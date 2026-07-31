प्रश्न ः माझी लहान मुलगी दोन वर्षांची आणि मोठी मुलगी पाच वर्षांची आहे. गेल्या ६-७ महिन्यांपासून दोघींचेही १-२ केस पांढरे झालेले दिसत आहेत. इतक्या कमी वयात केस पांढरे होणे, हे एखाद्या आजाराचे लक्षण आहे का? आम्ही तज्ज्ञांना दाखवले असता ते म्हणाले की, एक-दोन केसांची फार काळजी करू नये. प्रमाण वाढले, तर त्यावर विचार करता येईल. कृपया यावर योग्य मार्गदर्शन करावे.- पूजा देशमुख, पनवेल.उत्तर ः आयुर्वेदात सांगितल्यानुसार, केसांचे आरोग्य हे शरीरातील ‘अस्थिधातूच्या’ (हाडांच्या) आरोग्याशी निगडित असते. शरीरात हाडांची ताकद कमी झाल्यास अशा प्रकारे केस पांढरे होताना दिसतात. अलीकडच्या काळात, अगदी लहान वयातच दात खराब होणे आणि केस पांढरे होणे या समस्या खूप वाढल्या आहेत. खाण्यापिण्याच्या चुकीच्या सवयी आणि सूर्यप्रकाशाचा अभाव ही यामागची मुख्य कारणे असू शकतात.शरीराला आवश्यक असणाऱ्या पोषकतत्त्वांची पूर्तता होण्यासाठी खालील उपाय करावेत ःआहारात रोज गाईच्या दुधात ‘संतुलन शतावरी कल्प’ किंवा ‘संतुलन शतानंत कल्प’ मिसळून द्यावे.रोजच्या जेवणात ताज्या ताकाचा समावेश असावा.शक्य असल्यास, मुलांना शाळेत जाण्यापूर्वी घरच्या लोण्यात थोडी खडीसाखर मिसळून द्यावी.डिंकाचे लाडू, नाचणीची खीर आणि दुधात खारकेची पूड उकळून देणे अत्यंत फायदेशीर ठरते.दोन्ही मुलींना दिवसातून एक-दोन वेळा ‘मॅरोसॅन’ सारखे रसायन अर्धा-अर्धा चमचा द्यावे.केसांच्या मुळाशी ‘संतुलन व्हिलेज हेअर सिद्ध तेल’ लावावे. रोज लावणे शक्य नसल्यास, आठवड्यातून किमान १-२ वेळा तरी आवर्जून लावावे.केस धुण्यासाठी रासायनिक शाम्पूऐवजी ‘संतुलन सुकेशा’सारखे नैसर्गिक (वनस्पतीजन्य) उत्पादन वापरावे.‘हेअरसॅन’ गोळ्या, ‘संतुलन पित्तशांती’ गोळ्या, तसेच ‘धात्री रसायन’ किंवा ‘सॅन रोझ रसायन’ मुलींना देणे उत्तम राहील..प्रश्न ः माझे वय ४७ वर्षे आहे. गेल्या वर्ष-दीड वर्षापासून मला सतत ढेकर येत आहेत. ढेकरांना दुर्गंध नसतो; परंतु सकाळी, दुपारी, संध्याकाळी कधीही ते सुरू होतात आणि एकदा सुरू झाले की थांबत नाहीत. यामुळे मला लोकांमध्ये वावरताना खूप संकोच वाटतो. काही ताण आला, तर ढेकर येण्याचे प्रमाण अधिकच वाढते. यावर काय उपाय करता येतील?- राठी, अहिल्यानगर.त्तर ः सतत ढेकर येणे, ही समस्या शरीरातील वातदोष असंतुलित झाल्याशी निगडित असू शकते. ताणतणाव वाढल्याने वातदोषाचे संतुलन बिघडते आणि त्यामुळे ढेकर वाढण्याचा अनुभव येत असावा.या त्रासावर पुढील उपाय फायदेशीर ठरतील ःवाताचे संतुलन राखण्यासाठी संपूर्ण अंगाला ‘संतुलन अभ्यंग सेसमी सिद्ध तेल’ नियमितपणे लावणे उत्तम. तसेच रोज रात्री पोटालाही हे तेल हलक्या हाताने लावावे.पिण्यासाठी नेहमी कोमट किंवा गरम पाण्याचाच वापर करावा. निदान जेवताना तरी आवर्जून कोमट किंवा गरम पाणी प्यावे.जेवणात साजूक तुपाचा वापर वाढवावा.वातदोषाच्या संतुलनासाठी तज्ज्ञ वैद्यांचा सल्ला घ्यावा. प्रकृतीनुसार ‘बस्ती’ उपक्रम करून घेतल्यास अशा त्रासांमध्ये चांगला फायदा होताना दिसतो.मानसिक ताण कमी करण्यासाठी शास्त्रोक्त पद्धतीने ‘शिरोधारा’ घेणे लाभदायक ठरू शकते.रोज रात्री झोपताना ‘सॅनकूल’ किंवा ‘संतुलन अविपत्तिकर चूर्ण’ नियमितपणे काही दिवस घेतल्यास निश्चित उपयोग होईल.ढेकर आल्यास तोंड उघडे न ठेवता वात बाहेर टाकण्याचा प्रयत्न करावा; कारण तोंड उघडे ठेवून ढेकर दिल्यास ढेकर येण्याचे प्रमाण आणखी वाढते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.