आरोग्य

तर काय?

लहान वयात केस पांढरे होण्यामागची कारणे, आयुर्वेदीय उपाय आणि अस्थिधातू मजबूत ठेवण्याचे मार्गदर्शन
Experts recommend a balanced diet, proper lifestyle and consultation with qualified healthcare professionals before starting any treatment.

Experts recommend a balanced diet, proper lifestyle and consultation with qualified healthcare professionals before starting any treatment.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रश्न ः माझी लहान मुलगी दोन वर्षांची आणि मोठी मुलगी पाच वर्षांची आहे. गेल्या ६-७ महिन्यांपासून दोघींचेही १-२ केस पांढरे झालेले दिसत आहेत. इतक्या कमी वयात केस पांढरे होणे, हे एखाद्या आजाराचे लक्षण आहे का? आम्ही तज्ज्ञांना दाखवले असता ते म्हणाले की, एक-दोन केसांची फार काळजी करू नये. प्रमाण वाढले, तर त्यावर विचार करता येईल. कृपया यावर योग्य मार्गदर्शन करावे.

- पूजा देशमुख, पनवेल

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