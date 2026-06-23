Sickle Cell Test: लग्नाआधी करा 'ही' रक्त तपासणी; भविष्यात तुमच्या बाळाच्या आरोग्यासाठी ठरू शकते महत्त्वाची

लग्न ठरलं की कुंडली, रक्तगट, शिक्षण, नोकरी अशा अनेक गोष्टी तपासल्या जातात. पण भविष्यात तुम्ही फॅमिली प्लॅनिंगचा विचार केला, तर तुमच्या होणाऱ्या बाळाच्या आरोग्याशी संबंधित एक महत्त्वाची गोष्ट अनेकदा दुर्लक्षित राहते. लग्नाआधी केलेली एक साधी रक्त तपासणी भविष्यात तुमच्या मुलाला आयुष्यभर त्रास देणाऱ्या सिकल सेल रोगाचा धोका ओळखू शकते..सिकल सेल रोग हा भारतातील सर्वाधिक आढळणाऱ्या आनुवंशिक रक्तविकारांपैकी एक आहे. मात्र, याचा धोका ओळखण्यासाठी आणि पुढील पिढीचे आरोग्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी एक सोपी रक्त तपासणी उपयुक्त ठरू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, लग्नाआधी किंवा गर्भधारणेचे नियोजन करण्यापूर्वी ही तपासणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे..सिकल सेल रोग म्हणजे काय?सिकल सेल रोग हा आई-वडिलांकडून मुलांमध्ये येणारा रक्ताचा आजार आहे. या आजारात लाल रक्तपेशींचा आकार सामान्यपणे गोल असण्याऐवजी विळ्यासारखा होतो. त्यामुळे या पेशींना रक्तवाहिन्यांमधून व्यवस्थित फिरता येत नाही आणि शरीरात ऑक्सिजन पोहोचवण्यास अडथळा निर्माण होतो..सिकल सेलची लक्षणंतीव्र वेदना (सिकल सेल क्रायसिस)सतत अशक्तपणावारंवार संसर्गस्ट्रोकचा धोकाअवयवांचे नुकसानवारंवार रुग्णालयात दाखल होण्याची गरजअशा गंभीर समस्या उद्भवू शकतात..सिकल सेल ट्रेट म्हणजे काय?ज्या व्यक्तीकडे सिकल सेल जनुकाची एकच प्रत असते, त्यांना सिकल सेल ट्रेट किंवा सिकल सेलचे वाहक म्हटले जाते. अशा व्यक्तींना सहसा कोणताही त्रास होत नाही आणि ते पूर्णपणे निरोगी आयुष्य जगू शकतात. त्यामुळे अनेकांना आपण सिकल सेलचे वाहक आहोत, याची कल्पनाही नसते.मात्र, लग्न आणि फॅमिला प्लॅनिंग करताना ही माहिती खूप महत्त्वाची ठरते. वेळेवर तपासणी केल्यास आणि डॉक्टरांचा सल्ला घेतल्यास भविष्यातील आरोग्याशी संबंधित अनेक अडचणी टाळता येऊ शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, रक्तगट तपासण्याप्रमाणेच सिकल सेलची तपासणीही लग्नाआधी करणं गरजेचं आहे. यामुळे सिकल सेल रोग असलेल्या मुलांच्या जन्माचं प्रमाण कमी करण्यास मदत होऊ शकते..कोणती तपासणी करावी?सिकल सेलचा धोका आहे की नाही, हे जाणून घेण्यासाठी हिमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस (Hemoglobin Electrophoresis) ही रक्त तपासणी केली जाते. या तपासणीमुळे व्यक्तीचं रक्त सामान्य आहे का, तो सिकल सेलचा वाहक (कॅरिअर) आहे का किंवा त्याला सिकल सेल रोग आहे का, हे समजू शकतं..लग्नाआधी तपासणी का करावी?जर नवरा आणि बायको दोघेही सिकल सेलचा वाहक (Carrier) असतील, तर प्रत्येक गर्भधारणेदरम्यान:२५ टक्के शक्यता असते की बाळाला सिकल सेल रोग होईल.५० टक्के शक्यता असते की बाळ सिकल सेल ट्रेटचा वाहक असेल, पण त्याला आजार होणार नाही.२५ टक्के शक्यता असते की बाळ पूर्णपणे निरोगी असेल.यामुळेच लग्नाआधी किंवा फॅमिला प्लॅनिंग करण्यापूर्वी सिकल सेल तपासणी करण्याचा सल्ला तज्ज्ञांकडून दिला जात आहे..रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला तर लग्न करू नये का?असं अजिबात नाही. सिकल सेल ट्रेट असल्याचें समजणं म्हणजे लग्नासाठी अडथळा नाही. उलट, भविष्यातील आरोग्यविषयक निर्णय योग्य प्रकारे घेण्यासाठी ही महत्त्वाची माहिती ठरते.जर होणारे पती-पत्नी दोघंही सिकल सेलचे वाहक असतील, तर ते तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घेऊ शकतात. यामुळे फॅमिला प्लॅनिंग, गर्भधारणेदरम्यान कराव्या लागणाऱ्या तपासण्या आणि इतर पर्यायांबाबत योग्य माहिती मिळू शकते. त्यामुळे पुढे येणाऱ्या अडचणी टाळायला मदत होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.