे बोलले, तर तुम्हाला वाटते, की पुढच्या वेळी ते जे बोलतील ते सुद्धा खोटेच असू शकते. अशा प्रकारे मत किंवा अंदाज आपोआप घडतो..परंतु ही शक्यता नेहमी लक्षात ठेवा, की लोक आणि गोष्टी कधीही बदलू शकतात, आणि आपल्या मतांना घट्ट धरून बसू नका. एकच गोष्ट ज्याबद्दल तुम्हाला काळजीपूर्वक निर्णय घेणे गरजेचे आहे, ती म्हणजे तुमची संगत. तुमची संगत तुम्हाला वर नेऊ शकते किंवा खाली खेचू शकते. जी संगत तुम्हाला संशय, नैराश्य, दोषारोप, तक्रारी, राग, भ्रम आणि वासना यांच्याकडे खेचत नेते, ती वाईट संगत होय. आणि जी संगत तुम्हाला आनंद, उत्साह, सेवा, प्रेम, विश्वास आणि ज्ञानाकडे वर ओढते, ती चांगली संगत होय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.